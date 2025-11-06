Tuyến metro Cát Linh-Hà Đông sẽ chính chức sử dụng vé điện tử từ 18/11

Việc nâng cấp hệ thống soát vé nhằm tối ưu hóa trải nghiệm hành khách, tăng cường an toàn và tiện lợi, đồng thời từng bước triển khai giao thông thông minh trong vận hành đường sắt đô thị tại Hà Nội...

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa thông báo sẽ chính thức áp dụng hệ thống soát vé mới có tích hợp công nghệ định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông kể từ ngày 18/11/2025.

Theo Hanoi Metro, từ ngày 20/8/2025, đơn vị đã tiến hành thử nghiệm hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến 2A. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân, với gần 9.000 người đăng ký và hơn 116.000 lượt hành khách sử dụng.

Vì vậy, bắt đầu từ ngày 18/11, Hanoi Metro sẽ chuyển đổi toàn bộ hệ thống thu soát vé tự động (AFC) sang giải pháp mới, tích hợp định danh điện tử, xác thực và nhận diện sinh trắc học, cho phép sử dụng các loại thẻ điện tử, thẻ NFC, căn cước công dân hoặc thẻ thanh toán ngân hàng Visa.

Trong thời gian từ nay đến 18/11, hành khách đang sử dụng thẻ vé gắn chip sẽ được chuyển đổi miễn phí sang hệ thống mới (vé điện tử/thẻ NFC/căn cước công dân/các loại thẻ thông minh Europay, MasterCard, Visa), đồng thời giữ nguyên giá trị còn lại trên thẻ.

Quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện tại 12 nhà ga trên tuyến 2A. Hành khách lưu ý mang theo căn cước công dân gắn chip và điện thoại thông minh để hoàn tất thủ tục.

Để nâng cấp hệ thống, từ ngày 10 đến 15/11, Hanoi Metro sẽ tạm dừng bán vé ngày, vé tuần và vé tháng theo hệ thống cũ tại các quầy. Trong thời gian này, hành khách vẫn có thể mua vé lượt theo hình thức cũ trên máy bán vé tự động tại nhà ga, và tiếp tục mua các loại vé tuần, vé tháng theo hệ thống mới, gồm vé điện tử trên điện thoại có định danh hoặc vé điện tử gắn với căn cước công dân/thẻ NFC dành cho trẻ em không định danh.