Vietcap: Điện Máy Xanh trước cơ hội mở rộng các động lực tăng trưởng mới

Thương vụ IPO của Điện Máy Xanh đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư nhờ quy mô huy động gần 600 triệu USD, quy mô hoạt động lớn trên thị trường bán lẻ điện máy và chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực tăng trưởng mới.

Sức hấp dẫn của doanh nghiệp không chỉ đến từ kết quả kinh doanh hiện tại mà còn từ những động lực tăng trưởng mới đang được triển khai, từ tài chính tiêu dùng, dịch vụ hậu mãi đến mở rộng thị trường quốc tế…

Ông Pháp Đặng, Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng đầu tư của Chứng khoán Vietcap, cho rằng thương vụ IPO của Điện Máy Xanh không chỉ thu hút sự quan tâm nhờ quy mô huy động lớn mà còn phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành bán lẻ công nghệ bước vào chu kỳ phát triển mới.

Thưa ông, với mức định giá khoảng 3,35 tỷ USD và P/E dự phóng 10 lần cho năm 2026, đây là mức phản ánh kỳ vọng tăng trưởng đáng kể trong bối cảnh sức mua bán lẻ và thị trường chứng khoán vẫn đang phục hồi chậm. Theo đánh giá từ phía Vietcap đâu là cơ sở quan trọng nhất khiến thị trường có thể chấp nhận mức định giá này trong thương vụ IPO của Điện Máy Xanh?

Theo quan điểm của Vietcap, điểm khiến cho IPO của Điện Máy Xanh (DMX) trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư là sự kết hợp giữa mức định giá hấp dẫn, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và lợi suất cổ tức cao và bền vững.

Dựa theo mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của DMX là 7.350 tỷ đồng, và mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, mức P/E năm 2026 là 12 lần. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh khả quan của DMX trong 5 tháng đầu năm 2026 và triển vọng tích cực cho các tháng còn lại, DMX dự kiến sẽ vượt đáng kể mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2026 và qua đó, hệ số P/E 2026 ước tính chỉ còn khoảng 10 lần. Đây là mức định giá rất hấp dẫn dành cho doanh nghiệp thống trị thị trường bán lẻ điện thoại - điện máy.

Bên cạnh đó, DMX cam kết duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tối thiểu ở mức 50% lợi nhuận sau thuế hằng năm. Đặc biệt, trong đợt IPO này, nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản cổ tức tiền mặt 4.000 đồng/cổ phiếu (tương đương lợi suất cổ tức 5%) từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty ngay sau khi DMX chào bán IPO thành công và niêm yết trên HoSE.

Ông Pháp Đặng, Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng đầu tư của Chứng khoán Vietcap.

Era Blue tại Indonesia đang được xem là một động lực tăng trưởng dài hạn của Điện Máy Xanh. Trong tầm nhìn trung và dài hạn, liên doanh này sẽ đóng vai trò như thế nào trong chiến lược khu vực? Đồng thời, những kinh nghiệm từ quá trình tái cấu trúc và tối ưu vận hành tại Việt Nam đang được áp dụng ra sao dưới góc nhìn mở rộng quốc tế?

EraBlue hiện là một trong những động lực tăng trưởng dài hạn quan trọng nhất của DMX trong giai đoạn 2026 - 2030 và xa hơn nữa. Indonesia mang lại cơ hội mở rộng quy mô đáng kể nhờ dân số lớn, thu nhập bình quân đầu người đang tăng và thị trường bán lẻ điện máy hiện đại vẫn còn phân mảnh.

Sau giai đoạn thử nghiệm ban đầu, EraBlue đã chứng minh được khả năng thích nghi với đặc thù tiêu dùng tại Indonesia và xây dựng được mô hình vận hành hiệu quả. Ở cùng một diện tích/cửa hàng, doanh thu/cửa hàng của Erablue cao gấp 1,6 - 2,5 lần so với cửa hàng Điện máy Xanh ở Việt Nam.

Công ty hiện đặt mục tiêu mở rộng lên 500 cửa hàng vào năm 2027 và khoảng 1.000 cửa hàng vào năm 2030, qua đó từng bước trở thành một chuỗi Điện máy Xanh thứ hai ở Indonesia. Ban lãnh đạo DMX thậm chí đã chia sẻ quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu 1.000 cửa hàng này trước 2030.

