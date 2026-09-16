Tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và lập pháp giữa Việt Nam - Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, lập pháp, qua đó tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Ảnh: Nhân Dân

Ngày 15/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan ngày càng sâu rộng.

Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò, tình cảm và những đóng góp của Hoàng gia Thái Lan trong vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng sự quan tâm của Nhà vua và Hoàng gia đối với Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Ảnh: Nhân Dân

Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người hai nước; cho rằng Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội và nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Hai bên nhấn mạnh sự gần gũi giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng để quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan phát triển bền vững; đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ song phương, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.

Trao đổi về giao lưu nhân dân, Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội nhất trí khuyến khích tăng cường kết nối giữa các địa phương, thanh niên, hội hữu nghị; mở rộng giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Hai bên cho rằng cần tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước giao lưu trực tiếp, tìm hiểu về đất nước, văn hóa và lịch sử quan hệ Việt Nam - Thái Lan, qua đó tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đã được xây dựng trong 50 năm qua.

Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao đổi về việc mở rộng hợp tác giáo dục, tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên và học giả.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các chương trình, dự án giáo dục và phát triển cộng đồng do Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ triển khai tại Việt Nam, mang lại những kết quả thiết thực đối với đời sống người dân, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong Nhà vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Theo đó, hai Quốc hội cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan chuyên môn và nhóm nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và hoạch định chính sách, góp phần xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, ổn định, hỗ trợ hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước và tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là trong những vấn đề cùng quan tâm, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và nâng cao vai trò của ASEAN.

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong xây dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho hợp tác song phương; cho rằng tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, địa phương và tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả.