Thêm một tuyến dàu di sản sắp ra mắt tại miền Trung

Chiều 31/7, tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND thành phố Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch đường sắt "Cố đô Huế – Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới", đồng thời ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt giai đoạn 2026 – 2030.
Theo đề án được giới thiệu tại hội thảo, tuyến tàu du lịch dự kiến chính thức vận hành từ ngày 1/9/2026 với đoàn tàu gồm 8 toa, sức chứa khoảng 304 hành khách. Toàn bộ không gian được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc văn hóa của Huế và Quảng Trị, tạo nên một hành trình trải nghiệm ngay từ khi bước lên tàu.
Đoàn tàu được bố trí các toa ghế mềm xoay 360 độ, toa VIP, toa cộng đồng và toa dịch vụ - giải trí. Trên tàu sẽ tích hợp hệ thống thuyết minh tự động, không gian giới thiệu ẩm thực địa phương, biểu diễn nghệ thuật cùng nhiều hoạt động tương tác, giúp hành khách khám phá giá trị văn hóa và di sản trong suốt hành trình.
Tuyến tàu dài khoảng 190 km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc. Mỗi điểm dừng được định hướng trở thành một điểm trải nghiệm với khu vực check-in, giới thiệu sản phẩm OCOP, quảng bá văn hóa, đặc sản và các hoạt động du lịch của từng địa phương.
Theo kế hoạch khai thác, chuyến HQ2 sẽ khởi hành từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút và đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55 phút. Chiều ngược lại, chuyến HQ1 xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 phút và về đến ga Huế lúc 17 giờ 25 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lựa chọn các chương trình tham quan trong ngày hoặc kết hợp lưu trú nhiều ngày.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc xây dựng sản phẩm du lịch đường sắt đặc trưng, liên kết doanh nghiệp lữ hành, phát triển các tour, gói dịch vụ và chương trình kích cầu nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế. Mục tiêu là đưa tuyến tàu trở thành một sản phẩm du lịch tổng hợp, nơi chính hành trình di chuyển cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho rằng việc ký kết hợp tác là bước đi quan trọng trong hiện thực hóa định hướng liên kết phát triển du lịch giữa Quảng Trị, thành phố Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Các bên sẽ phối hợp xây dựng sản phẩm, tổ chức khai thác tuyến tàu, tăng cường quảng bá điểm đến, triển khai các chương trình kích cầu và kết nối doanh nghiệp để sớm đưa tuyến tàu trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của miền Trung.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, Huế và Quảng Trị đang sở hữu lợi thế nổi bật để hình thành không gian du lịch liên vùng dựa trên sự kết nối giữa di sản văn hóa và di sản thiên nhiên. Việc đưa vào khai thác tuyến tàu sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
Lãnh đạo thành phố Huế cũng đề xuất phát triển đoàn tàu như một "điểm đến di động", nơi tích hợp các hoạt động giới thiệu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương; đồng thời kết nối đồng bộ với hệ thống lưu trú, vận chuyển, điểm tham quan, mua sắm và các dịch vụ du lịch. Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và phát triển bền vững.
Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều doanh nghiệp lữ hành của Quảng Trị và thành phố Huế cũng giới thiệu các chương trình tham quan kết hợp với tuyến tàu cùng nhiều chính sách ưu đãi dành cho du khách. Các gói sản phẩm sẽ tiếp tục được hoàn thiện và công bố trước thời điểm đoàn tàu chính thức vận hành.
Kết thúc chương trình, UBND tỉnh Quảng Trị, UBND thành phố Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt "Cố đô Huế – Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới" giai đoạn 2026 – 2030.
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