Một trong những lợi thế lớn nhất của EraBlue là khả năng tận dụng kinh nghiệm đã được kiểm chứng của DMX tại Việt Nam. Đội ngũ DMX nắm vai trò chủ đạo về mặt vận hành từ lựa chọn mặt bằng, quản lý chuỗi cung ứng, vận hành cửa hàng, bán hàng đến đào tạo nhân sự. Điều này giúp EraBlue rút ngắn đáng kể thời gian thử nghiệm mô hình và hạn chế những sai lầm thường gặp khi mở rộng sang thị trường mới.

Ở giai đoạn hiện tại, tăng trưởng của EraBlue chủ yếu được dẫn dắt bởi việc mở rộng số lượng cửa hàng. Tuy nhiên, về dài hạn, khi đạt được quy mô và độ phủ đủ lớn, trọng tâm sẽ dần chuyển sang tối ưu năng suất cửa hàng, thúc đẩy doanh thu từ dịch vụ và tối ưu hóa biên lợi nhuận. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà DMX đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam và có thể tiếp tục chuyển giao cho EraBlue trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Không ít ý kiến cho rằng thách thức lớn của ngành bán lẻ điện máy là nguy cơ tăng trưởng chậm lại khi thị trường dần tiệm cận bão hòa. Báo cáo của Vietcap có đề cập đến xu hướng AI, 5G và nhà thông minh như một động lực mới. Theo ông, đây là một chu kỳ tăng trưởng thực sự hay chủ yếu là sự nâng cấp giá trị sản phẩm? Điện Máy Xanh đã chuẩn bị danh mục sản phẩm và chiến lược ra sao để đón đầu xu hướng này?

Theo đánh giá của Vietcap, AI, 5G và hệ sinh thái nhà thông minh không đơn thuần chỉ là động lực giúp tăng giá bán bình quân của sản phẩm mà còn có thể tạo ra một chu kỳ nâng cấp thiết bị mới. Điều này tương tự như những gì đã diễn ra trong các giai đoạn chuyển đổi công nghệ trước đây như smartphone, 4G hay TV thông minh.

Theo nguồn các nghiên cứu và báo cáo quốc tế, thị trường điện thoại - điện máy Việt Nam được dự báo có mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm trong 5 năm tới đạt mức 8%/năm. Việt Nam hiện vẫn có tỷ lệ thâm nhập tương đối thấp ở nhiều ngành hàng điện tử và thiết bị gia dụng công nghệ cao so với các thị trường phát triển trong khu vực.

Bên cạnh đó, thu nhập người dân tiếp tục cải thiện và nhu cầu nâng cấp chất lượng cuộc sống ngày càng gia tăng, tạo nền tảng cho sự mở rộng của các nhóm sản phẩm mới như thiết bị AI, hệ sinh thái nhà thông minh, các thiết bị điện tử kết nối, và các thiết bị gia dụng hiện đại (lò nướng, nồi chiên không dầu, máy rửa chén,...).

Đặc biệt, sự phát triển nhanh của AI được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu thay thế và nâng cấp phần cứng trong những năm tới. Khi các ứng dụng AI ngày càng phổ biến trong học tập, công việc và giải trí, người tiêu dùng sẽ có nhu cầu sở hữu các thiết bị có cấu hình cao hơn, đặc biệt là laptop, PC, smartphone và các thiết bị điện tử cá nhân hỗ trợ AI. Do đó, chúng tôi cho rằng AI không chỉ là yếu tố hỗ trợ tăng giá trị sản phẩm mà còn có khả năng tạo thêm nhu cầu tiêu dùng mới cho toàn ngành.

Đối với DMX, lợi thế nằm ở quy mô mạng lưới bán lẻ, quan hệ hợp tác lâu năm với các thương hiệu hàng đầu và khả năng đưa các sản phẩm công nghệ mới ra thị trường một cách nhanh chóng. Đồng thời, các dịch vụ tài chính tiêu dùng, bao gồm các chương trình trả chậm, không lãi suất giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ có giá trị cao hơn khi chu kỳ nâng cấp thiết bị diễn ra.