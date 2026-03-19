Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

DGC triệu tập đại hội cổ đông bất thường 2026

Hà Anh

19/03/2026, 18:49

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, 02 thành viên Hội đồng quản trị còn lại quyêt định hiệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với thời gian họp vào ngày 8/5.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) thông báo về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Cụ thể: căn cứ Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Theo đó 03 thành viên Hội đồng quản trị của công ty là ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, 02 thành viên Hội đồng quản trị còn lại quyết định hiệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với thời gian họp vào ngày 8/5.

Địa điểm họp sẽ được công ty theo thông báo trong giấy mời họp nhằm bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Trong báo cáo mới đây nhất của SHS Research, SHS Research cập nhật khuyến nghị "chưa khuyến nghị" với cổ phiếu DGC, trước thông tin Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan từ Bộ Công an: Ngày 14/3/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can: Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Duy Anh cùng hàng loạt Giám đốc, Kế toán trưởng.

Theo SHS Research thì đây là thông tin tiêu cực với doanh nghiệp, có khả năng gây ảnh hưởng đến quá trình gia hạn giấy phép khai thác khai trường 25 vào cuối năm 2026. Đáng chú ý, nếu giấy phép không được gia hạn, DGC sẽ phải chuyển sang mua từ bên ngoài và nhập khẩu gần như toàn bộ quặng apatit thay vì tự chủ trên 80% nguồn quặng đầu vào như trước đây. Điều này sẽ gây áp lực lên giá vốn và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp.

Về dài hạn, việc có thể đánh mất lợi thế tự chủ nguyên vật liệu đầu vào sẽ khiến DGC bị chiết khấu định giá mạnh hơn và triển vọng tăng trưởng trong tương lai không rõ ràng. Diễn biến này còn có thể tạo tiền lệ cho xu hướng siết chặt quản lý trên toàn ngành hóa chất - khai khoáng.

Đồng thời, thông tin này cũng gây áp lực đáng kể lên giá cổ phiếu và không loại trừ khả năng công ty đối mặt với rủi ro về các chi phí pháp lý, môi trường phát sinh hoặc truy thu trong thời gian tới.

Theo SHS Research thì yếu tố theo dõi đối với DGC: Một là, tái cấu trúc sở hữu với khả năng diễn ra các thương vụ M&A hoặc thay đổi cổ đông chiến lược trong bối cảnh cấu trúc thượng tầng biến động;

Hai là, tính ổn định vận hành: Hiện tại, do tính chất phức tạp của vụ việc và thông tin còn đang được cập nhật, chúng tôi chưa đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ khả năng duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Trước đó, SHS có khuyến nghị "khả quan" đối với DGC dựa trên các yếu tố cơ bản và đã có phần miễn trừ/cảnh báo rủi ro pháp lý & môi trường. Tuy nhiên, trước biến cố khởi tố nhân sự cấp cao này, SHS tạm thời đưa cổ phiếu DGC ra khỏi danh sách khuyến nghị và sẽ theo dõi đánh giá lại khi có đầy đủ thông tin hơn.

Năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước (9.865 tỷ); Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2024 (3.107 tỷ) và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với năm 2024 (7.392 đồng).

Chốt phiên giao dịch ngày 19/3, giá cổ phiếu này giảm thêm 6,88% xuống chỉ còn 59.600 đồng/cổ phiếu.

Chốt lời mạnh lên, đà tăng suy yếu, DGC bán tháo giá sàn

15:39, 17/03/2026

Chốt lời mạnh lên, đà tăng suy yếu, DGC bán tháo giá sàn

DGC có khả năng bị loại khỏi nhóm VN30

14:01, 05/01/2026

DGC có khả năng bị loại khỏi nhóm VN30

Dragon Capital giảm tỷ lệ sở hữu tại DGC xuống dưới 6%

07:52, 15/08/2025

Chủ tịch HAG mua thành công 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,45%

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

FPT điều chỉnh phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính FPT Telecom

Từ ngày 1/1/2026, FPT sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết)

Ông Lê Văn Khiên làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV từ 17/3

Ông Lê Văn Khiên làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV từ 17/3

Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới của HĐQT công ty.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố cùng 13 bị can...

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran tác động tiêu cực đến triển vọng tín nhiệm của các doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn, các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu và năng lượng, nhóm ngành xuất khẩu và các công ty có tỷ lệ nợ vay cao.

