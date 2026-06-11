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Du lịch TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Uyên Phương

11/06/2026, 07:34

Ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt chương trình xúc tiến, sản phẩm mới và chính sách hỗ trợ nhằm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố trong năm 2026...

Lượng khách quốc tế đến Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 6,39 triệu lượt.
Lượng khách quốc tế đến Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 6,39 triệu lượt.

Báo cáo mới nhất của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho thấy trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch duy trì đà phục hồi tích cực, nhất là ở phân khúc khách quốc tế và doanh thu du lịch.

ĐA DẠNG SẢN PHẨM ĐỂ MỞ RỘNG KHÔNG GIAN TĂNG TRƯỞNG

Theo Sở Du lịch, lượng khách quốc tế đến Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 6,39 triệu lượt, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm. Tổng thu du lịch đạt gần 214.000 tỷ đồng, tăng hơn 63%, đạt gần 65% chỉ tiêu năm 2026.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng trưởng khách cho thấy xu hướng chuyển dịch sang khai thác các phân khúc có mức chi tiêu cao, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng của ngành du lịch thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách.

Một trong những điểm nhấn của ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2026 là nỗ lực phát triển các sản phẩm mới nhằm mở rộng không gian tăng trưởng.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, Thành phố tiếp tục thúc đẩy du lịch đường thủy, du lịch MICE, du lịch y tế, kinh tế đêm và các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa đô thị. Đặc biệt, sản phẩm “Ngắm TP. Hồ Chí Minh từ trên cao” bằng trực thăng đã được đưa vào khai thác thử nghiệm sau quá trình khảo sát và xây dựng phương án vận hành.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã có 12 doanh nghiệp lữ hành tham gia hợp tác khai thác sản phẩm này. Những chuyến bay thương mại đầu tiên đã được thực hiện, bước đầu thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao như khách quốc tế, khách MICE và doanh nhân.

Song song đó, Thành phố cũng đang tiếp tục hoàn thiện các định hướng phát triển du lịch đường thủy. Việc xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn mới được rà soát để bảo đảm đồng bộ với quy hoạch phát triển chung của Thành phố trong giai đoạn tới.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hoàn thiện Đề án phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 trên cơ sở địa giới hành chính mới sau sáp nhập. Hiện Sở đã lấy ý kiến của hàng trăm cơ quan, đơn vị để cập nhật các định hướng phát triển phù hợp với quy mô và không gian mới của Thành phố.

Cùng với phát triển sản phẩm, nhiều sự kiện quy mô lớn tiếp tục được xác định là công cụ kích cầu và quảng bá điểm đến. Trong đó, Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh lần thứ 12 được đánh giá là một trong những điểm sáng của nửa đầu năm khi thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, doanh nghiệp và du khách.

Các hoạt động truyền thông trên nền tảng số, kết hợp với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung, đã góp phần lan tỏa hình ảnh Thành phố năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa.

TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN, HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH

Bên cạnh phát triển sản phẩm, ngành du lịch Thành phố cũng tập trung vào các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng dài hạn thông qua xúc tiến thị trường, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện cơ chế quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều hoạt động xúc tiến trong nước và quốc tế đã được triển khai. Ngành du lịch Thành phố tham gia các hội chợ, triển lãm, chương trình quảng bá tại nhiều địa phương và thị trường nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, hãng hàng không và các tổ chức quốc tế.

Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục là một trong những hoạt động kích cầu lớn nhất của ngành, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp và địa phương tham gia. Hàng ngàn sản phẩm, dịch vụ du lịch được giới thiệu với nhiều chương trình ưu đãi, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch trong mùa hè.

Đối với lĩnh vực du lịch MICE, Thành phố đang triển khai chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch. Theo Sở Du lịch, chính sách mới đã bước đầu thu hút được các đoàn khách quốc tế quy mô lớn đến tổ chức sự kiện tại Thành phố.

Ở góc độ quản lý nhà nước, TP. Hồ Chí Minh hiện có gần 1.900 doanh nghiệp lữ hành, gần 10.000 hướng dẫn viên du lịch và hàng ngàn cơ sở lưu trú đang hoạt động. Công tác quản lý, kiểm tra điều kiện kinh doanh, giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Một điểm đáng chú ý là Thành phố đã ban hành Quy chế phối hợp thực hiện bảo vệ trật tự an toàn du lịch, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng quản lý du lịch trên địa bàn. Đây được xem là cơ sở để tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý các vấn đề phát sinh, xây dựng môi trường du lịch an toàn và chuyên nghiệp hơn.

Theo đánh giá của Sở Du lịch, bên cạnh những kết quả tích cực, ngành vẫn đối mặt với một số khó khăn như áp lực cạnh tranh từ các điểm đến trong khu vực, biến động chi phí vận tải và nhiên liệu, hạn chế về hạ tầng du lịch đường thủy, nguồn nhân lực chất lượng cao và tiến độ triển khai một số dự án.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được giao tại Quyết định số 333/QĐ-UBND và Kế hoạch số 44/KH-UBND của UBND Thành phố. Trong đó có việc hoàn thiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, triển khai Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 20, xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch và tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Trong bức tranh tăng trưởng kinh tế xã hội của TP. Hồ Chí Minh năm 2026, du lịch tiếp tục được xác định là một trong những lĩnh vực có khả năng tạo động lực cho tăng trưởng dịch vụ, thương mại và tiêu dùng. Các nhiệm vụ này được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số mà TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới trong năm 2026.

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Từ khóa:

doanh thu du lịch 2026 du lịch du lịch TP.Hồ Chí Minh khách quốc tế 2026 Vneconomy

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