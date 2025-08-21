Chủ Nhật, 24/08/2025

Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục xả ròng 2.500 tỷ cho nhà đầu tư trong nước

Thu Minh

21/08/2025, 20:43

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 55.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả ròng mạnh giá trị 2503.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2345.7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Không có gì thay đổi, vẫn là cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt Vn-Index bền bỉ đi lên trong cơn sóng tăng giá chưa từng có trong lịch sử thị trường. Chỉ số chốt phiên bùng nổ về điểm số tăng mạnh gần 24 điểm tiến thẳng về vùng giá "phong thủy" 1.688,00 điểm tương ứng tăng 1,42% so với phiên hôm qua.

Nhóm ngân hàng chiếm sóng khi có tới 6 cổ phiếu bật tăng kịch trần gồm STB, TPB, MSB, OCB, SSB, VIB. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa cũng tăng cực tốt như ACB tăng 5,18%; LPB tăng 5,79%; HDB tăng 4,4%; VPB tăng 5,75%, BID tăng 3,93%, CTG, VCB, MBB, TCB cũng tăng trung bình 2%. Chỉ tính riêng khối nhà băng đã đóng góp gần 16 điểm trên tổng mức tăng 23.64 điểm của cả thị trường chung.

Chứng khoán có sự phân hóa khi nhóm có câu chuyện riêng về tài sản số như SSI tăng 2,63% ngược lại VIX giảm 4,11%; BSI giảm 2,11%, VND và SHS đứng yên vùng tham chiếu. Độ rộng thị trường nhìn chung vẫn xấu do chủ yếu được kéo bởi nhóm ngân hàng, có đến 214 mã giảm điểm trên 118 mã tăng.

Hầu hết các nhóm ngành còn lại đang bị điều chỉnh. Tại bất động sản bộ ba cổ phiếu nhóm Vin gồm VIC, VHM và VRE tăng lần lượt 0,64%/0,81%/1,33%, còn lại đa phần tiếp tục chìm sâu dưới tham chiếu như KDH, PDR, NLG, TCH, DIG, NLG. Tương tự, các nhóm khác cũng bị chốt lời như hóa chất, điện, viễn thông, thưc phẩm đồ uống.

Nhìn chung, nếu loại trừ nhóm ngân hàng thị trường đang gặp áp lực chỉnh trong ngắn hạn sau một đoạn tăng trưởng dài và bền vững. Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 55.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả ròng mạnh giá trị 2503.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2345.7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SS1, BID, VND, VHM, EIB, PC1, HAG, CII, VCI, VGC. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, HPG, CTG, GEX, KDH, KBC, VIX, DGC, STB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1469.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1674.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, CTG, TCB, VND, VIB, TPB, VCI, KBC, MSN, SHB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Hóa chất. Top bán ròng có: MWG, VHM, VCG, BID, MSB, PC1, DXG, BFC, SSI.

Tự doanh mua ròng 414.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 514.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, MWG, FUEVFVND, OCB, HPG, GMD, VPB, SSI, E1VFVN30, GEX. Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, STB, NVL, FPT, VSC, VCG, TCB, SAB, VNM, NLG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 538.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 156.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VND, TCB, SSI, ACB, VIB, VCI, SHB, TPB, HAG, CII. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có HPG, KDH, VPB, DGC, STB, NLG, LPB, VIX, VNM, MBB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.192,5 tỷ đồng, giảm -18,9% so với phiên liền trước và đóng góp 5,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (TCB, EIB, VPB, SHB), Chứng khoán (VIX, SSI) và vốn hóa lớn (VHM, MWG).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Kho bãi, Dầu khí, Tài chính cá nhân. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

VN-Index tiếp tục "lạc nhịp" với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ

VN-Index tiếp tục “lạc nhịp” với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ

Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"

Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"

Khối ngoại vẫn bán "cực rát", xả ròng hơn 2.000 tỷ

Khối ngoại vẫn bán "cực rát", xả ròng hơn 2.000 tỷ

Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?

Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?

Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.

Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?

Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?

Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.

Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng

Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng

Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

