Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX diễn ra thành công tốt đẹp

Với chương trình làm việc được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và đúng quy định, phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành các nội dung đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho phiên trọng thể của Đại hội.

Quang cảnh Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/8/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra.

Dự phiên làm việc có đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Bộ Nội vụ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam; GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy; TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch; các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII; các nguyên lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ; các đại biểu được triệu tập đại diện cho trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại Phiên thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Cùng với đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Một trong những nội dung trọng tâm của phiên làm việc là báo cáo tóm tắt kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2026 và báo cáo tóm tắt kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Kiểm tra khóa VIII. Các nội dung này nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, làm cơ sở để Đại hội thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Trong khuôn khổ phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo tham luận, xem xét Tờ trình sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và tiến hành thông qua Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các tập thể vinh dự được tặng Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Bên cạnh đó, Đại hội đã tiến hành nội dung về công tác thi đua, khen thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc biểu dương, khen thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của các tập thể, cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống, tạo động lực để cán bộ, hội viên và đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến, đoàn kết và đổi mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội nghe giới thiệu dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm việc thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa IX và tiến hành bầu cử. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu cũng có dịp được tham quan các gian trưng bày, triển lãm về những thành tựu của các đơn vị, hội thành viên trong “mái nhà chung” Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Các đại biểu thăm quan gian hàng triển lãm của Nhà Xuất bản Tri thức

Gian hàng triển lãm của Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

Với chương trình làm việc được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và đúng quy định, phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành các nội dung đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho phiên trọng thể của Đại hội. Đây cũng là dấu mốc mở đầu cho nhiệm kỳ mới với kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Chương trình, tại Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng ngày 28/8/2026, Đại hội sẽ tiếp tục một số nội dung quan trọng như: Nghe trình bày báo cáo chính trị Đại hội; tham luận; lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành khóa mới; thông qua nghị quyết Đại hội;…