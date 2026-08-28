Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam: Đổi mới tập hợp trí thức, nâng chất lượng tư vấn, phản biện

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 143 thành viên. GS.VS Châu Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Lý Hà

Trong hai ngày 27 và 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kiện toàn tổ chức và nhân sự lãnh đạo khóa IX.

Tham dự Đại hội có 489 đại biểu chính thức, đại diện đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Trong đó, 233 đại biểu có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, chiếm 47,65%; 94 đại biểu có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, chiếm 19,22%; 90 đại biểu nữ, chiếm 18,40%.

Đại hội có sự tham dự của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức thành viên, chuyên gia và nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội IX trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đội ngũ trí thức.

GS.VS CHÂU VĂN MINH GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH KHÓA IX

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 143 thành viên.

Ban Chấp hành khóa IX tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 24 thành viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên và các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo quy định.

GS.VS Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Ảnh: Lý Hà

Đại hội đồng thời thống nhất tiếp tục tôn vinh GS.VS Đặng Vũ Minh giữ cương vị Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.VS Châu Văn Minh nhấn mạnh Đại hội IX diễn ra trong bối cảnh đất nước và khoa học, công nghệ có những thay đổi rất nhanh, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đóng góp, năng lực dự báo và trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức.

Theo Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa IX, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ chủ động, tích cực, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao và các nhiệm vụ theo Điều lệ; tăng cường tham mưu, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương; điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên, quản lý các đơn vị trực thuộc; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiệm kỳ mới cần tạo tinh thần đổi mới thực chất, bắt đầu từ cách tổ chức công việc, cách tập hợp trí thức, cách lắng nghe các nhà khoa học và cách đưa những ý kiến khoa học có giá trị đến các cơ quan có trách nhiệm.

GS.VS Châu Văn Minh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thu hút trí thức trẻ và trí thức Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khẳng định: “Tập hợp trí thức không chỉ là tập hợp về mặt tổ chức, mà quan trọng hơn là tập hợp được trí tuệ, tâm huyết và niềm tin của các nhà khoa học”.

TẬP TRUNG 5 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, cùng các văn kiện quan trọng khác.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên hiệp Hội Việt Nam xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh tham mưu, tư vấn, phản biện nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Liên hiệp Hội Việt Nam.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức; chú trọng trẻ hóa đội ngũ, thu hút trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ hội.

Thứ ba, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo hướng chủ động phát hiện vấn đề, dựa trên cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phổ biến kiến thức và truyền thông; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để đưa tri thức khoa học đến gần hơn với người dân.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và quản trị của toàn hệ thống; hoàn thiện quy chế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kết nối chuyên gia; tăng cường phối hợp giữa Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội ngành toàn quốc, Liên hiệp Hội địa phương và các tổ chức khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược và khả năng tham gia các nhiệm vụ lớn của đất nước.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, tăng cường kết nối trí thức Việt Nam trên toàn cầu; chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức khoa học và công nghệ, mạng lưới chuyên gia quốc tế; xây dựng các hình thức kết nối linh hoạt với trí thức Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển đất nước.

NÂNG CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI

Theo báo cáo tại Đại hội, đến hết tháng 7/2026, Liên hiệp Hội Việt Nam có 34 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 92 hội ngành toàn quốc và 575 tổ chức khoa học và công nghệ.

Trong nhiệm kỳ VIII, hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục mở rộng tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên nhiều ngành, lĩnh vực và địa bàn; quan tâm hơn tới trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Ảnh: Liên hiệp Hội Việt Nam.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục khẳng định là một trong những thế mạnh nổi bật của Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn kiện, cơ chế, chính sách, dự án luật, chương trình, đề án, dự án quan trọng; cung cấp các luận cứ khoa học, khách quan và thực tiễn phục vụ quá trình hoạch định chủ trương, chính sách và ra quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.

Hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ được triển khai thông qua báo chí, xuất bản, hội nghị, hội thảo, tập huấn, các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và nền tảng số, góp phần đưa tri thức khoa học và công nghệ đến cộng đồng.

Từ năm 2020 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam ở Trung ương và địa phương hằng năm triển khai hàng trăm đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và huy động sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học. Nhiều đề tài, dự án có tính ứng dụng cao, góp phần đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức; nâng cao năng lực tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong giới trí thức; kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.