Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 27/01/2026
Thu Hằng
27/01/2026, 16:48
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng tăng giá thuốc đột biến...
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 27/1 đã gửi văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc; Hội dược học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Tổng công ty Dược Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trước hết, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc. Điều này để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chất lượng và giá hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.
Đồng thời, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu; thuốc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa Đông - Xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa.
Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức bán thuốc ban đêm và đảm bảo chất lượng thuốc phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.
Bên cạnh đó, các bệnh viện và cơ sở kinh doanh dược cần tuân thủ điều kiện bảo quản thuốc (nhiệt độ, độ ẩm) theo quy định, đặc biệt là các thuốc cấp cứu và vaccine. Việc dự trữ đầy đủ và quản lý giá thuốc trong dịp nghỉ lễ kéo dài cũng được nhấn mạnh, nhằm tránh tình trạng tăng giá đột biến khi bùng phát dịch bệnh.
Các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Huy động Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh/thành phố tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết và các thuốc phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành; các hành vi găm hàng, tăng giá…và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện.
Ngoài ra, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế chủ động liên hệ với các cơ sở cung ứng thuốc để đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, khẩn trương thực hiện mua sắm bổ sung trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc, đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, cần tăng cường nguồn cung và thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Việc tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ hoặc xuất xưởng trong bất kỳ tình huống nào là điều bắt buộc, nhằm đảm bảo chất lượng thuốc đến tay người tiêu dùng.
Các cơ sở kinh doanh dược cũng cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra tính pháp lý của nguồn hàng và chỉ được mua thuốc từ các cơ sở cung ứng có đủ điều kiện kinh doanh dược.
Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung – cựu Chủ tịch HĐQT Vicem và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng...
Nhìn chung, thu nhập của người lao động Việt Nam trong năm 2025 duy trì xu hướng ổn định, với mức tăng nhẹ ghi nhận ở nhiều nhóm, các mức tăng chủ yếu tập trung dưới 10%...
UNESCO vừa công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 740.000 USD (khoảng 19,4 tỉ đồng) nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Việt Nam...
Lao động di cư có mức thu nhập cao hơn rõ rệt so với lao động địa phương, phản ánh hiệu quả kinh tế của dịch chuyển lao động. Người di cư thường chấp nhận các công việc nặng nhọc, tăng ca nhiều, nên có thu nhập tốt hơn, đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp...
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đặc biệt là bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thi hành án hành chính vào tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các sở, ban, ngành…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: