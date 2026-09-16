Việt Nam - Thái Lan tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Trong hội đàm ngày 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu tại hội đàm. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Theo TTXVN, sáng 15/9, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Nhà vua Thái Lan.

Chào mừng Nhà vua, Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan trong 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, nhất là sau khi Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

THÚC ĐẨY CÁC KẾT NỐI THỰC CHẤT

Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam, đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước và nâng cao đời sống người dân; khẳng định Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan luôn quan tâm, ủng hộ việc thắt chặt tình cảm giữa hai nước, nhân dân hai nước và củng cố quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Phu nhân cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu tại hội đàm. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua, từ quan hệ láng giềng hữu nghị trở thành Đối tác chiến lược năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Chia sẻ về tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước cũng như những nét tương đồng về văn hóa, truyền thống, hai nhà lãnh đạo cho rằng sự gắn bó giữa nhân dân là nền tảng đặc biệt quan trọng cho sự phát triển lâu dài của quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng gắn kết, hiệu quả; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, tạo thêm những kết nối thực chất, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà vua Thái Lan﻿ Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các hoạt động, dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động này được triển khai hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cảm ơn Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - những biểu tượng có ý nghĩa về lịch sử, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan tại các diễn đàn đa phương, các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng; nhất trí tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác mẫu mực Việt Nam - Thái Lan.

VUN ĐẮP NỀN TẢNG HỮU NGHỊ, TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO QUAN HỆ HAI NƯỚC

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan là những người bạn gần gũi, cùng chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống. Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước không ngừng phát triển, từ những bước đi đầu tiên của quan hệ ngoại giao đến Đối tác chiến lược năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan không chỉ được xây dựng qua các văn kiện hợp tác và chuyến thăm cấp cao mà còn được vun đắp bởi sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan qua nhiều thế hệ đã trở thành cầu nối tự nhiên giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Việt Nam và Thái Lan xây dựng quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia; thế hệ trẻ hai nước tiếp tục kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, cùng vun đắp tình hữu nghị ngày càng bền chặt.

Đáp từ, Nhà vua Thái Lan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ những bước tiến trong phát triển đất nước và nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam.

Nhà vua nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao là sự khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và quan hệ hợp tác liên tục trên các lĩnh vực; đồng thời góp phần củng cố tình bang giao Việt Nam - Thái Lan ngày càng vững chắc và trường tồn.