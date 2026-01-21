Đà Nẵng lựa chọn tài chính xanh và số làm chiến lược phát triển

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Ngô Anh Văn
21/01/2026, 17:00
Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết trong chuyến công tác tại Thụy Sĩ, đại diện thành phố đã làm việc với các tổ chức, đối tác để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo, y tế, công nghệ cao, gắn với định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế...
Theo đó, các cuộc gặp gỡ với Phòng Thương mại Thụy Sĩ (Swiss Asia Chamber) và tổ chức chuyên về đổi mới sáng tạo và công nghệ Singularity Institute, đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, từ phát triển y tế kỹ thuật cao đến xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và phát triển. Đặc biệt, việc nghiên cứu khả năng thành lập phòng khám sức khỏe tâm thần phục vụ nhóm khách hàng trung lưu, người nước ngoài và khách du lịch tại Đà Nẵng cho thấy sự đa dạng trong các lĩnh vực hợp tác.
Một trong những đề xuất đáng chú ý từ phía đối tác là việc thành lập công ty luật hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Điều này không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính mà còn góp phần xây dựng khung pháp lý vững chắc cho trung tâm tài chính. Đồng thời, việc hợp tác với Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) để nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cũng là một bước đi quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đề cao tầm quan trọng của việc mở rộng mạng lưới kết nối với các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, nhằm đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng trở thành thành viên của SwissCham ASIA trong thời gian tới.
Trong cuộc gặp với Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA), đoàn công tác Đà Nẵng đã đề xuất chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn về mô hình vận hành của một trung tâm tài chính hiện đại. Đặc biệt, việc xây dựng chính sách thu hút tài chính xanh, phát hành trái phiếu xanh và phát triển tín chỉ carbon là những nội dung được quan tâm hàng đầu. SBA cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khung pháp lý và lộ trình phát triển trung tâm tài chính cần phải có tính linh hoạt, thích ứng với sự biến động của nền kinh tế và thị trường tài chính quốc tế.
Theo lãnh đạo thành phố, Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một trung tâm tài chính mà còn hướng tới việc phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Việc hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty quản lý tài sản và fintech của Thụy Sĩ là một phần trong chiến lược này. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và cộng đồng tài chính Thụy Sĩ mà còn hướng tới mục tiêu phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng theo các chuẩn mực quốc tế.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa kiện toàn tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn, với việc thành lập các Hội đồng được chia thành 3 khu vực, làm cơ sở thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa mỏ theo quy định...
Hải Phòng thực hiện cải tạo, mở rộng đường giao thông, hệ thống cung cấp nước đô thị đảm bảo cho hoạt động phòng cháy chữa cháy…
Ngày 19/1/2026, tàu tuần tra Akitsushima (PLH32) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 60 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày tại thành phố Đà Nẵng. Đoàn do Chuẩn đô đốc Takahashi Toru, Phó Tư lệnh lực lượng này làm trưởng đoàn...
VnEconomy trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề: "Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh".
Với lợi thế về vị trí địa kinh tế, hệ thống giao thông đa dạng và nguồn hàng hóa ngày càng gia tăng, Nghệ An đang xây dựng Đề án phát triển thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung bộ, hướng tới giảm chi phí logistics và tạo động lực tăng trưởng mới đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: