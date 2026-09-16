Việt Nam – Thái Lan thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.

Chào mừng Nhà Vua, Hoàng hậu và Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Thái Lan, nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và người bạn đồng hành của Việt Nam trong khu vực; đồng thời bày tỏ trân trọng những tình cảm Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan dành cho Việt Nam trong thời gian qua.

Nhà Vua Thái Lan bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên trên cương vị Nhà Vua; chia sẻ ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam, đánh giá cao quan hệ gần gũi và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Trao đổi về các định hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031, được ký tháng 5/2026.

Thủ tướng đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, hoạt động hiệu quả, lâu dài; đồng thời đề nghị Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, thúc đẩy đầu tư hai chiều.

Hai bên cũng trao đổi về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, với thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng phát triển.

Nhà Vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của Chính phủ hai nước trong thúc đẩy hợp tác toàn diện; khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Nhà Vua đồng thời bày tỏ mong muốn chuyến thăm góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối địa phương, qua đó tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển của sở tại; đồng thời cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã quan tâm bảo tồn, gìn giữ các khu di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế Mekong và diễn đàn đa phương, nhất là trong thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao khả năng thích ứng của khu vực trước các thách thức mới.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị và tin cậy được vun đắp trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.