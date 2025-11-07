Bộ Y tế: Sẽ tiến hành khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại y tế tuyến xã, phường, đặc khu

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, trước mắt, sẽ tiến hành khám sàng lọc để phù hợp với giai đoạn hiện nay, đáp ứng nhu cầu của người dân. 5 năm tới điều chỉnh theo tình hình thực tiễn...

Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp về xây dựng hướng dẫn triển khai khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Theo Dự thảo hướng dẫn triển khai khám sáng lọc miễn phí cho người dân tại trạm y tế xã, phường, đặc khu và các cơ sở đủ điều kiện được khám sàng lọc áp dụng cho 7 nhóm tuổi theo vòng đời, cụ thể: Nhóm phụ nữ mang thai và thai nhi; nhóm trẻ sơ sinh; nhóm trẻ từ sơ sinh đến dưới 6 tuổi; nhóm học sinh; nhóm sinh viên; nhóm người từ 16 đến dưới 60 tuổi; nhóm người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), chủ yếu với tần suất 1 lần/1 năm.

Kinh phí thực hiện theo các nguồn: Ngân sách Nhà nước; bảo hiểm y tế và xã hội hóa, viện trợ, tài trợ hợp pháp. Dự thảo cũng nêu, tùy điều kiện kinh tế- xã hội và khả năng cân đối, bố trí nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thời điểm và bổ sung thêm nhóm đối tượng trong quý 3 - 4/2026 để triển khai thực hiện phù hợp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, yêu cầu làm rõ các khái niệm khám sàng lọc, khám định kỳ, cân nhắc sự chồng chéo giữa các nguồn kinh phí, đề xuất tăng thêm đối tượng, nội dung khám, lĩnh vực khám.

Các ý kiến cũng bày tỏ làm sao công tác tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại tuyến y tế xã, phường, đặc khu áp dụng được đúng, đủ chức năng nhiệm vụ và năng lực nhân sự, trang thiết bị tại các trạm y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, mục tiêu đưa ra trong năm 2026 tiến hành khám sàng lọc miễn phí cho người dân đã được chỉ rõ trong thể chế, chính sách. Trước mắt, tiến hành khám sàng lọc để phù hợp với giai đoạn hiện nay, đáp ứng nhu cầu của người dân. 5 năm tới điều chỉnh theo tình hình thực tiễn.

Với dự thảo hướng dẫn, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cục Phòng bệnh phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo rà soát, xem xét lại chi tiết để đỡ tránh trùng lặp về đối tượng, kinh phí triển khai và đưa ra lộ trình thời gian cụ thể.

Cục Phòng bệnh phối hợp với cơ quan chuyên môn nghiên cứu bổ sung vào dự thảo, xác định, ghi chú rõ những mục đã có hướng dẫn chuyên môn; với những mục chưa có thì phải ban hành hướng dẫn chuyên môn theo đúng quy trình.

Cục Phòng bệnh làm đầu mối, chủ trì tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các đơn vị liên quan, mời trạm y tế ở các vùng miền, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi còn nhiều khó khăn trong hoạt động của trạm y tế để làm căn cứ bổ sung, có hướng dẫn theo từng giai đoạn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng đề nghị Vụ Kế hoạch – Tài chính xem xét kỹ lưỡng khi xây dựng nêu rõ nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu hay được tài trợ, định tính rõ số tiền, lượt người được hưởng lợi cũng như xác định cần bao nhiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước cho từng nhóm đối tượng.

Đến 20/11/2025, dự thảo hướng dẫn phải hoàn thiện và họp chỉnh sửa bổ sung, trước khi trình Bộ trưởng, gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, đáp ứng tiến độ đề ra trong công tác khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong năm 2026.