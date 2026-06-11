Hà Nội: Nguồn cung căn hộ tăng mạnh, định hình lại hành vi người mua nhà

Thời gian gần đây, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội ghi nhận đà tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng. Sự xuất hiện của nhiều dự án mới mang đến thêm lựa chọn cho người mua, đồng thời cũng khiến quyết định xuống tiền trở nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, thị trường Hà Nội chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của nguồn cung căn hộ. Theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, riêng quý 4/2025, Hà Nội ghi nhận gần 14.905 căn hộ mới được mở bán, nâng tổng nguồn cung mới cả năm lên gần 36.000 căn, mức cao thứ hai trong lịch sử thị trường, chỉ sau năm 2019.

CHU KỲ MỚI CỦA BẤT ĐỘNG SẢN KHU VỰC TÂY HÀ NỘI

Báo cáo thị trường Hà Nội quý 1/2026 của One Mount Group cũng cho thấy nguồn cung sơ cấp tiếp tục được cải thiện, đồng thời thanh khoản duy trì ở mức tích cực. Cụ thể, lượng căn hộ mở bán mới đạt khoảng 8.800 căn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2025. Lượng giao dịch tăng 122% so với năm trước, phản ánh nhu cầu nhà ở vẫn hiện hữu, dù người mua đang có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định.

Đáng chú ý, nguồn cung mới tại Hà Nội hiện tập trung mạnh ở khu vực phía Tây như Hoài Đức, Đan Phượng, Hòa Lạc… với các dự án quy mô lớn, pháp lý hoàn thiện, được phát triển theo định hướng xanh và bền vững, phù hợp xu hướng mở rộng không gian đô thị của Thủ đô.

Giai đoạn 2025 - 2026, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội gia tăng mạnh mẽ. Ảnh dự án.

Một trong những động lực tăng trưởng của khu vực đến từ hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ. Đại lộ Tây Thăng Long đang từng bước hoàn thiện, trong khi Vành đai 3.5 dần phát huy vai trò kết nối liên vùng với Quốc lộ 32 và Quốc lộ 6. Bên cạnh đó, các tuyến metro số 3 và số 7 được kỳ vọng thúc đẩy mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), gia tăng sức hút cho khu vực phía Tây.

Sự phát triển của hạ tầng không chỉ kéo theo nguồn cung và nhu cầu ở thực gia tăng mà còn khiến người mua trở nên thận trọng hơn trong quá trình lựa chọn. Khi thị trường xuất hiện nhiều lựa chọn chất lượng, người mua không còn chỉ quan tâm đến vị trí hay giá bán mà ngày càng chú trọng đến môi trường sống, chất lượng dự án và khả năng đáp ứng nhu cầu lâu dài của gia đình. Theo đó, căn hộ ngày nay được nhìn nhận không chỉ là nơi an cư mà còn là không gian sống bền vững, đồng hành cùng các nhu cầu về giáo dục, sức khỏe và tích lũy giá trị theo thời gian.

BỨC TRANH AN CƯ TRONG CHU KỲ MỚI

Trong bối cảnh người mua ngày càng chọn lọc, những dự án sở hữu hệ sinh thái sống hoàn chỉnh đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Nổi bật trong xu hướng này là cụm chung cư The Flame Vine.

Được phát triển trong lòng khu đô thị Hinode Royal Park quy mô 146,8ha, The Flame Vine mang đến nguồn cung căn hộ mới cho khu vực phía Tây Hà Nội, đồng thời đáp ứng nhiều tiêu chí an cư đang được người mua ưu tiên.

The Flame Vine - lựa chọn sáng giá tại khu vực phía Tây Hà Nội. Ảnh dự án.

Trước hết là khả năng kết nối. Dự án sở hữu vị trí trên mặt tiền Vành đai 3.5, gần nút giao với Quốc lộ 32, nằm gần tuyến Metro số 7 trong quy hoạch và kết nối thuận tiện với tuyến Metro số 3 đã đi vào vận hành. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến Mỹ Đình, Cầu Giấy, Đại lộ Thăng Long hay các trung tâm hành chính phía Tây thành phố.

Yếu tố thứ hai là khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực. The Flame Vine cung cấp 1.380 căn hộ sở hữu lâu dài với nhiều loại hình từ 1 - 3 phòng ngủ, thiết kế linh hoạt phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người trẻ độc thân, gia đình hạt nhân, đến gia đình đa thế hệ.

Thiết kế căn hộ được tối ưu theo hướng công năng, cân bằng giữa không gian sinh hoạt chung và khu vực riêng tư. 100% căn hộ đều sở hữu logia, giúp tăng cường khả năng đón sáng, thông gió tự nhiên, góp phần mở rộng trải nghiệm sống khi kết nối không gian nội thất căn hộ với cảnh quan bên ngoài.

Bên cạnh không gian ở, hệ tiện ích nội khu được phát triển theo hướng gia tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng cư dân. Ngay trong phạm vi phân khu là hàng loạt hệ tiện ích thể thao, sinh hoạt cộng đồng và không gian cảnh quan chung, tạo điều kiện để trẻ nhỏ có thêm không gian vận động, người lớn duy trì lối sống năng động.

Môi trường sống cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên tại The Flame Vine. Ảnh dự án.

Một trong những điểm khác biệt của The Flame Vine nằm ở việc dự án được đặt trong hệ sinh thái hoàn chỉnh của khu đô thị Hinode Royal Park. Toàn khu đô thị có mật độ xây dựng chỉ khoảng 29,2%, dành tới 16,7ha cho cây xanh và khoảng 6ha mặt nước, tạo nên môi trường sống cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, khu đô thị còn sở hữu hệ sinh thái giáo dục hiện hữu với Trường Mầm non Nhật Bản Hinode, Trường liên cấp Archimedes Hinode cùng mạng lưới các trường học chất lượng cao tại khu vực phía Tây Hà Nội. Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trong bán kính gần của The Flame Vine cũng là yếu tố được người mua nhà ở thực ưu tiên để đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc, tính minh bạch và năng lực triển khai của chủ đầu tư trở thành yếu tố được đặc biệt quan tâm. Ngay từ giai đoạn trước, The Wisteria - phân khu đầu tiên trong khu đô thị đã được bàn giao đúng tiến độ, hình thành cộng đồng cư dân ổn định với khung pháp lý rõ ràng, tạo cơ sở thực tế để người mua đánh giá chất lượng vận hành của toàn khu. Tiếp nối The Wisteria, The Flame Vine đảm bảo hồ sơ pháp lý, cung cấp ra thị trường 1,380 căn hộ sở hữu lâu dài, là bảo chứng cho giá trị tài sản bền vững tại Hinode Royal Park.

Với lợi thế của mình, The Flame Vine không chỉ là nơi để ở, mà còn hướng tới việc tạo dựng một môi trường sống có khả năng đồng hành cùng cư dân trong dài hạn, nơi mọi nhu cầu từ học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, nghỉ ngơi đến kết nối cộng đồng đều có thể được đáp ứng trong cùng một hệ sinh thái.