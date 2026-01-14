Đà Nẵng: Khu nghỉ dưỡng Hoiana dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD cho phục vụ du lịch chất lượng cao

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Ngô Anh Văn
14/01/2026, 10:32
Đồng hành với định hướng chiễn lược phát triển các sản phẩm du lịch xanh, du lịch thể thao và du lịch MICE của thành phố Đà Nẵng, Khu nghỉ dưỡng Hoiana dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD cho giai đoạn 2 để phát triển các sẩn phẩm cơ sử vật chất phục vụ khách…
UBND TP. Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân dịp đầu năm 2026, tại đây, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An – chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Hoiana, cho biết doanh nghiệp đã dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD cho giai đoạn 2 để xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động du lịch dịch vụ chất lượng cao.
Theo đó, Khu nghỉ dưỡng Hoiana giai đoạn 2, sẽ tập trung phát triển 198 căn villa hướng biển, trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa 2.500 người, khu thương mại, vui chơi giải trí, thêm một sân golf thứ 2 gắn với học viện đào tạo golf, cùng hơn 1.000 phòng khách sạn 5 sao. Các hạng mục mới dự kiến tạo thêm hơn 2.000 việc làm và đóng góp trên 2.000 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm. Đáng chú ý, Hoiana đang hướng tới mô hình outlet mall kết hợp duty free shop đầu tiên tại Việt Nam, mở rộng không gian mua sắm – giải trí cho du khách.
Ở giai đoạn 1, Dự án đã hoàn thành đi vào vận hành từ năm 2020 với hơn 1.200 phòng khách sạn cao cấp cùng với đó là khu giải trí casino quy mô lớn với 140 bàn trò chơi và hơn 270 máy trò chơi điện tử; 01 sân golf 18 lỗ được giới chuyên môn đánh giá cao và thường xuyên được lựa chọn tổ chức các giải đấu quốc tế.
Từ khi đi vào vận hành, Hoiana đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, đồng thời là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lớn, tiệc cưới cao cấp và các chương trình cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia.
Hiện, Dự án Khu nghỉ dưỡng Hoiana có quy mô hơn 985ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD, được triển khai theo 7 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Đến nay Hoiana đã đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD vào dự án, tạo việc làm cho gần 2.700 lao động, trong đó hơn 98% là người Việt Nam, với thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng/người/tháng; hầu hết người lao động được đào tạo, nâng cao tay nghề theo các chuẩn mực vận hành quốc tế.
Trong năm 2025, doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng, nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp tiêu biểu được đề xuất khen thưởng nhờ đóng góp lớn cho ngân sách cho thành phố.
Đánh giá về thị trường, ông Nguyễn Vĩnh Trân nhận định, hiện du lịch Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh, với hơn 17 triệu lượt khách năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt, tăng 25% so với năm 2024. Cùng với đó, thành phố định hướng phát triển các sản phẩm du lịch xanh, du lịch thể thao và du lịch MICE. Vì vậy, chiến lược kinh doanh của Hoiana là đầu tư hướng mạnh vào thị trường cao cấp này để doanh nghiệp phát triển bền vững đóng góp lớn cho ngân sách và tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tạm dừng hoạt động sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng thực hiện bắt khẩn cấp Tổng giám đốc và 3 cán bộ nhân viên Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long do liên quan vụ tiêu thụ hàng trăm tấn thịt lợn dịch…
Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã tiêu huỷ gần 14.000 hộp “Pate cột đèn” do Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi…
Doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40,9 nghìn tỷ đồng...
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Xây dựng, đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể đường cất hạ cánh 35L/17R tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do hạng mục này đã xuống cấp nghiêm trọng và hết tuổi thọ thiết kế sau nhiều thập kỷ khai thác...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: