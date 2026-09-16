Việt Nam – Thái Lan thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.
Chào mừng Nhà Vua, Hoàng hậu và Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Thái Lan, nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và người bạn đồng hành của Việt Nam trong khu vực; đồng thời bày tỏ trân trọng những tình cảm Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan dành cho Việt Nam trong thời gian qua.
Nhà Vua Thái Lan bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên trên cương vị Nhà Vua; chia sẻ ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam, đánh giá cao quan hệ gần gũi và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.
Trao đổi về các định hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031, được ký tháng 5/2026.
Thủ tướng đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế.
Đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, hoạt động hiệu quả, lâu dài; đồng thời đề nghị Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, thúc đẩy đầu tư hai chiều.
Hai bên cũng trao đổi về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, với thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng phát triển.
Nhà Vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của Chính phủ hai nước trong thúc đẩy hợp tác toàn diện; khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.
Nhà Vua đồng thời bày tỏ mong muốn chuyến thăm góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối địa phương, qua đó tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng mong Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển của sở tại; đồng thời cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã quan tâm bảo tồn, gìn giữ các khu di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.
Về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế Mekong và diễn đàn đa phương, nhất là trong thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao khả năng thích ứng của khu vực trước các thách thức mới.
Hai nhà lãnh đạo tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị và tin cậy được vun đắp trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Trong hội đàm ngày 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đối ngoại nhân dân chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang xây dựng quan hệ thực chất, hiệu quả, tạo dựng niềm tin và huy động nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Ấn Độ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, mở thêm không gian hợp tác với BRICS và các đối tác; thời gian tới cần chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, kết quả cụ thể.
Theo TTXVN, sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.
Tối 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...