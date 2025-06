Đám cưới triệu USD của tỷ phú Jeff Bezos: Lợi hay hại cho Venice?

Tỷ phú giàu thứ ba thế giới đang chuẩn bị kết hôn với Lauren Sánchez, MC truyền hình nổi tiếng. Thông tin chi tiết về đám cưới phần lớn vẫn được giữ bí mật. Cặp đôi, đã thuê công ty tổ chức sự kiện Lanza & Baucina, được cho là sẽ kết hôn trên đảo San Giorgio, nằm ở cửa kênh đào Grand Canal, Venice. Sự kiện này được gọi là “đám cưới của thế kỷ” với sự có mặt của những tỷ phú, giới chức và người nổi tiếng nhất thế giới.

Theo TMZ, danh sách khách mời cho lễ cưới đến nay mới hé lộ một vài cái tên đáng chú ý gồm ca sĩ Katy Perry - người từng đồng hành cùng Sánchez trong chuyến bay vào không gian, người dẫn chương trình Oprah Winfrey, huyền thoại nhạc rock Mick Jagger, vợ chồng Joshua Kushner và siêu mẫu Karlie Kloss, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio,… cũng như các tỷ phú Bill Gates, Elon Musk và Mark Zuckerberg.

Telegraph ước tính cặp sao tiêu tốn từ 10 – 20 triệu USD cho dịp trọng đại, với buổi lễ chính được cho là sẽ diễn ra ngày 28/6/2025. Tỷ phú 61 tuổi dự kiến đến Venice trên chiếc siêu du thuyền lớn nhất thế giới tên Koru. Sẽ có nhiều phương tiện đường thủy khác có thể sẽ phục vụ việc đưa đón khách mời. Tổng thống Donald Trump được cho là cũng có thể xuất hiện, nhưng con gái ông là Ivanka Trump và chồng Jared Kushner chắc chắn có mặt.

Cặp đôi được cho là sẽ kết hôn trên đảo San Giorgio, cửa kênh đào Grand Canal.

Mặc dù chi ra số tiền khủng để mời những nhân vật, chính trị gia, giới giàu có nhất thế giới nhưng đám cưới của vị tỷ phú lại đang đối mặt với những phản đối của người dân bản xứ. Những ngày qua, nhiều nhóm biểu tình phản đối đám cưới này. Tuần trước, gần chân cầu Rialto, nhóm thanh niên Venice tự xưng thất nghiệp đã tụ tập phản đối đám cưới sắp diễn ra.

Họ căng biểu ngữ "No space for oligarchs, no space for Bezos (tạm dịch: Không có chỗ cho giới 'đầu sỏ', không có chỗ cho Bezos"), kèm hình vẽ tên lửa Blue Origin và kêu gọi chống lại sự kiện sẽ "ràng buộc thành phố".

Diễn giả Na Haby Stella Faye kêu gọi: "Hãy để lễ cưới này được nhớ đến vì sự phản đối, không phải vì 27 lần thay trang phục của Sanchez. Venice không nên trở thành tấm bưu thiếp nơi Bezos tổ chức đám cưới, mà là thành phố không khuất phục trước các nhà tài phiệt".

Một số người phản đối sự hiện diện siêu du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD của Bezos cùng các du thuyền xa hoa khác dự kiến neo tại Venice. Telegraph cho biết cuộc biểu tình có thể diễn ra trong suốt thời gian làm lễ. Những người tham gia lên kế hoạch diễu hành dọc các bờ kênh, đi qua quảng trường, mang theo biểu ngữ và đốt pháo khói màu. Theo họ, giới chức Venice không nên "rao bán" thành phố cho người đàn ông giàu thứ ba thế giới, mà cần bảo vệ "phẩm giá" của Venice.

Trò chuyện với trang tin, Alice Bazzoli - một trong các nhà hoạt động - cho biết chiến dịch không nhắm vào cá nhân Jeff Bezos, mà là hậu quả đám cưới mang lại cho địa phương. Sự kiện được cho sẽ làm gián đoạn cuộc sống thường ngày của mọi người nhưng không mang nhiều lợi ích cho họ.

"Ông Bezos gần như chiếm trọn thành phố để làm lễ cưới, trả một khoản kếch xù để hưởng đặc quyền. Điều này sẽ làm nghiêm trọng hơn mọi vấn đề của chúng tôi - cuộc sống tại Venice vốn đã khó khăn vì tác động của du lịch đại chúng", Alice Bazzoli nói thêm.

