Đặc sản vùng miền xuống Thủ đô phục vụ người dân mua sắm Tết

Tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, các đơn vị, doanh nghiệp đã mang đến rất nhiều đặc sản vùng miền phục vụ bà con Thủ đô mua sắm Tết.…

Ông Nguyễn Văn Biên, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Lục Ngạn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm nay, đơn vị mang tới nhiều loại nông sản đặc trưng được trồng trên vùng đồi cao như táo Đại mật, cam, quýt, ổi Thái, sim, cùng các sản phẩm chế biến như bánh chưng “Hạnh Phúc”, nem bùi, xoài sấy.

Theo ông Biên, điểm nổi bật của các sản phẩm là được sản xuất theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. “Chúng tôi canh tác theo quy trình VietGAP nên người tiêu dùng có thể yên tâm, không lo tồn dư thuốc bảo vệ thực vật”, ông Biên cho hay.

Các loại hoa quả địa phương được bán tại hội chợ.

Tham gia hội chợ, các sản phẩm của hợp tác xã được bán với mức giá ưu đãi so với ngày thường. Giá đã được tính toán hợp lý, nhất là với táo Đại mật đang vào vụ, chất lượng ngọt và giòn.

Chỉ sau hai ngày đầu hội chợ, doanh thu của gian hàng đã đạt hơn chục triệu đồng. Ông Biên kỳ vọng, nếu lượng khách tiếp tục tăng trong những ngày tới, tổng doanh thu cả kỳ hội chợ có thể đạt mức cao hơn, qua đó mở rộng thêm cơ hội đưa nông sản an toàn đến gần người tiêu dùng Thủ đô.

Tham gia hội chợ, chị Đào Thị Thùy Linh, đại diện Hợp tác xã Tân Việt Á (tỉnh Cao Bằng) cũng chia sẻ, hợp tác xã mang tới nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, thạch đen, bánh khảo đều là những đặc sản quen thuộc của Cao Bằng, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Chị Linh cho biết ngay từ ngày đầu khai mạc, lượng khách đến hội chợ khá ổn định, không gian hội chợ quy mô, gian hàng phong phú, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Lượng tiêu thụ ngày đầu khá tốt, đơn vị dự kiến những ngày tới, đặc biệt càng gần Tết, lượng khách sẽ còn đông hơn.

Nhiều sản phẩm đồ khô như nấm hương, mộc nhĩ dễ bảo quản, phục vụ cho dịp Tết.

Để hướng tới phục vụ mâm cỗ Tết tiện lợi cho người dân, Hợp tác xã Tân Việt Á tập trung mang đến các sản phẩm khô, dễ bảo quản, dễ chế biến. Nổi bật nhất là miến dong Tân Việt Á - sản phẩm chủ lực của hợp tác xã, được làm từ 100% dong riềng đỏ nguyên chất trồng tại Cao Bằng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm măng khô, mộc nhĩ, nấm hương của hợp tác xã đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó măng nứa là loại măng ngon, giòn, dễ chế biến, chỉ cần ngâm và luộc một lần là có thể sử dụng. Các sản phẩm được đóng gói nhỏ, mức giá phù hợp, thuận tiện để người tiêu dùng lựa chọn mua sắm dịp Tết.

Trong khi đó, chị Lộc Thị Hạnh, đại diện Hợp tác xã Bánh gio Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) cho biết hợp tác xã mang đến hội chợ lần này chủ yếu là các sản phẩm nông sản sạch, chế biến và sấy khô, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tiện lợi dịp Tết. Trong đó có miến dong, các sản phẩm thịt gác bếp, lạp xưởng, cùng nhiều loại bánh truyền thống của Bắc Kạn.

Cụ thể, miến dong được sản xuất từ nguyên liệu bản địa, giá bán khoảng 120.000 – 200.000 đồng/kg; các sản phẩm thịt gác bếp, ba chỉ hun khói có mức giá khoảng 150.000 đồng/500 gram. Bên cạnh đó, các loại bánh truyền thống như bánh rợm, bánh khảo được bán với giá khoảng 25.000 đồng/chiếc, kèm mật mía, thuận tiện cho người tiêu dùng mua sắm, làm quà Tết.

Theo chị Linh, việc tham gia hội chợ là cơ hội để hợp tác xã giới thiệu sản phẩm nông sản sạch, đặc sản vùng cao Bắc Kạn tới người tiêu dùng Thủ đô, qua đó mở rộng thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững.

Chị Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thái Minh (Thái Nguyên) cũng cho biết tham gia hội chợ năm nay, doanh nghiệp mang đến các dòng trà xanh đặc sản Thái Nguyên, các set quà Tết cùng nhiều sản phẩm trà hoa phục vụ nhu cầu biếu tặng và tiêu dùng dịp cuối năm.

Theo chị Thảo, xuất phát từ vùng chè Thái Nguyên - thủ phủ trà xanh của cả nước, các sản phẩm của doanh nghiệp luôn được chú trọng cả về chất lượng lẫn yếu tố nhận diện, chống hàng giả. Điểm khác biệt nổi bật là việc sử dụng tem vân niêm phong độc quyền, đã được bảo hộ tại Việt Nam, Hoa Kỳ và 27 quốc gia EU.

Các dòng trà xanh phục vụ người dân có nhiều lựa chọn mua sắm.

Song song với việc bảo vệ thương hiệu, doanh nghiệp cũng chú trọng giữ mức giá ổn định, nhất là trong cao điểm mua sắm Tết. Các sản phẩm trà xanh của Thái Minh có phân khúc đa dạng, từ bình dân đến cao cấp. Dòng phổ thông có giá khoảng 300.000 – 600.000 đồng/kg; các dòng cao cấp như trà đinh có giá khoảng 5 triệu đồng/kg, trong khi trà sen ướp thủ công – dòng cao nhất của doanh nghiệp có mức giá lên tới 7,5 triệu đồng/kg.

Ngoài ra, các set quà Tết kết hợp trà xanh, trà hoa và các sản phẩm truyền thống được thiết kế linh hoạt, phù hợp để biếu tặng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Thủ đô dịp Tết Nguyên đán.

Tham gia mua sắm tại hội chợ, bà Nguyễn Thị Hoàn, người dân quận Long Biên (Hà Nội) chia sẻ, biết đến Hội chợ Mùa Xuân qua báo chí và truyền thông nên chủ động đến mua sắm. Bà nói đến đây chủ yếu để sắm đồ Tết, thêm rằng hàng hóa phong phú, giá cả hợp lý, sản phẩm rõ nguồn gốc, chất lượng, nhiều mặt hàng đạt OCOP nên rất yên tâm. “Chỉ đi xung quanh hội chợ tôi đã mua đủ cho cái Tết này rồi”, bà cho hay.

Người dân tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm thiết yếu tại hội chợ.

Tại hội chợ, Ban tổ chức đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan, mua sắm. Tại khu vực Nhà tròn Kim Quy, người dân được mượn giỏ đựng hàng và xe kéo miễn phí trong khu vực hội chợ. Giỏ đựng mua hàng được bố trí tại các sảnh, phục vụ khách tham quan mua sắm, có nhân viên hướng dẫn, góp phần giảm tình trạng mang vác nặng, bảo đảm trật tự và an toàn trong thời gian diễn ra hội chợ.