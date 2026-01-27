Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng tăng giá thuốc đột biến...

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 27/1 đã gửi văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc; Hội dược học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Tổng công ty Dược Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước hết, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc. Điều này để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chất lượng và giá hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.

Đồng thời, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu; thuốc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa Đông - Xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức bán thuốc ban đêm và đảm bảo chất lượng thuốc phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, các bệnh viện và cơ sở kinh doanh dược cần tuân thủ điều kiện bảo quản thuốc (nhiệt độ, độ ẩm) theo quy định, đặc biệt là các thuốc cấp cứu và vaccine. Việc dự trữ đầy đủ và quản lý giá thuốc trong dịp nghỉ lễ kéo dài cũng được nhấn mạnh, nhằm tránh tình trạng tăng giá đột biến khi bùng phát dịch bệnh.

Các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Huy động Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh/thành phố tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết và các thuốc phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành; các hành vi găm hàng, tăng giá…và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện.

Ngoài ra, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế chủ động liên hệ với các cơ sở cung ứng thuốc để đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, khẩn trương thực hiện mua sắm bổ sung trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc, đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, cần tăng cường nguồn cung và thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Việc tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ hoặc xuất xưởng trong bất kỳ tình huống nào là điều bắt buộc, nhằm đảm bảo chất lượng thuốc đến tay người tiêu dùng.

Các cơ sở kinh doanh dược cũng cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra tính pháp lý của nguồn hàng và chỉ được mua thuốc từ các cơ sở cung ứng có đủ điều kiện kinh doanh dược.