Tổng thống Trump: Iran đang đàm phán nghiêm túc về vấn đề hạt nhân

Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran đang tham gia “một cách nghiêm túc” vào các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia, khi Mỹ triển khai thêm tàu chiến và máy bay chiến đấu tới Trung Đông.

Trao đổi với các nhà báo đi cùng trên chuyên cơ Không lực 1 từ Washington tới Florida vào hôm thứ Bảy vừa rồi, ông Trump bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một thỏa thuận chấp nhận được. Ông cũng nhấn mạnh rằng Iran nên đồng ý với một thỏa thuận không có vũ khí hạt nhân.

Trước đó, ông Trump đã điều động một hạm đội tàu chiến Mỹ tới Trung Đông, dẫn đầu là tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhằm gia tăng áp lực lên Iran giữa lúc Tehran bị cáo buộc đàn áp mạnh tay người biểu tình chống chính phủ. Ông cảnh báo Tehran rằng thời gian cho một thỏa thuận đang "cạn dần" và nhấn mạnh rằng "nhiều điều có thể xảy ra" - ám chỉ khả năng Mỹ tiến hành tấn công quân sự.

Theo tờ báo Financial Times, nhiều nước trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tham gia vào các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran nhằm giảm bớt căng thẳng.

Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, đã gặp gỡ ông Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tại Tehran. Sau cuộc gặp, ông Larijani cho biết trên mạng xã hội rằng "các dàn xếp mang tính cấu trúc cho đàm phán đang tiến triển".

Giới chức Iran đã tuyên bố rằng nước này sẵn sàng đàm phán với chính quyền ông Trump, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng, đồng thời khẳng định Tehran cũng đã chuẩn bị cho chiến tranh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng kết quả của các cuộc đàm phán sẽ được quyết định tại bàn đàm phán chứ không phải trước khi diễn ra đàm phán. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Istanbul, ông Araghchi cho biết các cuộc thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, được cho là một yêu cầu chủ chốt từ phía Washington, không nằm trong kế hoạch đàm phán của Tehran.

Mỹ muốn Iran ngừng vĩnh viễn việc làm giàu uranium, chấp nhận giới hạn đối với chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm phiến quân trong khu vực, bao gồm Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen. Về phần mình, Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đồng ý chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium, cho rằng họ có quyền làm giàu kim loại này theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Các cơ sở làm giàu chính của Iran đã bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6/2025 - cuộc chiến Mỹ đã tham gia chớp nhoáng bằng cách ném bom ba địa điểm hạt nhân chính của Iran.

Ông Trump tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ đã "xóa sổ" chương trình hạt nhân của Iran, nhưng số phận của 400kg uranium làm giàu cao trong tay Iran vẫn là mối quan ngại đối với các cường quốc phương Tây. Israel cũng cho rằng Iran đã nhanh chóng tái xây dựng kho tên lửa đạn đạo lớn của nước này.

Các quốc gia Arab và Hồi giáo đã cảnh báo ông Trump không nên phát động một cuộc tấn công khác nhằm vào Iran, bởi họ lo ngại rằng một động thái như vậy có thể kích hoạt một cuộc chiến toàn diện trong khu vực và đe dọa các cơ sở dầu khí ở Vùng Vịnh. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công, một cuộc chiến khu vực sẽ được châm ngòi.