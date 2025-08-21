Thị trường có khả năng đối mặt với áp lực điều chỉnh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 23,64 điểm, tương đương 1,42% lên mốc 1.688 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,66 điểm, tương đương 0,23% lên 284,39 điểm.

Khả năng thị trường sẽ chưa xuất hiện các phiên sụt giảm mạnh ngay ở thời điểm hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Điểm số nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo giữ ở vùng cao nhờ sự hỗ trợ luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên còn lại của tuần.

Chúng tôi vẫn thiên về khả năng thị trường sẽ chưa xuất hiện các phiên sụt giảm mạnh ngay ở thời điểm hiện tại, mà thay vào đó sẽ là các nhịp điều chỉnh phân hóa và rung lắc mạnh trong phiên.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục quản trị rủi ro danh mục bằng việc nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có.

Đối với các hoạt động mua T+, nhà đầu tư ưu tiên thực hiện đối với các vị thế có sẵn trong các nhịp thị trường rung lắc trong phiên”.

Nhịp điều chỉnh của VN-Index có thể xảy ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 24 điểm hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.688 điểm. Số mã giảm áp đảo số mã tăng, 7/18 ngành tăng điểm, trong đó nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường hôm nay, theo sau là ngành Công nghệ thông tin. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Chỉ số đã vượt lên trên ngưỡng 1.665.

Trong vài phiên trở lại đây, thị trường được dẫn dắt bởi một số nhóm ngành và tiến lên những đỉnh cao mới. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới do đà tăng đang khá dốc và nhịp điều chỉnh có thể xảy ra”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất 1.650 điểm, hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, dưới ảnh hưởng tích cực từ VN30. VN-Index vẫn tăng trưởng mạnh sau khi vượt đỉnh lịch sử, hướng đến vùng giá 1.7000 điểm. Trong khi VN30 đang hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm. Tuy nhiên diễn biến cho thấy khá nhiều mã vốn hóa trung bình, nhỏ, có tính chất đầu cơ cao đã chịu áp lực bán, phân phối ngắn hạn khá mạnh sau giai đoạn tăng giá khá nóng.

Rất nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh vượt đỉnh lịch sử, hay hướng đến đỉnh lịch sử trong phiên hôm nay. Ngân hàng vẫn là nhóm có tăng trưởng cơ bản tốt nhất của thị trường với tín dụng tăng trưởng mạnh, bên cạnh một số ngân hàng được hạ dự trữ bắt buộc. Đồng thời nhóm ngân hàng với các thông số định giá cơ bản hiện tại P/E khoảng 11,5, P/B 1,85 vẫn thấp tương đối so với mức trung bình toàn thị trường là P/E 15, P/B 2,1. Đây cũng là chiến lược mà chúng tôi đã cập nhật sau khi VN-Index vượt đỉnh lịch sử 2022 trong những báo cáo trước. Tuy nhiên diễn biến này cũng cho thấy, thị trường đang gia tăng đầu cơ khá mạnh ở nhóm ngân hàng. Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường đang phân hóa mạnh. Các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm. Các vị thế đầu cơ, cơ cấu danh mục đầu tư nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu khi cơ hội sinh lợi ngắn hạn đang dần thu hẹp. Thị trường sẽ trở lại các yếu tố định giá cơ bản và dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quí III sắp đến sau giai đoạn tăng mạnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường vẫn có khả năng đối mặt với áp lực điều chỉnh

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn có khả năng đối mặt với áp lực điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Độ rộng thị trường suy yếu, cùng với đó là các yếu tố rủi ro ngắn hạn gia tăng cho nên chúng tôi vẫn lo ngại về kịch bản điều chỉnh của thị trường trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm và rủi ro gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu danh mục ngắn hạn để đưa tỷ trọng về mức 40-60% danh mục và hạn chế mua mới trong giai đoạn này”.

Phiên tới, xác suất cao VN-Index sẽ hướng tới khu vực 1.730

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index trong phiên hôm nay mở gap tăng và tiến sát khu vực 1690 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng lên và chưa cho tín hiệu tạo đỉnh cho thấy VN-Index vẫn duy trì động lượng tăng điểm tốt. Thêm vào đó DI+ và ADX vẫn đang ở mức cao và chưa có dấu hiệu suy yếu củng cố thêm cho đà tăng của thị trường. Với diễn biến hiện tại, xác suất cao VN-Index sẽ hướng tới khu vực 1.730 tương ứng với mốc 0.5 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Trên khung đồ thị giờ, MACD vượt lên trên đỉnh cũ cùng với việc RSI gia tăng trở lại và VN-Index vẫn đang có diễn biến nằm trên mây Ichimoku mỏng và đang hướng lên củng cố thêm cho việc thị trường vẫn đang duy trì xu hướng chính tăng điểm.

VN-Index kết phiên ở trên mốc 1.685 cho thấy nỗ lực của thị trường tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, dòng tiền đã bắt đầu có sự phân hóa khi chỉ tập trung vào một số mã hoặc nhóm ngành có vốn hóa lớn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; đồng thời nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn”.

Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định kháng cự tâm lý quanh vùng giá 1.700-1.710 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định kháng cự tâm lý quanh vùng giá 1.700-1.710 điểm trong ngày mai với hỗ trợ là vùng 1.665-1.670 điểm. Cổ phiếu Ngân hàng sẽ tiếp tục dẫn dắt đà tăng chỉ số và nhiều khả năng hoạt động mua sẽ gia tăng trở lại trên các nhóm ngành khác như Bất động sản, Bán lẻ, Chứng khoán và Thép. Kịch bản kém khả quan với xác suất thấp, một nhịp điều chỉnh ngắn hạn sẽ xuất hiện trong thời gian tới nếu VN-Index đảo chiều, đóng cửa vi phạm hỗ trợ 1.665 điểm”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.