Với nhiều người dân địa phương, lễ cưới của tỷ phú còn là "ví dụ cực đoan của thực trạng thương mại hóa thành phố". Theo đó, nhiều người không còn khả năng chi trả tiền thuê, mua nhà ở do các căn hộ đều được bán cho người nước ngoài, cho khách du lịch thuê.

Họ cũng đối mặt tình trạng thiếu hụt nhà xã hội nghiêm trọng, phải chuyển đến đất liền và những nơi có giá bất động sản rẻ hơn để sinh sống. Nỗ lực hạn chế du lịch quá tải từng dẫn đến việc Venice thu phí 10 euro vào dịp cuối tuần, trong khi dân số nội đô giảm dần vì thiếu trường học, bệnh viện, nhà ở giá rẻ.

Để làm xoa dịu tình hình, tỷ phú Jeff Bezos cho biết ông mong muốn tôn vinh văn hóa truyền thống địa phương. Nhà sáng lập Amazon đặt 80% nguồn cung ứng cho đám cưới từ các nhà cung cấp tại Venice. Hai công ty lâu đời của Venice góp phần tạo nên dấu ấn thủ công cho lễ cưới là Rosa Salva và Laguna B.

Trong đó, Rosa Salva là tiệm bánh ngọt lâu đời nhất thành phố, nổi tiếng với loại bánh quy có lịch sử ra đời từ năm 1876. Còn Laguna B là xưởng thiết kế thủy tinh Murano thổi bằng tay. Antonio Rosa Salva, thế hệ thứ 6 điều hành Rosa Salva, cho biết đơn đặt hàng bánh quy bussola và bánh zaletti cho đám cưới của Jeff Bezos là sự ghi nhận quan trọng đối với nghề làm bánh truyền thống gần 150 năm.

Ông chủ thương hiệu bánh bày tỏ sự khó hiểu trước những tấm áp phích phản đối việc Bezos và Sanchez chọn Venice làm địa điểm tổ chức đám cưới. "Những sự kiện như thế này mang lại du lịch chất lượng cho Venice. Tôi không thấy một sự kiện với 200 người có thể gây ra sự gián đoạn nào. Ngoài ra, họ có đủ tiền để du lịch có trách nhiệm", ông nói.

Xưởng chế tác Laguna B, thành lập năm 1994, chuyên sản xuất các sản phẩm từ thủy tinh Murano - loại được giới thời trang và thiết kế yêu thích. Ông Marcantonio Brandolini, người giữ quyền điều hành xưởng, nói với hãng tin AP: "Với chúng tôi, đây là cơ hội lớn giúp doanh nghiệp phát triển. Sẽ rất tốt nếu những khách hàng trẻ tuổi tìm đến cửa hàng và sau đó biết đến các cam kết của Laguna B đối với việc xây dựng cộng đồng, khôi phục di sản thủ công...”.

Trước đây, nhiều đám cưới triệu USD cũng đã được tổ chức tại Venice mà không gặp phản đối nào.

Nhà văn du lịch Mỹ Gillian Longworth McGuire cũng cho rằng từ lâu Venice đã là nơi tổ chức đám cưới của người nổi tiếng và giàu có. Nhiều đám cưới xa hoa từng diễn ra ở đây, như đám cưới George và Amal Clooney năm 2014, được người dân hưởng ứng. Ba đám cưới trị giá hàng triệu USD cũng đã được tổ chức tại Venice năm nay mà không gặp phản đối nào.

Về phía chính quyền, Luigi Brugnaro, Thị trưởng Venice, bày tỏ hy vọng lễ cưới không bị gián đoạn. Venice khẳng định các dịch vụ công sẽ hoạt động bình thường trong suốt lễ cưới. Trước đó, vào cuối tháng 3/2025, họ cũng bác bỏ tin đồn rằng sự kiện đã đặt trước một nửa số taxi đường thủy và toàn bộ phòng tại các khách sạn sang trọng. Thị trưởng Luigi Brugnaro chia sẻ với hãng tin AP: "Chúng tôi rất tự hào. Venice một lần nữa khẳng định mình là một sân khấu toàn cầu".