Du lịch Hàn Quốc gia tăng độ "hot" bất chấp mùa hè nắng nóng bất thường

Hàn Quốc đang trải qua một mùa hè nắng nóng bất thường. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) thống kê từ ngày 1/6 đến 27/7, số đêm nhiệt đới trung bình trên toàn quốc đạt 7,8 đêm, mức cao nhất kể từ khi nước này thiết lập hệ thống quan trắc khí tượng toàn quốc năm 1973…

Du khách nước ngoài tham quan Làng Hanok Bukchon ở Seoul, ngày 28/7. Ảnh: Yonhap

Đêm nhiệt đới là hiện tượng nhiệt độ thấp nhất trong ngày duy trì trên 25 độ C, khiến cơ thể khó hạ nhiệt và ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Trong cùng khoảng thời gian, nhiệt độ trung bình ngày trên toàn Hàn Quốc đạt 24,2 độ C, mức cao thứ hai kể từ năm 1973, chỉ thấp hơn mức 24,8 độ C ghi nhận vào năm 2025.

Dù xu hướng du lịch tránh nóng lan tỏa toàn cầu, Hàn Quốc vẫn đang trên đà đạt được mục tiêu đầy tham vọng là thu hút hơn 22 triệu du khách nước ngoài trong năm nay. Ngày 28/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố số liệu cho thấy cả nước đã đón 10,71 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong 6 tháng đầu năm.

Cột mốc này đạt được nhờ sự tăng mạnh trong tháng 6/2026, khi có 1,99 triệu khách du lịch nước ngoài đến thăm đất nước, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Korea Times, lượng khách du lịch từ các thị trường trọng điểm đã tăng mạnh trong tháng 6, với Trung Quốc dẫn đầu (650.000 lượt khách), tiếp theo là Nhật Bản (350.000 lượt) và Đài Loan (220.000 lượt).

Các quốc gia Đông Nam Á, châu Mỹ và châu Âu cũng ghi nhận sự tăng trưởng, phản ánh sự đa dạng hóa thị trường inbound. Đặc biệt, chi tiêu bằng thẻ du lịch nước ngoài đã đạt mức kỷ lục 10,03 nghìn tỷ won (6,84 tỷ USD) trong nửa đầu năm, đạt mốc 10 nghìn tỷ won sớm hơn ba tháng so với năm ngoái.

Du khách nước ngoài trên phố Myeong-dong, Seoul (Hàn Quốc), hôm Chủ nhật vừa qua. Ảnh: Newsis

Ông Kang Jung-won, người đứng đầu Cục chính sách du lịch thuộc Bộ Du lịch Hàn Quốc, cho biết sự gia tăng đột biến lượng khách du lịch nước ngoài gần đây xuất phát từ sự kết hợp giữa sức hút toàn cầu của K-pop và các chính sách hỗ trợ. Để duy trì đà tăng trưởng, chính phủ nước này đã thông qua nghị định thi hành sửa đổi của Luật Xúc tiến Du lịch trong cuộc họp Nội các ngày 28/7 vừa qua.

Các quy định sửa đổi, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 4/8, nhắm mục tiêu nghiêm ngặt vào các hành vi định giá không công bằng của các doanh nghiệp dịch vụ, lữ hành. Theo đó, các homestay đô thị và các cơ sở lưu trú truyền thống sẽ bị đình chỉ hoạt động ngay lập tức trong 5 ngày nếu vi phạm lần đầu tiên việc không niêm yết giá phòng hoặc tính giá cao hơn giá đã niêm yết.

Trước đây, những người vi phạm lần đầu trong số các chủ nhà trọ truyền thống chỉ nhận được lệnh nhắc nhở, trong khi các homestay ở thành phố thậm chí không có quy định nào yêu cầu họ niêm yết giá. Hình phạt sẽ nặng hơn đối với các vi phạm tái phạm và vi phạm lần thứ tư sẽ dẫn đến việc đóng cửa hoàn toàn cơ sở kinh doanh.

Lĩnh vực vận tải cũng được siết chặt. Tài xế taxi thu giá quá mức sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề 30 ngày ngay từ lần vi phạm đầu tiên, thay vì chỉ bị cảnh cáo như trước. Nếu tái phạm lần hai, thời gian đình chỉ sẽ tăng lên 60 ngày; vi phạm lần thứ ba sẽ bị thu hồi giấy phép.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm ngăn chặn các hành vi thiếu minh bạch trong ngành du lịch, trong đó có việc xử lý các cơ sở kinh doanh tự ý hủy đặt chỗ của khách mà không có lý do chính đáng.

