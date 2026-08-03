Du lịch Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, riêng trong tháng 7, địa phương ước đón gần 3,1 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng...

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Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt, tăng hơn 67%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%; công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%.

Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7, nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế". Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị- Khánh Hòa; triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch; hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng; hoàn thiện hồ sơ công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh…

Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững. "Chúng tôi hy vọng sắp tới sẽ đón được dòng khách Trung Quốc rất lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng các thị trường quốc tế khác và chú trọng thị trường nội địa. Sở sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều hoạt động, nhiều sự kiện nhằm kích cầu du lịch," bà Thái Thị Lệ Hằng nói.

Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách. Ảnh: WanderOn

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 7 tháng năm 2026, địa phương ước đón khoảng 378.600 lượt khách Trung Quốc, giảm hơn 5,3% so với cùng kỳ. Khách du lịch Trung Quốc đến Khánh Hòa đứng sau hai thị trường Hàn Quốc và Nga.

Nguyên nhân chủ yếu là xu hướng du lịch của khách Trung Quốc đã thay đổi, chuyển từ tour đoàn sang du lịch tự túc, ưu tiên trải nghiệm đa dạng; trong khi sản phẩm của Khánh Hòa vẫn tập trung chủ yếu vào nghỉ dưỡng biển, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu mới. Cùng với đó là do sự khó khăn trong kết nối hàng không.

Việc thiếu các đường bay thẳng từ nhiều thành phố lớn của Trung Quốc cũng làm giảm sức cạnh tranh của điểm đến Khánh Hòa. Giá nhiên liệu tăng cao đã khiến các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đến Khánh Hòa giảm mạnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương cho biết dữ liệu đặt vé 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy hành khách từ 94 thành phố ở Trung Quốc đã mua vé đến Cam Ranh nhưng tỷ lệ nối chuyến đã tăng từ 16% lên 36% so với cùng kỳ năm trước, khiến mỗi hành khách mất thêm 4 - 6 giờ để đến được Khánh Hòa. Riêng khách từ Bắc Kinh và Thượng Hải phải bay vòng do chưa có đường bay thẳng.

Khánh Hòa đang tăng cường quảng bá, tổ chức các đoàn famtrip, kết nối với doanh nghiệp lữ hành và hàng không Trung Quốc. Ảnh: Cam Ranh International Airport

Để phục hồi thị trường, ngành du lịch Khánh Hòa đang tăng cường quảng bá, tổ chức các đoàn famtrip, kết nối với doanh nghiệp lữ hành và hàng không Trung Quốc. Qua khảo sát, nhiều doanh nghiệp đánh giá Khánh Hòa có lợi thế về biển, khí hậu, văn hóa và ẩm thực. Tuy nhiên, để thu hút khách trở lại, địa phương cần tiếp tục phát triển các sản phẩm trải nghiệm mới, mở rộng dịch vụ vui chơi, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, kinh tế đêm và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số phổ biến tại Trung Quốc.

Với du lịch nội địa, để đẩy mạnh liên kết vùng, từ ngày 16/8, Quảng Trị và Khánh Hòa sẽ được kết nối bằng đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh do Sun PhuQuoc Airways khai thác. Đường bay sử dụng tàu bay Airbus A320 NEO, khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật. Tuyến bay góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, mở ra cơ hội liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Quảng Trị là vùng đất rất phù hợp để phát triển các sản phẩm du lịch kết hợp với du lịch văn hóa, lịch sử. Hiện nay, các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng các gói sản phẩm để chuẩn bị phục vụ du khách khi đường bay đi vào khai thác. Việc liên kết với Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị cũng rất thuận lợi, góp phần đẩy mạnh hình thành những sản phẩm du lịch đặc thù".

Khánh Hòa xác định văn hóa là nền tảng, là động lực cho phát triển kinh tế du lịch bền vững. Ảnh: Ảnh: Cam Ranh International Airport

Cùng với mở đường bay mới kết nối Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng giới thiệu Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Khánh Hòa - Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh", diễn ra từ ngày 14 đến 18/8. Chương trình gồm các hoạt động quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP, ký kết hợp tác phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và khảo sát điểm đến để xây dựng các sản phẩm liên kết.

Song song với tăng trưởng thị trường, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Khánh Hòa đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đến năm 2050 đã được phê duyệt nhằm nâng cao năng lực kết nối quốc tế. Hệ thống cảng biển được định hướng phát triển theo mô hình cảng xanh, hiện đại, gắn với bảo vệ hệ sinh thái biển. Địa phương cũng đầu tư tuyến đi bộ và đường xe đạp ven biển dài khoảng 7 km, góp phần thúc đẩy du lịch xanh và phát triển kinh tế ban đêm.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ra mắt nền tảng Du lịch số tỉnh Khánh Hòa. Nền tảng được xây dựng như một "hướng dẫn viên du lịch" thông minh, kết nối dữ liệu về điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ vận chuyển, mua sắm, giải trí và các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn.

Khánh Hòa sẽ giới thiệu Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026. Ảnh: Cam Ranh International Airport

Đáng chú ý, công nghệ thực tế ảo (3D) được ứng dụng để số hóa các danh thắng, di tích, điểm du lịch tiêu biểu, giúp du khách có thể tham quan trực tuyến trước khi quyết định hành trình. Ở giai đoạn đầu, hơn 20 điểm đến tiêu biểu của Khánh Hòa đã được số hóa.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030, hoàn thiện hồ sơ công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh, đồng thời triển khai đề án phát triển Khu du lịch Ninh Chữ, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục để công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn du lịch xanh…