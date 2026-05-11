Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh, thặng dư thương mại càng lớn

Bình Minh

11/05/2026, 09:34

Sức mạnh xuất khẩu này đã đưa thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên mức 87,7 tỷ USD tính từ đầu năm, và sẽ là tâm điểm chú ý khi Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 14-15/5...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4 vừa qua, khi các nhà máy ở nước này đẩy nhanh sản xuất để đáp ứng làn sóng đơn đặt hàng từ các ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và các khách hàng khác đang tìm cách tích trữ linh kiện trong bối cảnh lo ngại chiến tranh Iran có thể đẩy chi phí đầu vào toàn cầu lên cao hơn nữa.

Sức mạnh xuất khẩu này đã đưa thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên mức 87,7 tỷ USD tính từ đầu năm, và sẽ là tâm điểm chú ý khi Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 14-15/5.

Đến nay, nhà xuất khẩu Trung Quốc đã cho thấy rõ khả năng trụ vững trước những tác động từ xung đột quân sự ở Trung Đông. Dù vậy, các nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu chiến tranh kéo dài và giá năng lượng tiếp tục tăng cao, nguy cơ suy giảm nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu sẽ trở nên lớn hơn, khiến tiêu dùng nội địa trì trệ không thể bù đắp được khoảng trống. Hiện tại, các nhà kinh tế đang theo dõi để xác định sự bùng nổ sản xuất liên quan đến nhu cầu cho AI có thể giữ duy trì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc ở tốc độ hoạt động cao trong bao lâu.

Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Xing Zhaopeng - chiến lược gia cao cấp về Trung Quốc tại ngân hàng ANZ - cho biết: "Xung đột ở Trung Đông đã đẩy nhu cầu bổ sung hàng tồn kho trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu lên cao, và trong chu kỳ tăng trưởng này của ngành công nghiệp bán dẫn, cả nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ".

Ông Xing cũng nhận định rằng vẫn còn dư địa cho chu kỳ sản xuất do AI thúc đẩy ở Trung Quốc, và dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng năm của nước này năm nay sẽ đạt khoảng 10%.

Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 9/5 cho thấy kim ngạch xuất khẩu tính theo giá trị USD tăng 14,1% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, đạt 359,4 tỷ USD. Mức tăng này vượt xa mức tăng 2,5% của tháng 3 và mức dự báo tăng 7,9% mà các nhà kinh tế đưa ra.

Theo một bộ dữ liệu khác công bố trong tháng 4, lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới mà các nhà máy ở Trung Quốc nhận được đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm.

Nhập khẩu cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, với mức tăng 25,3% trong tháng 4, đạt 274,6 tỷ USD. Mức tăng này cũng cao hơn so với mức tăng 27,8% của tháng 3 và mức dự báo tăng 15,2% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra.

Thặng dư thương mại tháng 4 của Trung Quốc tăng vọt lên 84,8 tỷ USD, từ 51,13 tỷ USD trong tháng 3.

Động lực tăng trưởng rộng hơn trong nền kinh tế Trung Quốc vẫn vững chắc trong quý đầu tiên, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này đạt cận trên của phạm vi mục tiêu tăng trưởng cả năm là 4,5-5% mà Bắc Kinh đề ra, theo đó giảm bớt sự cần thiết phải có thêm biện pháp kích thích ngay lập tức.

Tuy nhiên, ngay cả Trung Quốc - quốc gia lâu nay các đối tác thương mại chỉ trích vì hoạt động sản xuất công nghiệp nhận được nhiều trợ cấp của nhà nước - cũng không tránh khỏi tác động khi chi phí nhiên liệu và vận chuyển tăng.

Dữ liệu nhà máy được công bố vào tháng trước cho thấy giá các hàng hóa đầu vào vẫn ở mức cao, nhất là các mặt hàng nhiên liệu tinh chế, dầu mỏ, than đá và hóa chất. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng nhẹ và doanh số bán lẻ - một thước đo tiêu dùng - tiếp tục tăng trưởng kém hơn so với sản lượng công nghiệp.

Theo dự kiến, Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới. Đây là cơ hội để hai nước tìm cách ổn định mối quan hệ song phương đang căng thẳng vì các vấn đề thương mại, Đài Loan và chiến tranh Iran.

Kết quả cuộc gặp này được nhận định là có ý nghĩa quan trọng đối với ông Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Dù vậy, giới lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phân tích không kỳ vọng hai bên sẽ đạt được những đột phá lớn trong cuộc gặp.

Đối mặt với hàng rào thuế quan của Mỹ từng có lúc lên mức ba chữ số, trong suốt năm 2025, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới như Nam Mỹ bằng cách bán hàng hóa ở mức giá thấp hơn. Do đó, dù xuất khẩu sang Mỹ giảm sút, Trung Quốc đã kết thúc năm 2025 với thặng dư thương mại kỷ lục 1,2 nghìn tỷ USD.

Trung Quốc: Lợi nhuận doanh nghiệp giảm năm thứ ba liên tiếp

10:44, 07/05/2026

Trung Quốc: Lợi nhuận doanh nghiệp giảm năm thứ ba liên tiếp

Nguồn cung naphtha từ Trung Đông gián đoạn, Nhật Bản tăng mạnh nhập sản phẩm hóa dầu từ Trung Quốc

07:41, 30/04/2026

Nguồn cung naphtha từ Trung Đông gián đoạn, Nhật Bản tăng mạnh nhập sản phẩm hóa dầu từ Trung Quốc

Trung Quốc có thể sắp nối lại xuất khẩu nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng

19:34, 29/04/2026

Trung Quốc có thể sắp nối lại xuất khẩu nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng

Từ khóa:

thặng dư thương mại thế giới Trung Quốc xuất khẩu

Đọc thêm

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

"Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000", nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry nhận định...

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Trong nhiều thập kỷ, nợ công của Mỹ tăng theo các chu kỳ dài và tương đối chậm. Tuy nhiên, tốc độ tích lũy nợ hiện nay đang tăng nhanh rõ rệt...

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Các CEO năng lượng đều cho rằng như một hệ quả của cuộc khủng hoảng này, đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí sẽ tăng lên...

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Theo ước tính ban đầu, một trong những khu vực thăm dò chứa trữ lượng dầu đạt hơn 8,8 tỷ thùng dầu thô...

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh sắp tới đối mặt nhiều thách thức từ căng thẳng thương mại và tình hình Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

4

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

5

Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy