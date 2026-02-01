Đà Nẵng và bài toán đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên AI

Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về Đổi mới Giáo dục Á – Âu (ECEI 2026) được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, quy tụ hàng trăm nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước, tập trung thảo luận các xu hướng AI, chuyển đổi số và đổi mới mô hình giáo dục, qua đó khẳng định vai trò của Đà Nẵng trong kết nối tri thức và đổi mới sáng tạo...

Với hơn 300 bài báo khoa học, trong đó có 120 báo cáo trực tiếp, 61 báo cáo trực tuyến và 38 poster, ECEI 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn học thuật uy tín của khu vực Á – Âu trong các lĩnh vực đổi mới giáo dục, khoa học học tập và công nghệ giáo dục.

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH AI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

ECEI 2026 diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và toàn cầu hóa đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hệ thống giáo dục trên toàn thế giới. Các chủ đề nghiên cứu tại hội thảo tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược như AI trong giáo dục, đánh giá học tập thông minh, giáo dục STEM, công nghệ học tập, thực tế mở rộng (XR), đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo giáo viên trong bối cảnh số hóa.

Các học giả quốc tế tại sự kiện ECEI 2026 - Ảnh: Quang Hiếu

Điểm nhấn học thuật của hội thảo là các phiên báo cáo song song với mật độ cao, phản ánh rõ xu hướng nghiên cứu giáo dục liên ngành. Từ ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tạo sinh trong dạy học, đánh giá năng lực người học, đến các nghiên cứu về đạo đức AI, công bằng và thiên lệch thuật toán trong giáo dục, ECEI 2026 cho thấy bức tranh toàn diện về cách công nghệ đang tái định hình giáo dục ở nhiều cấp độ khác nhau.

Hai bài phát biểu chính (keynote) tại ECEI 2026 tập trung trực diện vào mối quan hệ giữa chính sách giáo dục và ứng dụng AI trong thực tiễn lớp học. GS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, phân tích quá trình thiết kế, thí điểm và mở rộng chương trình AI trong giáo dục phổ thông Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận lấy người học làm trung tâm, gắn đổi mới công nghệ với phát triển năng lực toàn diện và đạo đức AI.

GS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Trong khi đó, GS. Xiaoming Zhai (Đại học Georgia, Hoa Kỳ) đặt ra các vấn đề then chốt về vai trò của AI trong đánh giá khoa học, từ tính công bằng, trách nhiệm học thuật đến vai trò chủ động của giới nghiên cứu giáo dục trong việc định hình các ứng dụng AI vì lợi ích lâu dài của người học.

GS. Xiaoming Zhai (Đại học Georgia, Hoa Kỳ)

Việc Đà Nẵng đăng cai ECEI 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện học thuật. Trong bối cảnh thành phố đang định hướng phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế tri thức của khu vực miền Trung, ECEI 2026 góp phần củng cố vai trò của Đà Nẵng như một “điểm nút” kết nối tri thức, nghiên cứu và hợp tác giáo dục quốc tế.

Ở tầm quốc gia, hội thảo phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc chủ động tham gia vào các mạng lưới học thuật toàn cầu, đồng thời tạo không gian đối thoại giữa nghiên cứu – chính sách – thực tiễn giáo dục. Đây là yếu tố then chốt để các sáng kiến đổi mới giáo dục không dừng lại ở nghiên cứu, mà có khả năng được thử nghiệm, điều chỉnh và nhân rộng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

CƠ HỘI ĐỊNH HÌNH LẠI XU HƯỚNG GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Nếu các sáng kiến được thảo luận tại ECEI 2026 được áp dụng vào thực tế, giáo dục Đà Nẵng có thể đứng trước những thay đổi quan trọng.

Thứ nhất, việc tích hợp AI trong giảng dạy và đánh giá học tập sẽ thúc đẩy mô hình giáo dục cá nhân hóa, giúp người học phát triển năng lực theo nhịp độ và đặc điểm riêng.

Thứ hai, các mô hình đánh giá thông minh và phản hồi AI có thể góp phần giảm tải cho giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá năng lực thực chất.

Thứ ba, xu hướng giáo dục liên ngành, STEM và học tập dựa trên dự án (PBL) được trình bày tại hội thảo mở ra khả năng gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà trường, nghiên cứu khoa học và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực địa phương. Điều này đặc biệt phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và kinh tế tri thức của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Với cách tiếp cận liên ngành, nội dung học thuật chuyên sâu và sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu quốc tế, ECEI 2026 không chỉ là một hội thảo khoa học, mà còn là diễn đàn chiến lược góp phần định hình tương lai giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ góc nhìn địa phương đến quốc gia và khu vực