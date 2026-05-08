Trung Quốc mua ròng vàng 18 tháng liên tiếp

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tháng 4, đánh dấu tháng mua ròng vàng thứ 18 liên tiếp, dù thị trường kim loại quý đương đầu áp lực giảm sau mấy năm tăng mạnh liên tiếp và trong bối cảnh áp lực lạm phát toàn cầu tăng theo giá năng lượng.

Dữ liệu do PBOC công bố ngày 7/5 cho thấy cơ quan này mua ròng 260.000 ounce vàng trong tháng trước. Với khối lượng mua này, đây là tháng mua ròng vàng mạnh nhất của PBOC kể từ tháng 12 năm ngoái, đưa dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc lên mức 74,64 triệu ounce vào cuối tháng 4, từ mức 74,38 triệu ounce vào cuối tháng 3.

“PBOC hành động với tư cách một nhà phân bổ tài sản với tầm nhìn dài hạn, thay vì một nhà giao dịch ngắn hạn”, nhà kinh tế trưởng Shao Yu thuộc Trường Quản lý, Đại học Phúc Đán nhận định với tờ báo China Daily. Ông Shao cho rằng việc Trung Quốc tiếp tục mua ròng vàng vừa phản ánh chiến lược xây dựng vị thế vàng để phòng ngừa rủi ro, vừa cho thấy nỗ lực tối ưu hóa chi phí theo thời gian.

Theo nhà kinh tế này, PBOC có thể sẽ tiếp tục đi theo hướng mua ròng vàng dự trữ “với khối lượng nhỏ nhưng đều đặn” để tăng dự trữ vàng. Trong quá trình đó, PBOC sẽ điều chỉnh linh hoạt tốc độ mua vàng, mua chậm lại khi giá vàng tăng cao và mua mạnh hơn khi giá vàng giảm mạnh.

Ông Shao cũng nhận định việc PBOC duy trì xu hướng mua ròng vàng dự trữ là một nhân tố giúp ổn định thị trường vàng toàn cầu, hạn chế áp lực giảm giá vàng thông qua nâng đỡ nhu cầu.

Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý ngoại hối Trung Quốc (SAFE), dự trữ ngoại hối của nước này tăng vượt mốc 3,4 nghìn tỷ USD trong tháng 4, khi đồng USD suy yếu và giá của các tài sản tài chính trên toàn cầu diễn biến không đồng nhất.

Kết thúc tháng 4, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 3,4105 nghìn tỷ USD, tăng 68,4 tỷ USD so với cuối tháng 3, tương đương mức tăng 2,05%.

SAFE cho biết thêm rằng nền kinh tế Trung Quốc đã duy trì được đà phát triển ổn định và có sự cải thiện, với khả năng phục hồi và sức phát triển được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho việc giữ dự trữ ngoại hối ở mức ổn định.

Nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhất là PBOC, là một trong những lý do khiến giới phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng đầu tư Mỹ Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ đạt mức 5.200 USD/oz trong thời gian còn lại của năm nay nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương như PBOC, các quỹ ETF, và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm 2027.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng cảnh báo rằng cuộc chiến tranh ở Iran đã khiến vàng trở thành một giao dịch bị chi phối bởi triển vọng lãi suất thay vì phát huy vai trò một kênh đầu tư an toàn.