Tuyến metro Cát Linh-Hà Đông sẽ chính chức sử dụng vé điện tử từ 18/11

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Gia Huy
06/11/2025, 18:30
Việc nâng cấp hệ thống soát vé nhằm tối ưu hóa trải nghiệm hành khách, tăng cường an toàn và tiện lợi, đồng thời từng bước triển khai giao thông thông minh trong vận hành đường sắt đô thị tại Hà Nội...
Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa thông báo sẽ chính thức áp dụng hệ thống soát vé mới có tích hợp công nghệ định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông kể từ ngày 18/11/2025.
Theo Hanoi Metro, từ ngày 20/8/2025, đơn vị đã tiến hành thử nghiệm hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến 2A. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân, với gần 9.000 người đăng ký và hơn 116.000 lượt hành khách sử dụng.
Vì vậy, bắt đầu từ ngày 18/11, Hanoi Metro sẽ chuyển đổi toàn bộ hệ thống thu soát vé tự động (AFC) sang giải pháp mới, tích hợp định danh điện tử, xác thực và nhận diện sinh trắc học, cho phép sử dụng các loại thẻ điện tử, thẻ NFC, căn cước công dân hoặc thẻ thanh toán ngân hàng Visa.
Trong thời gian từ nay đến 18/11, hành khách đang sử dụng thẻ vé gắn chip sẽ được chuyển đổi miễn phí sang hệ thống mới (vé điện tử/thẻ NFC/căn cước công dân/các loại thẻ thông minh Europay, MasterCard, Visa), đồng thời giữ nguyên giá trị còn lại trên thẻ.
Quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện tại 12 nhà ga trên tuyến 2A. Hành khách lưu ý mang theo căn cước công dân gắn chip và điện thoại thông minh để hoàn tất thủ tục.
Để nâng cấp hệ thống, từ ngày 10 đến 15/11, Hanoi Metro sẽ tạm dừng bán vé ngày, vé tuần và vé tháng theo hệ thống cũ tại các quầy. Trong thời gian này, hành khách vẫn có thể mua vé lượt theo hình thức cũ trên máy bán vé tự động tại nhà ga, và tiếp tục mua các loại vé tuần, vé tháng theo hệ thống mới, gồm vé điện tử trên điện thoại có định danh hoặc vé điện tử gắn với căn cước công dân/thẻ NFC dành cho trẻ em không định danh.
TP.Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp nhận hồ sơ quan tâm của các nhà đầu tư dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài, tổ chức đấu thầu và dự kiến sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 11/2025...
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu tạm dừng khai thác từ chiều 6/11 đối với 5 cảng hàng không khu vực miền Trung…
Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, công trình trọng điểm quốc gia, đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công. Tỉnh Ninh Bình xác định việc tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu bàn giao toàn bộ trong năm 2025.
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 và mưa lũ gây ra, Thanh Hóa quyết định hỗ trợ hơn 640 tỷ đồng nhằm khôi phục các công trình giao thông, trường học, trạm y tế và tái thiết cuộc sống cho người dân vùng thiên tai...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: