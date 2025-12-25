Đà Nẵng: Người dân, du khách từng bừng đón lễ Giáng sinh

Tối 24/12, không khí Giáng sinh ở Đà Nẵng không chỉ diễn ra nhộn nhịp khắp các tuyến phố, khu dân cư và điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố mà còn lan tỏa trong các doanh nghiệp, cơ sở du lịch...

Tối 24/12, các tuyến đường chính ở Đà Nẵng như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo... trở nên đặc biệt sôi động. Người dân, du khách cùng ra đường tận hưởng không khí mùa lễ hội Noel.

Tại các cửa hàng, khách sạn, trung tâm thương mại lớn, các mô hình trang trí Giáng sinh được đầu tư công phu đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm và chụp ảnh.

Ông già Noel biểu diễn nhạc phục vụ khách tham quan

Cảm nhận khi đón Giáng sinh tại Đà Nẵng, anh Vũ Minh Hợp (du khách đi cùng gia đình đến từ Hà Nội) cho biết, rất ấn tượng với không khí Giáng sinh ở Đà Nẵng vừa sôi động, vừa đầm ấm bình an. Cách người dân trang trí đường phố, quán xá, điểm vui chơi công cộng cùng sự giao tiếp thân thiện của người dân thành phố đã mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Tại các nhà thờ lớn trên địa bàn như Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, Nhà thờ Con Gà, công tác chuẩn bị cho đêm lễ được triển khai chu đáo từ nhiều ngày trước. Không gian hang đá, ánh sáng, tiểu cảnh Giáng sinh được đầu tư công phu, thu hút nhiều du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh, cầu nguyện.

Khách quốc tế rất phấn khích khi được nhân viên ngành Hàng không tặng quà khi xuống sân bay Đà Nẵng trong tối giáng sinh.

Cùng với không khí lễ hội, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng sôi động hơn. Nhiều cửa hàng thời trang, quán cà phê, nhà hàng thiết kế không gian theo chủ đề Giáng sinh, triển khai các chương trình ưu đãi, thu hút khách hàng, nhất là giới trẻ. Các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí tổ chức sự kiện âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách trong dịp cuối năm.

Bà Nguyễn Ngọc Dung (chủ một cửa hàng ở đường Nguyễn Văn Linh), cho biết dịp Giáng sinh là thời điểm lượng khách tăng rõ rệt, nhất là vào buổi tối. Do đó, việc trang trí không gian theo chủ đề Giáng sinh không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp kết nối khách hàng, mang lại cảm giác thư giãn, ấm áp, qua đó hoạt động kinh doanh cũng khởi sắc hơn so với những tháng trước.

Chị Phan Ngọc Thủy - người dân sinh tại Đà Nẵng, nhà ở đường Trần Phú cạnh Nhà thờ Con Gà, cho biết Giáng sinh những năm gần đây ở Đà Nẵng ngày càng rộn ràng và trật tự, văn minh. Đây là dịp để gia đình, bạn bè sum họp, cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội và cảm nhận nhịp sống năng động của thành phố đáng sống.

Vào thời khắc Giáng sinh, thành phố bên sông Hàn như được "khoác" lên mình tấm áo mới, lộng lẫy nhiều sắc màu, tạo nền tảng tinh thần tích cực để người dân cùng hướng tới một năm mới bình an, phát triển và nghĩa tình.

Đông đảo du khách chụp ảnh lưu niệm trong đêm Giáng sinh tại phía Đông cầu Rồng

Không chỉ trên các tuyến phố, không khí Noel còn lan tỏa trong các doanh nghiệp, cơ sở du lịch bằng những cách làm sáng tạo và tiết kiệm. Thay vì trang trí cầu kỳ, nhiều đơn vị khuyến khích nhân viên tận dụng các vật dụng tái chế như chai nhựa, giấy carton, gỗ vụn hay vải thừa để làm cây thông và đồ trang trí Giáng sinh.

Để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong dịp lễ, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng phương án, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực tập trung đông người, nhất là xung quanh các nhà thờ, trung tâm thương mại và tuyến đường chính. Công tác phòng cháy, chữa cháy, y tế cũng được chú trọng, nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cho người dân đón Giáng sinh an toàn, vui tươi.