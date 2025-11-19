Đài Loan "đổ" hơn 3 tỷ USD để xây dựng “Hòn đảo AI”

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được Đài Loan đặt ở vị trí “động cơ tăng trưởng mới”, với kỳ vọng tạo ra 7 nghìn tỷ Đài tệ giá trị gia tăng vào năm 2028 và tăng vọt lên 15 nghìn tỷ Đài tệ vào năm 2040...

Đài Loan vừa chính thức phê duyệt gói đầu tư hơn 100 tỷ Đài tệ (tương đương 3,2 tỷ USD) cho một sáng kiến đưa hòn đảo trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới.

Theo báo cáo của Nikkei Asia, khoản ngân sách khổng lồ này là nền tảng cho chiến lược phát triển thế hệ phần cứng mới, trong đó có quang tử silicon, điện toán lượng tử và robot AI được xác định là ba trụ cột ưu tiên của chương trình nghiên cứu – phát triển.

Động lực lần này gợi nhớ tới tinh thần chiến dịch “10 dự án xây dựng lớn” trong thập niên 1970. Đây là chiến dịch từng giúp Đài Loan bứt phá về cơ sở hạ tầng và tạo nền móng cho nền kinh tế hiện đại.

Ở phiên bản thế kỷ 21, AI được Đài Loan đặt ở vị trí “động cơ tăng trưởng mới”, với kỳ vọng tạo ra 7 nghìn tỷ Đài tệ giá trị gia tăng vào năm 2028 và tăng vọt lên 15 nghìn tỷ Đài tệ vào năm 2040. Riêng dự thảo ngân sách của Đài Loan năm 2026 đã dành hơn 30 tỷ Đài tệ cho giai đoạn khởi động của chương trình.

Những chiến lược đầu tư trên nhằm thực hiện tham vọng đưa Đài Loan dẫn đầu toàn cầu về năng lực tính toán.

Trong đó, Đài Loan sẽ xây dựng Trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô tại Đài Nam, được tài trợ công và đóng vai trò như “xương sống” của chiến lược này.

Cùng lúc đó, khu vực tư nhân cũng đẩy mạnh đầu tư, đặc biệt tại Cao Hùng, nơi các dự án AI lớn đang tập trung. Foxconn và Nvidia đã mở rộng quy mô cơ sở liên doanh tại đây, dự kiến đạt công suất tối đa 100 MW, chạy trên nền tảng Blackwell mới nhất của Nvidia.

Tuy nhiên, con đường trở thành trung tâm AI của Đài Loan không hẳn bằng phẳng. Rào cản lớn nhất nằm ở năng lượng. Nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của hòn đảo đã ngừng hoạt động vào tháng 5, trong khi năng lượng tái tạo vẫn chưa đạt mức mục tiêu đề ra.

Nhiều báo cáo cho thấy sản lượng gió ngoài khơi của Đài Loan đang thấp hơn kế hoạch, và hạ tầng truyền tải điện đặc biệt ở miền Nam, nơi tập trung các trung tâm dữ liệu mới, vẫn mở rộng quá chậm so với nhu cầu thực tế.

Để đối phó với bài toán năng lượng, các nhà vận hành trung tâm dữ liệu tại Đài Loan dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng hạ tầng hiệu suất cao hơn.

Nvidia đang thúc đẩy việc áp dụng hệ thống thanh cái DC 800 volt dành cho trung tâm dữ liệu. Nvidia đang thúc đẩy việc áp dụng hệ thống thanh cái DC 800 volt dành cho trung tâm dữ liệu, và cơ sở Nvidia–Foxconn tại Cao Hùng nhiều khả năng sẽ trở thành “điểm trình diễn” cho tiêu chuẩn này trước các đối tác nội địa.

GMI Cloud, một trong những đơn vị tiên phong, cũng vừa công bố kế hoạch triển khai 7.000 GPU Blackwell tại Đài Loan trong cơ sở 16 MW được thiết kế tối ưu cho các khối lượng suy luận dày đặc.

Dù có hậu thuẫn lớn từ cơ quan quản lý, tham vọng biến Đài Loan thành trung tâm điện toán toàn cầu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cung cấp điện, làm mát và mở rộng hạ tầng với tốc độ đủ nhanh để đáp ứng lộ trình đã đặt ra.

Sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân chắc chắn là tín hiệu tích cực, nhưng quy mô triển khai hàng loạt trung tâm dữ liệu AI vẫn là thử thách lớn cho lưới điện và hạ tầng của hòn đảo này.

Dự báo sức ép lên lưới điện của hòn đảo trong tham vọng AI lần này của Đài Loan sẽ vượt xa cả những thách thức mà ngành sản xuất chip từng đặt ra trong nhiều thập niên trước.