Đà Nẵng: Khu nghỉ dưỡng Hoiana dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD cho phục vụ du lịch chất lượng cao

Đồng hành với định hướng chiễn lược phát triển các sản phẩm du lịch xanh, du lịch thể thao và du lịch MICE của thành phố Đà Nẵng, Khu nghỉ dưỡng Hoiana dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD cho giai đoạn 2 để phát triển các sẩn phẩm cơ sử vật chất phục vụ khách…

UBND TP. Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân dịp đầu năm 2026, tại đây, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An – chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Hoiana, cho biết doanh nghiệp đã dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD cho giai đoạn 2 để xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động du lịch dịch vụ chất lượng cao.

Theo đó, Khu nghỉ dưỡng Hoiana giai đoạn 2, sẽ tập trung phát triển 198 căn villa hướng biển, trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa 2.500 người, khu thương mại, vui chơi giải trí, thêm một sân golf thứ 2 gắn với học viện đào tạo golf, cùng hơn 1.000 phòng khách sạn 5 sao. Các hạng mục mới dự kiến tạo thêm hơn 2.000 việc làm và đóng góp trên 2.000 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm. Đáng chú ý, Hoiana đang hướng tới mô hình outlet mall kết hợp duty free shop đầu tiên tại Việt Nam, mở rộng không gian mua sắm – giải trí cho du khách.

Ở giai đoạn 1, Dự án đã hoàn thành đi vào vận hành từ năm 2020 với hơn 1.200 phòng khách sạn cao cấp cùng với đó là khu giải trí casino quy mô lớn với 140 bàn trò chơi và hơn 270 máy trò chơi điện tử; 01 sân golf 18 lỗ được giới chuyên môn đánh giá cao và thường xuyên được lựa chọn tổ chức các giải đấu quốc tế.

Từ khi đi vào vận hành, Hoiana đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, đồng thời là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lớn, tiệc cưới cao cấp và các chương trình cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia.

Hiện, Dự án Khu nghỉ dưỡng Hoiana có quy mô hơn 985ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD, được triển khai theo 7 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Đến nay Hoiana đã đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD vào dự án, tạo việc làm cho gần 2.700 lao động, trong đó hơn 98% là người Việt Nam, với thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng/người/tháng; hầu hết người lao động được đào tạo, nâng cao tay nghề theo các chuẩn mực vận hành quốc tế.

Trong năm 2025, doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng, nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp tiêu biểu được đề xuất khen thưởng nhờ đóng góp lớn cho ngân sách cho thành phố.

Đánh giá về thị trường, ông Nguyễn Vĩnh Trân nhận định, hiện du lịch Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh, với hơn 17 triệu lượt khách năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt, tăng 25% so với năm 2024. Cùng với đó, thành phố định hướng phát triển các sản phẩm du lịch xanh, du lịch thể thao và du lịch MICE. Vì vậy, chiến lược kinh doanh của Hoiana là đầu tư hướng mạnh vào thị trường cao cấp này để doanh nghiệp phát triển bền vững đóng góp lớn cho ngân sách và tạo nhiều việc làm cho người lao động.