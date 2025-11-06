Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư với doanh nghiệp Thụy Sĩ

Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Thụy Sĩ - quốc gia tiên phong về giáo dục nghề nghiệp, công nghệ cao và quản trị hiện đại là chiến lược then chốt, giúp Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào các chuỗi giá trị toàn cầu...

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) và Đoàn công tác Thụy Sĩ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Thụy Sĩ khi hai nước chính thức nâng cấp lên Đối tác toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực.

Hiện nay, Thụy Sĩ là một trong những nhà đầu tư châu Âu chất lượng cao tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD vào 230 dự án, tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, dược phẩm, tài chính – ngân hàng và công nghệ thực phẩm.

Thành phố Đà Nẵng mong muốn thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đến tìm hiểu, hợp tác và đầu tư trong các lĩnh vực mà thành phố Đà Nẵng có thế mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ sẽ đẩy mạnh các hoạt động đầu tư tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đặc biệt, thành phố hiện đã quy hoạch 7 địa điểm cho Khu Thương mại tự do, bố trí tại các khu vực thuận lợi như gần cảng biển, các khu công nghiệp hiện có, vùng phụ cận khu công nghệ cao và một số khu vực thương mại ở phía Nam thành phố. Mô hình Khu Thương mại tự do của Đà Nẵng không tập trung một chỗ như các khu kinh tế khác mà được phát triển theo hướng linh hoạt và đa điểm.

Trong đó, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được chia thành 3 phân khu chức năng chính: Sản xuất – Hậu cần, Thương mại – Dịch vụ, Chuyển đổi số – Đổi mới sáng tạo. Thành phố kỳ vọng mô hình này sẽ trở thành “điểm đến mới” của các nhà đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghệ, logistics và thương mại quốc tế. Mô hình Khu Thương mại tự do Đà Nẵng cũng chính là giải pháp sáng tạo của thành phố, là bước đi chiến lược để mở rộng không gian phát triển và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.

Liên quan đến việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, Đà Nẵng đang tập trung phát triển năm lĩnh vực mũi nhọn gồm: du lịch, logistics gắn với cảng biển – hàng không, công nghệ thông tin và công nghệ cao, cơ khí chính xác – chế tạo, cùng trung tâm tài chính.

Vì vậy, việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Thụy Sĩ - quốc gia nổi tiếng về giáo dục nghề nghiệp, công nghệ cao và tiêu chuẩn quản trị hiện đại, được xem là rất quan trọng, giúp Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về phía Thụy Sĩ, bà Rachel Isenschmid, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF), cho biết sự hiện diện của các doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Việt Nam nói chung và tại Đà Nẵng nói riêng hiện vẫn còn hạn chế, dù nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đã mở rộng đầu tư mạnh mẽ tại châu Á và Đông Nam Á thông qua Singapore, trong đó có một phần vốn gián tiếp chảy vào Việt Nam.

Bà Rachel Isenschmid, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) mong muốn Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Thụy Sĩ hoạt động tại thành phố.

Hiện nay, các doanh nghiệp Thụy Sĩ rất coi trọng yếu tố an ninh, ổn định và minh bạch chính sách khi đầu tư ra nước ngoài, bởi đặc thù quản trị thận trọng và tiêu chuẩn rủi ro cao hơn so với các doanh nghiệp châu Á. Vì vậy, các doanh nghiệp Thụy Sĩ cũng đang rất quan tâm tới quy trình cấp phép đầu tư, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng.

Theo bà Isenschmid, nếu những doanh nghiệp quy mô nhỏ của Thụy Sĩ được tạo điều kiện thuận lợi trong cấp phép và hoạt động tại Đà Nẵng, đó sẽ là “hiệu ứng lan tỏa tích cực”, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ và thúc đẩy làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài ra, ông Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF), cũng cho biết đoàn công tác đã ghi nhận nhiều thông tin quan trọng về các dự án quy mô lớn và đầy tiềm năng của Đà Nẵng, trong đó có Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Ông khẳng định SVEF sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Thụy Sĩ và Đà Nẵng, đặc biệt thông qua các kênh kết nối như Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) và các tổ chức xúc tiến đầu tư của Thụy Sĩ trong thời gian tới.