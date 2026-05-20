TP.Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xuân Nghi

20/05/2026, 08:25

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường số, thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến, nơi các hành vi vi phạm ngày càng diễn biến phức tạp…

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường số, thương mại điện tử. Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 4066/UBND-VX triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt cá giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành, cơ quan chức năng, UBND 168 phường, xã, đặc khu cùng các cơ quan báo chí tập trung thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ nay đến hết ngày 30/5/2026.

Thành phố yêu cầu việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các hành vi được tập trung xử lý gồm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; vi phạm trên môi trường số và thương mại điện tử.

Trong kế hoạch lần này, Công an Thành phố được giao vai trò chủ trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát toàn diện các tuyến, địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết, website, ứng dụng, nền tảng số và các mô hình “kho hàng online” có nguy cơ vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Lực lượng công an đồng thời tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động xuất bản, quảng cáo, internet, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, dịch vụ chuyển phát, kho vận và trung gian thanh toán để sản xuất, phát hành hoặc tiêu thụ hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thành phố yêu cầu triệt xóa các đường dây hoạt động có tính chất phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia hoặc hoạt động khép kín trên môi trường mạng.

Song song đó, Sở Công Thương được giao chỉ đạo lực lượng Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động lưu thông hàng hóa tại chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, sàn thương mại điện tử và các địa bàn nổi lên phức tạp về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thành phố đặt mục tiêu số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xác lập, bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm đổi mới sáng tạo và sản phẩm OCOP.

Ở lĩnh vực văn hóa, truyền thông và nội dung số, Sở Văn hóa và Thể thao được yêu cầu triển khai cao điểm rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm bản quyền chương trình máy tính, quảng cáo, xuất bản phẩm, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật và các dịch vụ liên quan. Thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động quảng cáo, truyền thông hay phổ biến sản phẩm văn hóa để quảng bá hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc sử dụng trái phép hình ảnh, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Trong khi đó, Chi Cục Hải quan Thành phố có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát, bưu chính và thương mại điện tử xuyên biên giới có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các biện pháp quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nghi ngờ vi phạm cũng sẽ được áp dụng theo đúng quy định.

Chính quyền Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát đối với các lĩnh vực có nguy cơ cao như vật tư nông nghiệp, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trang thiết bị y tế, phần mềm và sản phẩm số. Các cơ quan báo chí được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhất là trên không gian mạng, thương mại điện tử và các nền tảng “livestream” bán hàng.

Theo yêu cầu của Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình phát hiện, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ kể từ ngày 07/5/2026; đồng thời tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo hướng thường xuyên, liên tục và có hệ thống.

Đà Nẵng bứt phá tăng 212 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Đà Nẵng bứt phá tăng 212 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Ngày 19/5, Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026” do Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink vừa công bố, thành phố Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận bước phát triển ấn tượng khi tăng 212 bậc, vươn lên vị trí thứ 554 trong bảng xếp hạng các hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu so với vị trí thứ 766 của năm 2025…

Thị trường điện thoại thông minh Việt Nam giảm mạnh hơn mức giảm của Đông Nam Á

Thị trường điện thoại thông minh Việt Nam giảm mạnh hơn mức giảm của Đông Nam Á

Các nhà sản xuất smartphone sẽ còn tiếp tục đối mặt với áp lực kép: chi phí linh kiện và sản xuất không ngừng leo thang, trong khi sức mua của người tiêu dùng có nguy cơ suy yếu khi giá thiết bị ngày càng đắt đỏ...

TP. Hồ Chí Minh lọt Top 100 hệ sinh thái toàn cầu về đổi mới sáng tạo

TP. Hồ Chí Minh lọt Top 100 hệ sinh thái toàn cầu về đổi mới sáng tạo

Thành phố tăng 12 bậc lên vị trí thứ 98 toàn cầu hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, trong khi Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 toàn cầu, đạt mức cao nhất từ trước đến nay…

Yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn khoa học công nghệ

Yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi giải ngân vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời đặt mục tiêu trong tháng 6/2026 cơ bản tháo gỡ xong các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026...

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2026 tại Thành phố Hải Phòng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

