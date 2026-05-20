TP.Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường số, thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến, nơi các hành vi vi phạm ngày càng diễn biến phức tạp…

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 4066/UBND-VX triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt cá giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành, cơ quan chức năng, UBND 168 phường, xã, đặc khu cùng các cơ quan báo chí tập trung thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ nay đến hết ngày 30/5/2026.

Thành phố yêu cầu việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các hành vi được tập trung xử lý gồm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; vi phạm trên môi trường số và thương mại điện tử.

Trong kế hoạch lần này, Công an Thành phố được giao vai trò chủ trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát toàn diện các tuyến, địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết, website, ứng dụng, nền tảng số và các mô hình “kho hàng online” có nguy cơ vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Lực lượng công an đồng thời tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động xuất bản, quảng cáo, internet, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, dịch vụ chuyển phát, kho vận và trung gian thanh toán để sản xuất, phát hành hoặc tiêu thụ hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thành phố yêu cầu triệt xóa các đường dây hoạt động có tính chất phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia hoặc hoạt động khép kín trên môi trường mạng.

Song song đó, Sở Công Thương được giao chỉ đạo lực lượng Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động lưu thông hàng hóa tại chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, sàn thương mại điện tử và các địa bàn nổi lên phức tạp về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thành phố đặt mục tiêu số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xác lập, bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm đổi mới sáng tạo và sản phẩm OCOP.

Ở lĩnh vực văn hóa, truyền thông và nội dung số, Sở Văn hóa và Thể thao được yêu cầu triển khai cao điểm rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm bản quyền chương trình máy tính, quảng cáo, xuất bản phẩm, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật và các dịch vụ liên quan. Thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động quảng cáo, truyền thông hay phổ biến sản phẩm văn hóa để quảng bá hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc sử dụng trái phép hình ảnh, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Trong khi đó, Chi Cục Hải quan Thành phố có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát, bưu chính và thương mại điện tử xuyên biên giới có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các biện pháp quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nghi ngờ vi phạm cũng sẽ được áp dụng theo đúng quy định.

Chính quyền Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát đối với các lĩnh vực có nguy cơ cao như vật tư nông nghiệp, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trang thiết bị y tế, phần mềm và sản phẩm số. Các cơ quan báo chí được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhất là trên không gian mạng, thương mại điện tử và các nền tảng “livestream” bán hàng.

Theo yêu cầu của Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình phát hiện, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ kể từ ngày 07/5/2026; đồng thời tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo hướng thường xuyên, liên tục và có hệ thống.