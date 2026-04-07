Đặt trách nhiệm bảo vệ dữ liệu vào khuôn khổ doanh thu

Quy định xử phạt theo doanh thu nếu gây lộ lọt dữ liệu không chỉ là công cụ xử phạt, mà còn là “biển chỉ báo” để doanh nghiệp nhận biết trách nhiệm tương xứng với quy mô và mức độ khai thác dữ liệu của mình...

Tính đến đầu năm 2026, Việt Nam đã có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, tương đương hơn 84% dân số. Tuy nhiên, cùng với gia tăng kết nối số, các hành vi xâm phạm, mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng cũng diễn biến ngày càng phức tạp.

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, giảm 19,38% so với năm 2024. Tuy nhiên, sự sụt giảm về số lượng không đồng nghĩa với mức độ rủi ro giảm đi. Khảo sát cho thấy 52,3% cơ quan, doanh nghiệp từng ghi nhận chịu tổn hại do tấn công mạng trong năm, tăng đáng kể so với mức 46,15% của năm 2024.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở sự tinh vi của tội phạm mạng, mà còn đến từ chính nội tại doanh nghiệp. Gần một nửa doanh nghiệp thiếu nhân sự chuyên trách an ninh mạng, hơn 27% chưa áp dụng bất kỳ tiêu chuẩn bảo mật nào, 8,71% không sử dụng phần mềm diệt virus, gần 10% không có kiểm soát truy cập Internet.

Trong bối cảnh tình hình an ninh mạng ngày càng phức tạp và doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh thu thập và khai thác dữ liệu nhưng chưa kiểm soát được rủi ro, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ đầu năm 2026 là bước tiến pháp lý quan trọng, buộc các tổ chức phải chuyển từ tư duy khai thác sang đồng thời quản trị dữ liệu có trách nhiệm.

Bà Phạm Ngọc Hoa, chuyên gia pháp chế Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), cho biết thời điểm đề xuất xây dựng luật, trên thế giới mới chỉ có hơn 140 quốc gia ban hành các quy định liên quan. Đến khi luật của Việt Nam được thông qua và có hiệu lực, con số đó đã tăng lên gần 170 quốc gia.

Điều này cho thấy mức độ phổ biến và tính tất yếu của việc thiết lập khung pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số và xã hội số phát triển mạnh mẽ. Việt Nam không đứng ngoài xu hướng mà đã chủ động hội nhập vào dòng chảy chung về chuẩn mực pháp lý toàn cầu.

Sự tham gia đặc biệt quan trọng khi Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia có lưu lượng dữ liệu cá nhân xuyên biên giới lớn nhất thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự đồng bộ trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn trong quá trình trao đổi, lưu chuyển dữ liệu với các quốc gia khác. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo dòng chảy dữ liệu được vận hành an toàn, minh bạch và bền vững...

