Tăng kết nối hàng không để kích cầu du lịch địa phương

Bên cạnh tăng cường năng lực khai thác trên các đường bay hiện hữu, việc ngành hàng không mở các đường bay mới sẽ gia tăng lựa chọn cho hành khách, đồng thời tạo dư địa phát triển du lịch cho địa phương và giảm tải cho một số “điểm nóng” truyền thống…

Ảnh minh họa: Sun PhuQuoc Airways

Các hãng hàng không luôn tính toán rất kỹ trước khi mở một đường bay. Quyết định đầu tư không chỉ dựa vào nhu cầu đi lại trước mắt mà còn phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng lâu dài của thị trường. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, mỗi đường bay mới không đơn thuần là một tuyến vận tải, mà còn là thước đo sức hút du lịch và là động lực để mở rộng không gian phát triển.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Điện Biên không chỉ là vùng đất biên cương cực Tây của Tổ quốc gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, mà còn sở hữu nhiều dư địa phát triển nhờ vị trí cửa ngõ kết nối khu vực Tây Bắc với Lào và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, lợi thế quan trọng khác của Điện Biên nằm ở hạ tầng hàng không. Là tỉnh duy nhất tại vùng Tây Bắc có sân bay thương mại và đồng thời có đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc, Điện Biên được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại biên giới, nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và đặc biệt là du lịch.

Cảng hàng không Điện Biên đón được các dòng máy bay như Airbus A320, A321... Ảnh: ACV

Sân bay Điện Biên hiện đang khai thác các đường bay thường lệ kết nối Điện Biên với Hà Nội và TP.HCM. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng yêu cầu địa phương hướng tới mục tiêu đưa "Điện Biên không phải là điểm cuối, mà trở thành điểm kết nối kinh tế của khu vực".

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị tỉnh phối hợp với các bộ, ngành và các hãng hàng không nghiên cứu, thu hút thêm các chuyến bay thuê chuyến (charter) cũng như mở rộng mạng bay đến Điện Biên. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp địa phương gia tăng lượng khách, thu hút dòng vốn đầu tư vào du lịch, dịch vụ và logistics.

Tương tự, nhằm thu hút mạnh mẽ dòng khách từ miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên, thời gian qua, Hải Phòng tích cực phối hợp với các hãng hàng không mở mới và tăng tần suất các đường bay nội địa qua Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Từ đó kết nối linh hoạt với TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

Đặc biệt, từ ngày 25/7/2026, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức đưa vào khai thác hai đường bay khứ hồi hàng ngày là Hải Phòng – TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc. Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, cho rằng việc khai trương các đường bay mới diễn ra đúng thời điểm thành phố bước vào giai đoạn phát triển bứt tốc sau khi mở rộng không gian địa lý, tạo dư địa lớn cho kinh tế và du lịch.

Hai đường bay khứ hồi hàng ngày Hải Phòng – TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc đã đi vào hoạt động. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Tuyến Hải Phòng – TP.HCM kết nối hai đầu tàu kinh tế của cả nước, tạo thuận lợi cho khách công vụ, doanh nhân, chuyên gia, khách du lịch... Trong khi đó, đường bay Hải Phòng - Phú Quốc góp phần hình thành chuỗi liên kết giữa 2 trung tâm du lịch biển, đảo hàng đầu Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour liên vùng, mở rộng thị trường khách hàng. Chỉ sau thời gian ngắn mở bán, 2 đường bay đã ghi nhận hơn 5.000 lượt khách đặt vé, cho thấy nhu cầu kết nối rất lớn của thị trường.

Tại phía Nam, sau hơn 5 tháng nâng cấp, sân bay Liên Khương dự kiến hoạt động lại từ 19/8. Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, khi hoạt động trở lại, sân bay sẽ đón khoảng 36 - 40 chuyến bay/ngày. Trong 4 tháng cuối năm 2026, lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Lâm Đồng sẽ làm việc với các hãng hàng không để khôi phục những đường bay từng khai thác hiệu quả như Đà Lạt - Thanh Hóa, Huế, Cần Thơ và Phú Quốc; đồng thời nghiên cứu mở thêm các đường bay mới, tăng tần suất trên các tuyến có nhu cầu cao. Nhiều đường bay trọng điểm cũng được nối lại. Tuyến Đà Lạt – TP.HCM và Đà Lạt - Hà Nội dự kiến khai thác 7 - 8 chuyến/ngày; Đà Lạt - Đà Nẵng 2 chuyến/ngày; Đà Lạt - Vinh và Đà Lạt - Cần Thơ mỗi ngày 1 chuyến. Tuyến Đà Lạt - Hải Phòng duy trì 4 chuyến/tuần...

Đáng chú ý, từ ngày 2/9, đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) sẽ được AirAsia khai thác trở lại với tần suất 4 chuyến/tuần. Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương sẽ tiếp tục xúc tiến các thị trường khách truyền thống như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc); đồng thời mở rộng quảng bá đến Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm đa dạng nguồn khách quốc tế.

Sau hơn 5 tháng nâng cấp, sân bay dự kiến hoạt động lại từ 19/8. Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Cùng với việc khôi phục kết nối hàng không, Lâm Đồng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến du lịch nhằm tận dụng cơ hội tăng trưởng. Đồng thời, địa phương sẽ đón các đoàn famtrip, KOLs, TikTokers và travel blogger đến khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá điểm đến. Trong đó, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 vào tháng 12/2026 được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Trong khi đó, với vị thế Năm du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan trung ương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 8/2026, tạo điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng và mở các đường bay quốc tế trực tiếp đến tỉnh.

Nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng hàng không sau đầu tư, mở rộng thị trường khách quốc tế, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quan tâm xem xét các chính sách hỗ trợ khai thác thị trường khách quốc tế trọng điểm, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường Đông Bắc Á. Đồng thời, tạo điều kiện để tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm các chương trình khai thác khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay charter.

Gia Lai kiến nghị Trung ương hỗ trợ khai thác chuyến bay charter quốc tế. Ảnh: Cảng hàng không Phù Cát

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh đang tập trung hoàn thiện các điều kiện để giữa tháng 10/2026 được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) chấp thuận khai thác chuyến bay charter quốc tế. Nếu đúng kế hoạch, Gia Lai sẽ khai thác một chuyến charter mỗi ngày trong giai đoạn đầu. Đây được xem là bước đệm để tiến tới mở các đường bay quốc tế thường lệ, tạo động lực thu hút khách nước ngoài.