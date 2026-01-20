Tàu tuần tra Akitsushima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Đào Ngọc Anh
20/01/2026, 15:05
Ngày 19/1/2026, tàu tuần tra Akitsushima (PLH32) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 60 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày tại thành phố Đà Nẵng. Đoàn do Chuẩn đô đốc Takahashi Toru, Phó Tư lệnh lực lượng này làm trưởng đoàn...
Buổi lễ đón tiếp được tổ chức trang trọng với sự tham dự của đại diện UBND TP. Đà Nẵng và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn Nhật Bản sẽ có các buổi chào xã giao lãnh đạo thành phố, làm việc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và Vùng Cảnh sát biển 2, đồng thời tham quan các điểm văn hóa, du lịch địa phương.
Được hạ thủy năm 2012, tàu Akitsushima dài khoảng 150m, rộng 17m, lượng giãn nước 6.500 tấn, có thể mang theo hai trực thăng và được trang bị các thiết bị phục vụ nhiệm vụ tuần tra, giám sát, tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Chuyến thăm được giới chức hai nước đánh giá là nhằm thúc đẩy hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế – du lịch giữa Đà Nẵng và Nhật Bản duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu ngành du lịch, Đà Nẵng phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó khách quốc tế tăng mạnh, mở ra cơ hội tiếp đón ngày càng nhiều du khách Nhật Bản nhờ các đường bay quốc tế được mở rộng.
Đà Nẵng cũng là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhật Bản hiện là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Đà Nẵng với hơn 260 dự án đăng ký, tổng giá trị hơn 1,14 tỷ USD, tập trung ở các lĩnh vực du lịch – dịch vụ, công nghệ cao và hạ tầng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Chuyến thăm của tàu Akitsushima không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự – pháp luật trên biển, mà còn phản ánh mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, từ kinh tế, du lịch tới đối ngoại và an ninh – quốc phòng.
