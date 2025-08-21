Khối ngoại tiếp tục xả ròng 2.500 tỷ cho nhà đầu tư trong nước
Thu Minh
21/08/2025, 20:43
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 55.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả ròng mạnh giá trị 2503.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2345.7 tỷ đồng.
Không có gì thay đổi, vẫn là cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt Vn-Index bền bỉ đi lên trong cơn sóng tăng giá chưa từng có trong lịch sử thị trường. Chỉ số chốt phiên bùng nổ về điểm số tăng mạnh gần 24 điểm tiến thẳng về vùng giá "phong thủy" 1.688,00 điểm tương ứng tăng 1,42% so với phiên hôm qua.
Nhóm ngân hàng chiếm sóng khi có tới 6 cổ phiếu bật tăng kịch trần gồm STB, TPB, MSB, OCB, SSB, VIB. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa cũng tăng cực tốt như ACB tăng 5,18%; LPB tăng 5,79%; HDB tăng 4,4%; VPB tăng 5,75%, BID tăng 3,93%, CTG, VCB, MBB, TCB cũng tăng trung bình 2%. Chỉ tính riêng khối nhà băng đã đóng góp gần 16 điểm trên tổng mức tăng 23.64 điểm của cả thị trường chung.
Chứng khoán có sự phân hóa khi nhóm có câu chuyện riêng về tài sản số như SSI tăng 2,63% ngược lại VIX giảm 4,11%; BSI giảm 2,11%, VND và SHS đứng yên vùng tham chiếu. Độ rộng thị trường nhìn chung vẫn xấu do chủ yếu được kéo bởi nhóm ngân hàng, có đến 214 mã giảm điểm trên 118 mã tăng.
Hầu hết các nhóm ngành còn lại đang bị điều chỉnh. Tại bất động sản bộ ba cổ phiếu nhóm Vin gồm VIC, VHM và VRE tăng lần lượt 0,64%/0,81%/1,33%, còn lại đa phần tiếp tục chìm sâu dưới tham chiếu như KDH, PDR, NLG, TCH, DIG, NLG. Tương tự, các nhóm khác cũng bị chốt lời như hóa chất, điện, viễn thông, thưc phẩm đồ uống.
Nhìn chung, nếu loại trừ nhóm ngân hàng thị trường đang gặp áp lực chỉnh trong ngắn hạn sau một đoạn tăng trưởng dài và bền vững. Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 55.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả ròng mạnh giá trị 2503.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2345.7 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SS1, BID, VND, VHM, EIB, PC1, HAG, CII, VCI, VGC. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, HPG, CTG, GEX, KDH, KBC, VIX, DGC, STB.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1469.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1674.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, CTG, TCB, VND, VIB, TPB, VCI, KBC, MSN, SHB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Hóa chất. Top bán ròng có: MWG, VHM, VCG, BID, MSB, PC1, DXG, BFC, SSI.
Tự doanh mua ròng 414.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 514.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, MWG, FUEVFVND, OCB, HPG, GMD, VPB, SSI, E1VFVN30, GEX. Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, STB, NVL, FPT, VSC, VCG, TCB, SAB, VNM, NLG.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 538.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 156.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VND, TCB, SSI, ACB, VIB, VCI, SHB, TPB, HAG, CII. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có HPG, KDH, VPB, DGC, STB, NLG, LPB, VIX, VNM, MBB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.192,5 tỷ đồng, giảm -18,9% so với phiên liền trước và đóng góp 5,6% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (TCB, EIB, VPB, SHB), Chứng khoán (VIX, SSI) và vốn hóa lớn (VHM, MWG).
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Kho bãi, Dầu khí, Tài chính cá nhân. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
VN-Index tiếp tục “lạc nhịp” với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ
Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"
Khối ngoại vẫn bán "cực rát", xả ròng hơn 2.000 tỷ
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: