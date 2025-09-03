Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

VN-Index gặp khó tại mốc 1700 điểm, trông chờ động lực nâng hạng tháng 10?

Thu Minh

03/09/2025, 10:25

Ngoại trừ nhóm cổ phiếu chứng khoán đã vượt đỉnh, các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt hay vốn hóa đều đã tạo đỉnh và đang dao động trong vùng tái tích lũy trước chỉ số Vn-Index...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Mỹ bước vào phiên đầu tiên của tháng 9 bằng phiên giảm điểm, Dow Jones mất 249 điểm tương ứng giảm 0,6%, S&P 500 và Nasdaq cũng giảm lần lượt -0,69% và -0,82%. Tâm trạng ở Phố Wall có phần bấp bênh hơn sau khi báo cáo lạm phát cho thấy giá cả có chiều hướng nóng lên, tuần này thị trường hướng về các số liệu từ thị trường lao động được công bố vào thứ 6.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index đã khép lại chuỗi tăng 4 tuần và 4 tháng liên tiếp, chốt tuần cuối cùng của tháng 8 ở ngưỡng 1.682,21 điểm, tăng 36,74 điểm, tương đương tăng 2,23% so với tuần trước. Bên cạnh đó, chỉ số này cũng tăng gần 180 điểm, tương đương tăng 12% trong tháng 8, đánh dấu tháng tăng thứ 4 liên tiếp.

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 45.586 tỷ đồng, giảm 26,7% so với tuần trước đó, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng giảm 27,7% còn 42.515 tỷ đồng.

Nhận định về xu hướng thị trường, chứng khoán MBS cho rằng đà tăng đang chậm lại khi chỉ số VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.700 điểm, trong mức tăng 37 điểm ở tuần cuối tháng 8, một nửa số điểm đến từ nhóm Vingroup (VIC, VHM) đóng góp gần 10 điểm và VCB (gần 8 điểm).

Bên cạnh đó, việc khối ngoại bán ròng mạnh đang kìm hãm đà tăng của chỉ số. Năm 2024 được xem là năm bán ròng kỷ lục của khối ngoại khoảng 92.000 tỷ đồng nhưng chưa có tháng nào khối ngoại bán ròng mạnh như tháng 8 vừa qua 42.700 tỷ đồng.

Thanh khoản toàn thị trường đã có dấu hiệu đạt đỉnh ở mức 62.000 tỷ  giảm 27% ở tuần cuối tháng 8.

Đối với các nhóm cổ phiếu, ngoại trừ nhóm chứng khoán vẫn thu hút được dòng tiền và tăng 5% so với tuần trước đó, phần còn lại đều giảm, trong đó có những nhóm cổ phiếu có mức giảm trên 50%. 

Hiện tại, dòng vốn đang tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng tỷ trọng 30% và chứng khoán 24% mức cao nhất kể từ đầu năm.

Tâm điểm của thị trường sẽ là thông tin nâng hạng được FTSE Russell dự kiến công bố vào ngày 7/10 tới. Hiện các cổ phiếu nổi bật như SSI, VND, SHS đang cao hơn so với VN-Index ở ngưỡng 1.700 điểm, do vậy diễn biến của nhóm chứng khoán trong 2 tuần đầu tháng 9 có thể là chỉ báo sớm cho việc thị trường có được nâng hạng vào đầu tháng 10 tới.

Về kỹ thuật, tháng 9 là một trong 3 tháng có hiệu suất kém trong năm, chứng khoán Mỹ cũng có diễn biến tương tự theo mùa. Bên cạnh đó, ngoại trừ nhóm cổ phiếu chứng khoán đã vượt đỉnh, các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt hay vốn hóa đều đã tạo đỉnh và đang dao động trong vùng tái tích lũy trước chỉ số Vn-Index, do vậy trong kịch bản tích cực nhất hầu hết cổ phiếu sẽ phải test lại đỉnh trước khi hình thành xu hướng tăng mở rộng.

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường sẽ hình thành vùng tái lích lũy có thể quanh ngưỡng 1.700 điểm. Kịch bản thận trọng, các ngưỡng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.615 – 1.625 điểm, trong khi các đỉnh cao mới ở vùng 1.690 – 1.694 điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời từng phần, đưa tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt về mức cân bằng. Nên tập trung vào cổ phiếu cụ thể, thay vì tham chiếu vào chỉ số chung dễ gây “ảo giác”. VN-Index dù đang tiệm cận ngưỡng 1.700 điểm nhưng mộ số cổ phiếu đã giảm 15-20% so với đỉnh.

Nói về xu hướng bán ròng của khối ngoại, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của chứng khoán Yuanta, cho rằng khối ngoại đã bán ròng hơn hơn 42.000 tỷ trong tháng 08/2025 và đây cũng là mức cao kỷ lục từ trước đến nay, trong đó giá trị bán ròng của VIC đã chiếm hơn 30% tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trong tháng 08/2025.

Ngoài nhóm Bất động sản bị bán ròng mạnh thì khối ngoại cũng bán ròng nhóm Tài chính (nổi bật bán ròng mạnh nhất là VPB, SSI, CTG, VCB,..). Đồng thời, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại cũng đã giảm dưới mức 15% - mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Lũy kế giá trị bán ròng của khối ngoại trong năm 2025 là 78.000 tỷ, bằng 84% tổng giá trị bán ròng trong năm 2024. Ngược với đà bán ròng của khối ngoại trong năm 2025, nhóm tổ chức trong nước lại có xu hướng mua ròng 9.450 tỷ.

Chỉ số VN-Index tiếp tục dẫn đà đà tăng trưởng so với thị trường chứng khoán thế giới và các kênh đầu tư khác.

Trong khi đó, chỉ số VIX vẫn duy trì đà tăng trưởng thấp nhất cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang rất lạc quan với diễn biến của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, chỉ số VIX thường có chu kỳ tăng vào tháng 09-10 hàng năm.

VIX là tỷ lệ phần trăm được tính từ giá của các quyền chọn trên chỉ số S&P 500. Nếu giá trị của chỉ số biến động tăng, rất có thể chỉ số S&P 500 đang giảm. Ngược lại, nếu VIX giảm, S&P 500 có thể đang củng cố hoặc tăng và tâm trạng của nhà đầu tư ở mức tốt.

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

10:51, 31/08/2025

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

10:56, 31/08/2025

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Khối ngoại bán ròng thêm 3.600 tỷ trước kỳ nghỉ Lễ

09:10, 30/08/2025

Khối ngoại bán ròng thêm 3.600 tỷ trước kỳ nghỉ Lễ

Thanh khoản đạt đỉnh

Trụ lớn đè chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng

Trụ lớn đè chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng

Cổ phiếu trong rổ VN30 đỏ la liệt sáng nay đã khiến VN-Index chịu sức ép mạnh và giảm điểm. Tuy nhiên sức đề kháng trong nhóm vừa và nhỏ còn khá tốt, chỉ là cũng đang bị chốt lời mạnh, hạ dần độ cao.

Ngân hàng tăng mạnh giá mua USD

Ngân hàng tăng mạnh giá mua USD

Sáng 3/9, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD/VND tăng từ 6 đến 26 đồng mỗi USD so với 29/8, trong đó chiều mua tăng mạnh hơn chiều bán. Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng trên 17 nghìn tỷ đồng…

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Nhiều quốc gia đang phát triển đang dần dịch chuyển khỏi việc vay nợ bằng đồng USD và chuyển sang vay bằng các loại tiền tệ có lãi suất cực thấp như nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng franc Thụy Sỹ, nhằm giảm chi phí nợ - theo tờ báo Financial Times...

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), khi nhà đầu tư đánh giá những tin tức mới nhất về thuế quan và bước vào một tháng giao dịch thường kém thành công của cổ phiếu ở Phố Wall...

Giá vàng thế giới nhảy gần 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới

Giá vàng thế giới nhảy gần 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới

Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), lập kỷ lục mới trên mốc 3.500 USD/oz, trong bối cảnh nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này và rủi ro kinh tế - chính trị khuyến khích nhu cầu phòng ngừa rủi ro...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

