Đà Nẵng lựa chọn tài chính xanh và số làm chiến lược phát triển

Ngô Anh Văn

21/01/2026, 17:00

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết trong chuyến công tác tại Thụy Sĩ, đại diện thành phố đã làm việc với các tổ chức, đối tác để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo, y tế, công nghệ cao, gắn với định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế...

Đà Nẵng lựa chọn các đối tác Thuỵ sĩ để thúc đẩy tài chính xanh và số. Ảnh đoàn công tác cung cấp.
Đà Nẵng lựa chọn các đối tác Thuỵ sĩ để thúc đẩy tài chính xanh và số. Ảnh đoàn công tác cung cấp.

Theo đó, các cuộc gặp gỡ với Phòng Thương mại Thụy Sĩ (Swiss Asia Chamber) và tổ chức chuyên về đổi mới sáng tạo và công nghệ Singularity Institute, đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, từ phát triển y tế kỹ thuật cao đến xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và phát triển. Đặc biệt, việc nghiên cứu khả năng thành lập phòng khám sức khỏe tâm thần phục vụ nhóm khách hàng trung lưu, người nước ngoài và khách du lịch tại Đà Nẵng cho thấy sự đa dạng trong các lĩnh vực hợp tác.

Một trong những đề xuất đáng chú ý từ phía đối tác là việc thành lập công ty luật hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Điều này không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính mà còn góp phần xây dựng khung pháp lý vững chắc cho trung tâm tài chính. Đồng thời, việc hợp tác với Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) để nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cũng là một bước đi quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đề cao tầm quan trọng của việc mở rộng mạng lưới kết nối với các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, nhằm đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng trở thành thành viên của SwissCham ASIA trong thời gian tới.

Trong cuộc gặp với Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA), đoàn công tác Đà Nẵng đã đề xuất chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn về mô hình vận hành của một trung tâm tài chính hiện đại. Đặc biệt, việc xây dựng chính sách thu hút tài chính xanh, phát hành trái phiếu xanh và phát triển tín chỉ carbon là những nội dung được quan tâm hàng đầu. SBA cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khung pháp lý và lộ trình phát triển trung tâm tài chính cần phải có tính linh hoạt, thích ứng với sự biến động của nền kinh tế và thị trường tài chính quốc tế.

Theo lãnh đạo thành phố, Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một trung tâm tài chính mà còn hướng tới việc phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Việc hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty quản lý tài sản và fintech của Thụy Sĩ là một phần trong chiến lược này. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và cộng đồng tài chính Thụy Sĩ mà còn hướng tới mục tiêu phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng theo các chuẩn mực quốc tế.

hợp tác Thụy Sĩ Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu Swiss Asia Chamber tài chính xanh Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng

