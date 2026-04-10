Đảm bảo cung ứng điện, chuẩn bị cho cao điểm mùa khô 2026
Huyền Vy
10/04/2026, 07:25
Trong quý 1/2026, cung ứng điện vẫn được đảm bảo với sản lượng đạt 76,86 tỷ kWh. Sang quý 2, là thời gian cao điểm của mùa khô, nhu cầu điện sẽ tăng cao. EVN đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm và triển khai các giải pháp tiết kiệm điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải...
Thông tin về tình hình cung ứng điện trong quý 1/2026, Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt
đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện lớn: Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sản lượng điện
truyền tải 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt 60,9 tỷ kWh.
Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 3 đạt 28,6 tỷ kWh. Tính chung quý 1/2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 76,86 tỷ kWh, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thủy điện: 16,09 tỷ kWh, chiếm 20,9%; nhiệt điện than: đạt 40,58 tỷ kWh, chiếm 52,8%; tua bin khí: 5,4 tỷ kWh, chiếm 7%; năng lượng tái tạo: 11,8 tỷ kWh, chiếm 15,4% (trong đó điện mặt trời đạt 6,98 tỷ kWh, điện gió đạt 4,33 tỷ kWh); điện nhập khẩu: 2,92 tỷ kWh, chiếm 3,8%.
Ngoài nhiệm vụ cung ứng điện, trong quý 1/2026, EVN cũng đã tổ chức vận hành cao
các Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nguồn nước
theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời bảo đảm cung cấp điện
cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân
2025 - 2026 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả 2 đợt
là 15 ngày (giảm 1,5 ngày so với kế hoạch) với tổng lượng nước xả từ các hồ thủy
điện là 3,348 tỷ m3, tiết kiệm 18% so với kế hoạch dự kiến ban đầu.
Về tình hình triển khai các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm
trong quý 1/2026, EVN cho biết Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng
thể 98,4%, chuẩn bị hòa đồng bộ tổ máy 1; đã ký hợp đồng EPC dự án Nhiệt điện
LNG Quảng Trạch II; Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được Hội đồng Kiểm tra
nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng...
Trong quý 1/2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 46 công
trình và hoàn thành đóng điện 39 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (01 dự
án 500kV, 07 dự án 220kV và 31 dự án 110kV); trong đó có các dự án quan trọng
như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối, đường dây 220kV Dốc Sỏi - Dung
Quất, đấu nối 500kV sau trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên...
Bước sang quý 2/2026, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn
khi bước vào cao điểm mùa khô. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị vẫn tiềm ẩn
rủi ro tăng chi phí nhiên liệu đầu vào, trong khi nhu cầu điện trong nước tăng
cao do nắng nóng, sự phục hồi của sản xuất công nghiệp và sự phát triển của
công nghệ AI, chuyển đổi số cùng xu hướng xe điện.
Để đối phó với thực tế này, EVN đặt nhiệm vụ trọng tâm là thực
hiện nghiêm túc các chỉ đạo về cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và đẩy mạnh
tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị
phát điện phải đảm bảo đủ nhiên liệu, duy trì độ khả dụng của các tổ máy theo
yêu cầu của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO)
và tuân thủ quy định môi trường.
Đối với các hồ thủy điện, việc vận hành cần linh
hoạt để cân đối hài hòa giữa nhu cầu nước cho nông nghiệp và phát điện trong
các đợt nắng nóng gay gắt.
Về phía Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, nhiệm vụ hàng
đầu là vận hành an toàn hệ thống lưới điện, xử lý triệt để các khiếm khuyết thiết
bị và đẩy nhanh lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS) trên lưới điện phân phối để
bảo đảm khả năng cung ứng điện cho năm 2026 và các năm tiếp theo, đặc biệt là tại
khu vực miền Bắc.
Các Tổng Công ty Điện lực cần chủ động xây dựng kế hoạch
cung cấp điện cho các tình huống cực đoan, làm việc với khách hàng lớn để điều
chỉnh phụ tải và đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu
thụ.
Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn
điện trọng điểm: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: hòa lưới đồng bộ tổ máy 1
trong tháng 4/2026, phấn đấu phát điện thương mại tổ máy 1 trong tháng 5/2026; Dự
án LNG Quảng Trạch II: phấn đấu khởi công/triển khai thi công trong quý 2/2026;
Dự án LNG Quảng Trạch III: hoàn thành thẩm định FS trong tháng 4/2026, phê duyệt
FS và triển khai các thủ tục để phấn đấu khởi công dự án trong năm 2026. Đồng
thời tập trung thi công các dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng
Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ năm 2026...
Về đầu tư xây dựng lưới điện: Đẩy nhanh tiến độ các dự án
quan trọng, cấp bách đảm bảo đóng điện trong quý 2/2026 như: đường dây
500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch
3 - Long Thành; đường dây 220kV Tây Hà Nội - Thanh Xuân; trạm biến áp 220kV Đại
Mỗ (Hà Nội); đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc
- Bắc Phú Quốc phục vụ cấp điện APEC.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
