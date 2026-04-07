Đặt trách nhiệm bảo vệ dữ liệu vào khuôn khổ doanh thu
Hạ Chi
07/04/2026, 10:46
Quy định xử phạt theo doanh thu nếu gây lộ lọt dữ liệu không chỉ là công cụ xử phạt, mà còn là “biển chỉ báo” để doanh nghiệp nhận biết trách nhiệm tương xứng với quy mô và mức độ khai thác dữ liệu của mình...
Tính đến đầu năm 2026, Việt Nam đã có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, tương đương hơn 84% dân số. Tuy nhiên, cùng với gia tăng kết nối số, các hành vi xâm phạm, mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng cũng diễn biến ngày càng phức tạp.
Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, giảm 19,38% so với năm 2024. Tuy nhiên, sự sụt giảm về số lượng không đồng nghĩa với mức độ rủi ro giảm đi. Khảo sát cho thấy 52,3% cơ quan, doanh nghiệp từng ghi nhận chịu tổn hại do tấn công mạng trong năm, tăng đáng kể so với mức 46,15% của năm 2024.
Nguyên nhân không chỉ nằm ở sự tinh vi của tội phạm mạng, mà còn đến từ chính nội tại doanh nghiệp. Gần một nửa doanh nghiệp thiếu nhân sự chuyên trách an ninh mạng, hơn 27% chưa áp dụng bất kỳ tiêu chuẩn bảo mật nào, 8,71% không sử dụng phần mềm diệt virus, gần 10% không có kiểm soát truy cập Internet.
Trong bối cảnh tình hình an ninh mạng ngày càng phức tạp và doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh thu thập và khai thác dữ liệu nhưng chưa kiểm soát được rủi ro, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ đầu năm 2026 là bước tiến pháp lý quan trọng, buộc các tổ chức phải chuyển từ tư duy khai thác sang đồng thời quản trị dữ liệu có trách nhiệm.
Bà Phạm Ngọc Hoa, chuyên gia pháp chế Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), cho biết thời điểm đề xuất xây dựng luật, trên thế giới mới chỉ có hơn 140 quốc gia ban hành các quy định liên quan. Đến khi luật của Việt Nam được thông qua và có hiệu lực, con số đó đã tăng lên gần 170 quốc gia.
Điều này cho thấy mức độ phổ biến và tính tất yếu của việc thiết lập khung pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số và xã hội số phát triển mạnh mẽ. Việt Nam không đứng ngoài xu hướng mà đã chủ động hội nhập vào dòng chảy chung về chuẩn mực pháp lý toàn cầu.
Sự tham gia đặc biệt quan trọng khi Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia có lưu lượng dữ liệu cá nhân xuyên biên giới lớn nhất thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự đồng bộ trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn trong quá trình trao đổi, lưu chuyển dữ liệu với các quốc gia khác. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo dòng chảy dữ liệu được vận hành an toàn, minh bạch và bền vững...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026 phát hành ngày 06/04/2026.
Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng ứng dụng công nghệ blockchain
Các cơ quan quản lý thuế và tài chính Trung Quốc đang kêu gọi hệ thống ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ blockchain nhằm tăng cường năng lực cấp tín dụng và nâng cao minh bạch dữ liệu…
Tế bào não người có thể vận hành máy tính?
Một startup tại Australia cho biết đã phát triển thiết bị đầu tiên trên thế giới cho phép “chạy mã” trực tiếp trên các neuron người sống, mở ra hướng tiếp cận mới cho điện toán trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng AI ngày càng tăng, dù vẫn còn nhiều tranh luận về giới hạn công nghệ và đạo đức…
Trách nhiệm người quản trị hội nhóm về các quy định an ninh trên không gian mạng
Việc xác thực định danh chủ quản hội nhóm và làm rõ trách nhiệm của người quản trị là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội…
6G sẽ “tiến hoá” năng lực của robot
Công nghệ mạng thế hệ tiếp theo, 6G, sẽ giúp robot vượt khỏi giới hạn những cỗ máy đơn lẻ, để trở thành các hệ thống phối hợp thông minh, có khả năng học hỏi liên tục, cảm nhận môi trường và tương tác theo thời gian thực…
Tạo ra kỳ lân chăm sóc sức khoẻ từ xa nhờ AI
Tinh thần “lăn xả” khởi nghiệp khi được cộng hưởng với sức mạnh của AI đang tạo ra những kỳ tích kinh doanh mới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: