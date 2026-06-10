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Muốn phát triển, hội nhập, Việt Nam phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nghiêm túc

Hạ Chi

10/06/2026, 09:31

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là không dung túng cho các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: MST.
Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: MST.

Ngày 9/6, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đã tiếp và làm việc với Đại sứ Daniel Kritenbrink, Thành viên Hội đồng quản trị The Asia Group, trao đổi về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các cơ hội hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là không dung túng cho các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là chủ trương xuyên suốt từ đường lối, chính sách của Đảng đến quá trình thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức thực thi của các Bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng cũng khẳng định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là vì lợi ích của Việt Nam, vì doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam muốn phát triển, hội nhập thì phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nghiêm túc. Đây là chính sách nhất quán, không phải chỉ khi có những quan ngại từ phía Hoa Kỳ mới triển khai các biện pháp thực thi.

“Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách thực chất. Từ ngày 7/5 đến 30/5/2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2.036 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thể hiện quyết tâm không dung túng cho các hành vi vi phạm", thứ trưởng Hoàng Minh cho biết. 

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về tầm nhìn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết, Nghị quyết 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng để đổi mới mô hình quản trị, mô hình phát triển và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao.

Đại sứ Daniel Kritenbrink đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đồng thời cho biết The Asia Group mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và y tế.

Thời gian qua, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, các cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 43 vụ án đã được phê duyệt quyết định khởi tố; 5 vụ án đã được truy tố; 4 vụ được tòa án thụ lý và đưa ra xét xử với 4 bị can.

Đáng chú ý, so với tháng 5/2025, số vụ xử lý tăng 370,6%, cao gấp 4,7 lần; số tiền xử phạt tăng 314,8%; trị giá tang vật bị xử lý tăng 827,5%, vượt xa mục tiêu tăng tối thiểu 20% được giao tại Công điện 38.

Tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng  nhấn mạnh đợt cao điểm vừa qua là bước tập dượt quan trọng để các bộ, ngành và địa phương nhận diện rõ hơn các khó khăn, vướng mắc, từ đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực thực thi và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục mở đợt cao điểm mới, rà soát toàn diện tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống phấn đấu nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ tăng ít nhất 20% so với năm 2025 trên tất cả các khâu từ thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính đến điều tra, truy tố và xét xử hình sự. Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2026 phải cơ bản hoàn thành việc nhận diện toàn bộ các bất cập về thể chế để xây dựng lộ trình sửa đổi phù hợp.

Từ khóa:

Bản quyền Công điện 38/CĐ-TTg công nghệ kinh tế số Sở hữu trí tuệ

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