VN-Index tăng 27 điểm và xu hướng hồi phục có thể tiếp diễn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/8/2026.

Theo SSI, VN-Index tiếp đà hồi phục và dừng quanh vùng cản 1750 – 1770, nơi có thể gia tăng áp lực giằng co, rung lắc khi chỉ số vẫn cho thấy sự lưỡng lự tại đây.

Kết phiên ngày 3/8, VN-Index tăng 27,06 điểm, tương đương 1,56% lên mốc 1762,84 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 8,03 điểm, tương đương 2,96% lên mốc 279,28 điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế trạng thái mua đuổi giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế trạng thái mua đuổi giá cao, đặc biệt khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1770 - 1780 điểm. Thay vào đó, chiến lược phù hợp hiện tại là kiên nhẫn quan sát và tận dụng các nhịp rung lắc lùi về quanh vùng hỗ trợ 1750 - 1755 điểm để giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu đang duy trì nền tích lũy tốt và có dòng tiền nâng đỡ.

Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô danh mục bằng đòn bẩy trong giai đoạn thị trường đang xử lý vùng cản nên được kiểm soát chặt chẽ. Ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là quản trị rủi ro cho đến khi xu hướng bứt phá được xác nhận rõ ràng hơn”.

VN-Index cũng chưa thể bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự cũ 1760

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 27 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,762.84 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Bảo hiểm, Hàng cá nhân & gia dụng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng hơn 1 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Nhịp hồi phục hôm nay dù lan tỏa khá tốt sang các ngành nhưng vẫn thiếu sự ủng hộ của thanh khoản; đồng thời, VN-Index cũng chưa thể bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự cũ 1760. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tâm lý giao dịch thận trọng”.

Dự kiến thị trường sẽ phân hóa, với áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn suy giảm kéo dài 04 tuần liên tiếp. Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang chuyển sang giai đoạn phục hồi kiểm tra các vùng kháng cự. Với vùng kháng cự mạnh quanh 1770 điểm - 1800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Trong khi VN30 có vùng kháng cự mạnh tương ứng 1930 điểm - 1950 điểm. Dự kiến thị trường sẽ phân hóa, với áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại trong những phiên đến khi VN-Index hướng đến các vùng kháng cự mạnh ngắn hạn.

Thị trường bắt đầu tháng 8, giai đoạn khoảng trống thông tin sau báo cáo kết quả kinh doanh quý 2. Chỉ số VN-Index chịu áp lực chi phối bởi nhóm VinGroup và Ngân hàng. Nhóm ngân hàng có các mức định giá trung bình P/E 8,60; P/B 1,35. Đây là mức thấp tương đương các thời điểm khủng hoảng trong lịch sử. Trong khi nhóm VinGroup sau giai đoạn tăng giá mạnh, có xu hướng giá ngắn trung hạn chuyển sang giai đoạn tích lũy. Sau giai đoạn giảm mạnh nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư. Các nhóm ngành có mức tăng trưởng vẫn đang vượt trội so với thị trường chung là Bất động sản, Năng lượng-dầu khí, Tài chính... với nhiều doanh nghiệp đầu ngành có có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội. Với chỉ số VN-Index, kỳ vọng tiếp tục phục hồi trở lại vùng giá quanh 1.800 điểm, sau đó có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index đã tăng mạnh và xu hướng hồi phục có thể tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 27 điểm (+1,6%), đóng cửa tại mức 1762,8 điểm. Thị trường chịu áp lực điều chỉnh ở đầu phiên sáng tuy nhiên chỉ số nhanh chóng bật tăng trở lại đến hết phiên chiều với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (MBB, VCB, CTG) và các cổ phiếu trụ như FPT, HPG.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên trước đó với tổng giá trị giao dịch đạt 19,274 tỷ VND.

VN-Index đã tăng mạnh và đóng cửa trên kháng cự tại MA20 ngày cho thấy xu hướng hồi phục có thể tiếp diễn. Động lực hồi phục chính của chỉ số trong các phiên tới vẫn chủ yếu đến từ lực mua bắt đáy từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài gia tăng trong các phiên gần đây. Chúng tôi cho rằng vùng kháng cự mạnh quanh 1790 - 1800 sẽ là mục tiêu tiếp theo của chỉ số do được tạo ra bởi MA50 và MA100 ngày. Chúng tôi cho rằng để tận dụng nhịp hồi này, nhà đầu tư có thể giải ngân một phần với các nhóm chưa tăng quá nhiều như nhóm Dầu khí hay Ngân hàng và không nên mua đuổi đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh”.

Nhịp điều chỉnh cũng cần giữ trên 1730-1740 điểm trước khi chỉ số tiếp tục đà tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm và đồ thị giá đang tiệm cận lại MA200 (1775 điểm). Chỉ báo RSI đang về lại ngưỡng 50 và đà tăng có dấu hiệu chậm dần cho nên chỉ số sẽ cần phải tích lũy điều chỉnh kỹ thuật trở lại trong các phiên tới. Đồng thời, nhịp điều chỉnh cũng cần giữ trên MA5 tương ứng 1730-1740 điểm trước khi chỉ số tiếp tục đà tăng. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số duy trì mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi. Việc mua mới có thể tiến hành khi chỉ số điều chỉnh trở lại trong phiên tới về vùng 1740 điểm hoặc khi giá vượt lên 1775 điểm”.

VN-Index vẫn đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn với vùng kháng cự ngắn hạn quanh mốc 1780 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh, tăng 27 điểm và tiếp cận lại vùng kháng cự ngắn hạn 1780-1790.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Chỉ số đang trên đường tiến về vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1780- 1790 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này cũng như tích lũy thêm động lực trước khi tiếp tục đà bứt phá.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang tiếp tục đi lên nhờ lực cầu tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.Đồng thời chỉ báo MACD vẫn đang trong đà đi lên và đường +DI và ADX đều neo trên mốc 25 cho thấy VN-Index vẫn đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn với vùng kháng cự ngắn hạn quanh mốc 1780 điểm.

Thị trường trong phiên giao hôm nay ghi nhận đà tăng ấn tượng nhờ lực cầu mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu đã có một giai đoạn giảm mạnh trước đó. Mặt khác, sắc xanh cũng có sự lan tỏa nhất định sang các các nhóm vốn hóa nhỏ hơn cũng như một số nhóm ngành và cổ phiếu khác. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra nếu VN-Index tiếp cận vùng 1780 trong những phiên tới. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm ngân hàng và chứng khoán”.

Hiện tại, mục tiêu gần của chỉ số là vùng 1770–1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index duy trì nhịp tăng giá và tín hiệu tạo đáy quanh vùng 1650 điểm. Hiện tại, mục tiêu gần của chỉ số là vùng 1770–1800 điểm. Đáng chú ý, đây là vùng điểm tựa trung hạn quan trọng đã bị vi phạm trong nhịp điều chỉnh trước đó, nên áp lực điều chỉnh bất chợt có thể xuất hiện khi VN-Index tiếp cận khu vực này. Hỗ trợ gần hiện nằm tại vùng 1725–1730 điểm”.

Xu hướng ngắn hạn sẽ được củng cố nếu chỉ số vượt thành công và duy trì ổn định trên 1750-1770

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp đà hồi phục và dừng quanh vùng cản 1750 – 1770, nơi có thể gia tăng áp lực giằng co, rung lắc khi chỉ số vẫn cho thấy sự lưỡng lự tại đây. Xu hướng ngắn hạn sẽ được củng cố nếu chỉ số vượt thành công và duy trì ổn định trên khu vực này”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.