Sinh viên nước ngoài tham gia khóa học nhảy K-pop tại Đại học Quốc gia Pukyong, Busan, ngày 22/7. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, tại Seoul, thông tấn Yonhap cho biết tốc độ tăng trưởng chi tiêu vượt xa mức tăng trưởng về lượng khách, giúp Thủ đô Hàn Quốc dường như đang vượt qua giai đoạn phục hồi đơn thuần để bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới.

Chính quyền thành phố Seoul cho biết lĩnh vực mua sắm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi tiêu thẻ của du khách nước ngoài, ở mức 46.4%, theo sau là các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe (wellness) ở mức 24.4%.

Chi tiêu của người nước ngoài tại các trung tâm thương mại lớn ở Seoul đã tăng vọt 73,2%, từ 706,3 tỷ won lên 1,22 nghìn tỷ won. Chi tiêu cho du lịch y tế của họ tăng 63,3% từ 556,3 tỷ won lên 908,4 tỷ won, trong khi chi tiêu cho ẩm thực và các sản phẩm làm đẹp lần lượt tăng 54,5% và 40%.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Seoul đang triển khai chiến lược toàn thành phố nhằm tăng cường du lịch đêm. Sáng kiến này là một trong những chính sách trọng điểm đầu tiên của Thị trưởng Oh Se-hoon, nhằm kết nối tốt hơn du lịch, văn hóa, lĩnh vực bán lẻ và giao thông, thành một trải nghiệm liền mạch hơn cho khách du lịch.

Nổi lên trong những đề xuất chính là việc tạo ra những "khu vực cùng tồn tại kinh tế đêm" ("night economy coexistence zones") được chỉ định. Với các quy định mới bao gồm: kéo dài giờ kinh doanh ngoài trời và mở rộng việc sử dụng không gian mở công cộng, cũng như tăng cường giao thông công cộng về đêm.

Du khách nước ngoài đang mua sắm tại cửa hàng GS25, Seoul. Ảnh: Seoul Economic Daily

Seoul sẽ thí điểm 5 khu vực ăn uống ngoài trời (Yajang) được chỉ định trong năm nay, tiến tới mở rộng lên 25 địa điểm vào năm 2028. Các doanh nghiệp sẽ hoạt động theo những hướng dẫn mới về vệ sinh, giờ hoạt động và quản lý tiếng ồn. Các điểm tham quan chính như sông Hàn và các khu vực Seoul Mulbitnaru (những không gian ven sông, suối), sẽ được nới lỏng hạn chế về thời gian hoạt động ban đêm.

Theo Yonhap, thành phố cũng có kế hoạch kéo dài giờ mở cửa tại các điểm tham quan văn hóa lớn. Đồng thời giới thiệu những trải nghiệm độc đáo như: phòng xông hơi đêm tại Công viên Hangang; Cuộc thi Ngủ mùa đông (Winter Sleeping Contest) tại Dongdaemun Design Plaza... Các đội tuần tra dân sự cũng sẽ được triển khai như một phần của các biện pháp tăng cường an ninh công cộng.

Ở chiều ngược lại, lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài có xu hướng giảm. Trong tháng 6/2026, số lượng người Hàn Quốc xuất cảnh dừng ở mức dưới 2,1 triệu lượt, giảm 10% so với tháng 6/2025 và chỉ bằng 80,3% so với đỉnh cao của năm 2019.

Du khách nước ngoài shopping trên phố Myeongdong, quận Jung-gu, Seoul, ngày 13/7. Ảnh: News1

Theo truyền thông Hàn Quốc, chi phí tăng vọt khiến nhiều du khách Hàn Quốc cân nhắc lại việc du lịch nước ngoài. Dữ liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố, giá vé máy bay quốc tế đã tăng 28,2% trong tháng 6/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí du lịch theo nhóm đi nước ngoài tăng 24,3%.

Tỷ giá hối đoái cũng là một yếu tố đẩy chi phí du lịch nước ngoài lên cao. Với người dân Hàn Quốc, khi tỷ giá tăng, không chỉ vé máy bay mà cả tiền phòng, ăn uống, chi tiêu ở nước ngoài quy ra tiền won đều tăng theo. Từ đó, gánh nặng chi phí thực tế mà du khách phải gánh chịu có thể lớn hơn so với số liệu thống kê.