Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

TP.HCM đề xuất di dời thêm 20.000 căn nhà ven sông, kênh rạch

Thiên Ân

26/05/2026, 18:00

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng số lượng nhà cần di dời từ 20.000 lên 40.000 căn...

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời khoảng 39.600 căn nhà ven kênh rạch. Ảnh minh họa
Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời khoảng 39.600 căn nhà ven kênh rạch. Ảnh minh họa

Đây là một trong những chương trình hạ tầng - môi trường có quy mô lớn nhất của thành phố trong nhiều năm qua, gắn với mục tiêu chống ngập, cải thiện môi trường sống và tái cấu trúc không gian đô thị.

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 05/5/2026 của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh về khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh đã có Công văn khẩn số 17419/SXD-HTKT gửi các phường, xã, đặc khu yêu cầu rà soát, đề xuất danh mục dự án cải tạo, chỉnh trang và di dời thêm 20.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch trên toàn địa bàn.

Chỉ thị số 45/CT-UBND yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình di dời nhà ven kênh rạch, đồng thời điều chỉnh chỉ tiêu di dời từ 20.000 lên 40.000 căn nhằm phục vụ mục tiêu chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và hoàn thiện hạ tầng thoát nước.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố nhằm triển khai Kết luận số 18-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026. Trong đó có nội dung: Về thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đẩy mạnh các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, tổ chức lại giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng, thực hiện chính sách miễn phí xe buýt để giảm phương tiện cá nhân; xử lý các điểm ngập trọng điểm, hoàn thiện hệ thống thoát nước, kiểm soát triều; khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình di dời nhà trên và ven kênh rạch, điều chỉnh chỉ tiêu di dời từ 20.000 lên 40.000 căn, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường.

Sở Xây dựng đã tổng hợp danh mục 349 tuyến sông, kênh, rạch cần tiếp tục thực hiện công tác di dời nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh trước khi sáp nhập hành chính. Các tuyến này trải rộng tại nhiều khu vực nội thành và vùng ven là nơi vẫn còn tồn tại dày đặc các cụm nhà ở tự phát ven kênh, ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và hệ thống tiêu thoát nước đô thị.

Danh sách rà soát bao gồm hàng loạt địa bàn như Tân Hưng, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc, Bình Hưng Hòa, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Phú Đông, Bình Trưng, Hiệp Bình, Tam Bình, Long Phước, Bình Chánh, Hưng Long, Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây…

Theo yêu cầu, các địa phương phải rà soát toàn bộ danh mục 349 tuyến kênh rạch, cập nhật phương án tuyến dự án trên hệ thống bản đồ số, đồng thời đề xuất danh mục dự án cải tạo, chỉnh trang và di dời nhà ở. Các đơn vị cũng phải lập dự kiến tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, tái định cư, chi phí xây lắp và sắp xếp dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư.

Chương trình lần này không chỉ hướng đến xử lý các khu nhà ven kênh xuống cấp mà còn gắn với mục tiêu tái cấu trúc không gian đô thị. Trong nhiều năm qua, tình trạng nhà ở lấn chiếm ven sông, kênh rạch đã trở thành một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cản trở khả năng tiêu thoát nước của thành phố.

TP.Hồ Chí Minh từng có hàng chục ngàn căn nhà lấn chiếm ven sông, kênh rạch, tập trung nhiều tại khu vực phía nam và phía tây đô thị. Không ít tuyến kênh bị thu hẹp dòng chảy do nhà ở xây dựng tự phát kéo dài nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường. Trong giai đoạn trước, Thành phố đã triển khai nhiều dự án chỉnh trang lớn như cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, rạch Xuyên Tâm, kênh Đôi… Hàng chục ngàn hộ dân đã được di dời để phục vụ cải tạo môi trường và phát triển hạ tầng qua các dự án này.

Riêng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho hàng ngàn hộ dân. Dự án bờ bắc rạch Kênh Đôi cũng có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng với quy mô di dời lớn dọc tuyến kênh.

Do áp lực nguồn vốn trong việc di dời là rất lớn, Sở Xây dựng yêu cầu các địa phương liên quan rà soát các cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 để đề xuất nguồn vốn thực hiện dự án. Đây là hướng đi nhằm mở rộng khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa cho các chương trình chỉnh trang đô thị quy mô lớn.

Hiện nay, nhiều khu vực vẫn tồn tại các cụm nhà tạm với điều kiện sinh hoạt chật hẹp, thiếu an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các dự án còn góp phần mở rộng hành lang thoát nước, tăng khả năng chống ngập và tạo thêm không gian công cộng ven sông.

Trên cơ sở rà soát và đề xuất của địa phương, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, tham mưu UBND TP.Hồ Chí Minh xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư và lộ trình triển khai cho giai đoạn tiếp theo của chương trình chỉnh trang đô thị.

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

10:11, 19/05/2026

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2030

15:30, 15/05/2026

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2030

TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm

16:21, 15/05/2026

TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm

Từ khóa:

Chỉ thị 45/CT-UBND Chỉnh trang đô thị di dời nhà ven kênh rạch dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm nhà ở tự phát Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Việt Nam được trao giải thưởng cao nhất về xây dựng chính sách và triển khai chuyển đổi số

Việt Nam được trao giải thưởng cao nhất về xây dựng chính sách và triển khai chuyển đổi số

Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 cho Việt Nam, ghi nhận những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương….

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.

Sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành "bắt buộc phải thực hiện" việc khai thác thương mại trong năm 2026

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu toàn bộ các hạng mục của Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải hoàn thành đồng bộ để đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển “kinh tế sân bay” gắn với hệ sinh thái dịch vụ hiện đại và trung chuyển hàng không quốc tế.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hành khách

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hành khách

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường thực thi quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của các hãng hàng không trong xử lý khiếu nại, hỗ trợ hành khách khi chậm, hủy chuyến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong phục vụ khách hàng...

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Hội thảo tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung lớn gồm: đánh giá toàn diện mô hình phát triển của Việt Nam qua các thời kỳ; phân tích bối cảnh quốc tế và các xu hướng mới; đề xuất cấu trúc và các trụ cột của mô hình phát triển mới; xác định các đột phá để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng, nhà đầu tư tiếp tục cẩn trọng

Chứng khoán

2

Ba lãnh đạo cao cấp của EIB đồng loạt xin từ nhiệm

Doanh nghiệp niêm yết

3

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Chứng khoán

4

Báo Công an nhân dân ra mắt Hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới

Kinh tế số

5

Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy