Trang chủ Bất động sản

Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Bộ Xây dựng

Anh Khoa

25/02/2026, 15:50

Bộ Xây dựng vừa quyết định ban hành Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, các vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi bao gồm 6 nhóm lĩnh vực then chốt.

Thứ nhất là các vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, bao gồm: Thẩm định nhân sự; tuyển dụng; thẩm định hồ sơ về tổ chức bộ máy, biên chế; thẩm định các đề án; thẩm định hồ sơ để khen thưởng, thi đua; chỉ tiêu đào tạo; chế độ tiền lương.

Thứ hai là các vị trí liên quan đến quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công: Theo dõi quản lý ngân sách; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; công tác quản lý kế hoạch và đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ; quản lý, thẩm định dự án sự nghiệp công lập; phân bổ ngân sách; mua sắm công.

Thứ ba là các vị trí công tác trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Hoàn thuế, quyết toán thuế; quyết toán kinh phí; kế toán, kho quỹ; xử lý công nợ.

Thứ tư là các vị trí chuyên môn chuyên ngành: Thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu; công bố thông tin đối với cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng; cấp Giấy chứng nhận; cấp chứng chỉ kiểm định viên; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm; cấp mới Giấy chứng nhận hoạt động; thẩm định nhiệm vụ; cấp giấy phép; quản lý quy hoạch xây dựng; giám sát chất lượng công trình; giám định kỹ thuật; đăng kiểm; đấu thầu; lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; thẩm định kế hoạch đầu tư; xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách.

Thứ năm là các vị trí liên quan lĩnh vực thanh tra: Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại; giám sát, thẩm định; quản lý theo địa bàn, lĩnh vực, đối tượng chuyên quản được phân công về thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; làm công tác thanh tra.

Thứ sáu là các vị trí công tác trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, gồm: Thẩm định hồ sơ người có công; cấp giấy chứng nhận; hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ; điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép; giám định công nghệ đối với các dự án đầu tư; phân bổ, thẩm định các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học; tuyển sinh, đào tạo; thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy; quản lý các dự án, đề án; cấp phát các loại văn bằng; thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo.

Về thời gian thực hiện, Bộ Xây dựng quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí nêu trên là từ đủ 2 năm đến 5 năm, tính từ ngày văn bản giao nhiệm vụ có hiệu lực.

Đáng chú ý, không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với những người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Trong trường hợp các đơn vị chỉ có một vị trí thuộc danh mục phải chuyển đổi mà vị trí đó yêu cầu chuyên môn khác biệt, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp sẽ lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Để triển khai nghiêm túc các quy định, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, người lao động; đồng thời phải xây dựng và công khai kế hoạch chuyển đổi hàng năm. Kế hoạch này cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, danh sách cụ thể và biện pháp tổ chức thực hiện.

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác phải được báo cáo về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/12 hàng năm để tổng hợp, theo dõi. 

bất động sản Bộ Xây dựng vị trí công tác Xây dựng

VnEconomy