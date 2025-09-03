Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Danh mục khuyến nghị của các công ty chứng khoán trong tháng 9 có gì hay?

Thu Minh

03/09/2025, 19:03

Trong bối cảnh thị trường được nhận định sẽ gặp khó trong tháng 9 sau khi tăng trưởng mạnh mẽ suốt giai đoạn vừa qua, vừa mang tính chu kỳ, nhiều công ty chứng khoán đã đưa ra danh mục lý tưởng cho nhà đầu tư tham khảo.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Chứng khoán Mirae Asset đánh giá P/E VN-Index hiện ở mức 14,8 lần tương đương trung bình 5 năm. Trong khi đó, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu cải thiện, đặc biệt ở các nhóm ngành hưởng lợi từ việc tăng trưởng kinh tế và đầu tư công.

Sự kết hợp giữa mặt bằng định giá hợp lý và triển vọng lợi nhuận tích cực trong năm 2025 cho thấy VN-Index vẫn còn vùng định giá hấp dẫn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thêm dòng tiền đầu tư trong bối cảnh môi trường vĩ mô và thanh khoản đang dần cải thiện.

Mirae Asset xây dựng danh mục đầu tư dựa trên bộ lọc Sharpe Ratio – tiêu chí then chốt để đo lường hiệu quả giữa lợi nhuận và mức độ rủi ro. Bên cạnh đó, danh mục còn kết hợp kết quả kinh doanh 6 tháng 2025, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc và triển vọng tăng trưởng bền vững.

Các cổ phiếu được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: Doanh nghiệp có vốn hóa trên 5.000 tỷ đồng; Khối lượng giao dịch trung bình cao hơn 100.000 cổ phiếu, đảm bảo tính thanh khoản.

Kiểm soát rủi ro: Sharpe Ratio của danh mục phải ở mức dương, phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận tốt so với mức rủi ro phải chịu. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của cổ phiếu trong danh mục cao hơn ROE của VN-Index, chứng tỏ khả năng sinh lời cao và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong 6 tháng 2025 phải ghi nhận mức tăng trưởng dương, đảm bảo sự ổn định và sức khỏe tài chính tốt.

Qua sàng lọc, Mirae Asset nhận thấy nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong danh mục nhờ khả năng duy trì mức tăng trưởng giá ổn định. Với quy mô vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao, nhóm này được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách tiền tệ nới lỏng và các gói hỗ trợ kinh tế, qua đó củng cố vai trò dẫn dắt thị trường trong nửa cuối năm 2025.

Danh mục cũng tập trung vào các ngành hưởng lợi từ kích cầu nội địa như bán lẻ, phần mềm, điện – nước, hóa chất, thực phẩm, xây dựng và vật liệu xây dựng. Các ngành này được hỗ trợ bởi sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xu hướng số hóa, cũng như các dự án đầu tư công quy mô lớn đang được Chính phủ thúc đẩy.

Đặc biệt, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng được kỳ vọng tăng tốc mạnh hơn trong nửa cuối năm, nhờ tiến độ bàn giao và giải ngân được đẩy mạnh hơn, tạo động lực tăng trưởng cho ngành. Song song đó, nhóm chứng khoán cũng nổi bật nhờ triển vọng nâng hạng thị trường, vốn đang được Chính phủ quyết liệt thúc đẩy, tạo động lực thu hút dòng vốn trong và ngoài nước.

Danh mục được Mirae Asset chọn lọc dưới dây:

VnEconomy

Trong khi đó, Chứng khoán MBS cho hay, tuần cuối tháng 8 đang ghi nhận dấu hiệu dòng tiền có sự suy giảm so với 3 tuần đầu tháng 8, mức giảm khoảng 25%, từ mức quanh 60,000 tỷ/phiên (toàn thị trường) còn 44.000 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đã có sự thận trọng khi Vn-Index tiệm cận ngưỡng 1,700 điểm.

Trong kịch bản tích cực nhất, thông tin từ việc nâng hạng từ FTSE hay việc Fed giảm lãi suất ở tháng 9 tới đúng như kỳ vọng của giới đầu tư, thị trường sẽ đi tìm các mức cao mới.

Trên cơ sở xác định yếu tố nới lỏng tiền tệ là bệ đỡ lớn nhất của thị trường giai đoạn hiện tại, MBS cho rằng cơ hội đầu tư sẽ tập trung ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. MBS xây dựng Danh mục Alpha bao gồm các cổ phiếu tiêu biểu lựa chọn cho tháng 9/2025 bao gồm: VCB, CTG, DXG, PDR, GAS, HPG, PHR, HDG, POW, ANV.

Tương tự, Agriseco Research dự phóng lợi nhuận toàn thị trường trong năm 2025 sẽ tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2024. Dự báo VN-Index sẽ hướng đến vùng điểm 1.700 điểm vào cuối năm 2025 trên cơ sở lợi nhuận toàn thị trường tăng trưởng trong năm 2025 với mức khoảng 20%; P/E hợp lý 15 lần.

Bên cạnh đó, các yếu tố thuận lợi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của thị trường bao gồm: FED có thể bắt đầu quá trình hạ lãi suất từ tháng 9/2025. Trong nước, quyết tâm tăng trưởng kinh tế mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 – 8,5% năm 2025. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng tín dụng 9,9% trong 6 tháng đầu năm, nới room tín dụng cho một số ngân hàng, đề xuất bỏ room tín dụng từ năm 2026. Đẩy mạnh tài khóa, giải ngân đầu tư công. Hướng đến nâng hạng thị trường trong năm 2025.

Agriseco xây dựng danh mục cổ phiếu tương ứng với nhóm ngành tiềm năng cuối năm 2025 gồm: Xây dựng với cổ phiếu tiêu biểu VCG, CTD; vật liệu xây dựng với HPG; Bất động sản có NLG, KDH; Ngân hàng có CTG, TCB, BID; Chứng khoán gồm SSI, HCM, VCI; Bán lẻ tiêu dùng gồm MWG, MSN.

