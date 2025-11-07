Hà Nội ban hành quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định pháp quy số 67/2025/QĐ-UBND ngày 5/11/2025 về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng…

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng gồm: người có công quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Về chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở quy định: Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở cho các đối tượng theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 104 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ; giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở cho các đối tượng theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND Thành phố phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định đối với thửa đất thuộc địa bàn quản lý.

Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết các thủ tục có liên quan làm cơ sở miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở thực hiện theo Điều 107 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và khoản 4 Điều 17 và khoản 6 Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính tổng hợp các kiến nghị, đề xuất sửa đổi quy định; nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố việc sửa đổi, bổ sung quy định (nếu có).

Sở Nội vụ cấp giấy xác nhận đối tượng là người có công, thân nhân liệt sĩ đang quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết vướng mắc về xác định diện tích đất ở khi miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công, thân nhân liệt sĩ khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở và các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành.

Thuế thành phố Hà Nội, các đơn vị Thuế cơ sở thực hiện giải quyết về hồ sơ giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quản lý.

UBND cấp xã tổng hợp, theo dõi các trường hợp đã ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn và thông báo công khai để người dân biết, giám sát.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025.