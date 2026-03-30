Trung tâm dữ liệu AI đẩy nhiệt độ môi trường xung quanh tăng tới 9°C
Bạch Dương
30/03/2026, 15:49
Một nghiên cứu mới cho thấy các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát thải lượng nhiệt rất lớn, hình thành các “đảo nhiệt” và làm tăng đáng kể nhiệt độ tại các khu vực xung quanh...
Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Cambridge đã phân tích dữ liệu nhiệt độ bề mặt thu thập qua vệ tinh trong vòng 20 năm, đối chiếu với vị trí của khoảng 8.400 trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.
Để hạn chế sai lệch từ các yếu tố như mật độ dân cư hay đô thị hóa, nghiên cứu tập trung vào các cơ sở đặt tại khu vực tương đối biệt lập.
Kết quả cho thấy, chỉ sau vài tháng đi vào hoạt động, nhiệt độ bề mặt xung quanh các trung tâm dữ liệu tăng trung bình khoảng 2°C, thậm chí mức tăng có thể vượt 9°C. Theo nhóm nghiên cứu, lượng nhiệt phát sinh trong quá trình vận hành của trung tâm dữ liệu tích tụ trong không khí và mặt đất, đã tạo nên hiện tượng “đảo nhiệt trung tâm dữ liệu”.
Đáng chú ý, tác động nhiệt không chỉ giới hạn trong phạm vi gần. Nhiệt độ gia tăng được ghi nhận trong bán kính tới 10 km, với cường độ ảnh hưởng vẫn duy trì khoảng 70% ở khoảng cách 7 km.
Khi kết hợp với dữ liệu dân số, các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 340 triệu người hiện sinh sống trong phạm vi 10 km quanh các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, đồng nghĩa với việc phải chịu mức nhiệt cao hơn so với điều kiện tự nhiên.
Nhóm nghiên cứu nhận định, quy mô tác động lớn hơn so với các dự báo trước đây và có thể trở thành vấn đề môi trường đáng quan ngại trong tương lai.
Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, số lượng trung tâm dữ liệu tiếp tục gia tăng. Các mô hình AI ngày càng phức tạp kéo theo nhu cầu tính toán và tiêu thụ điện năng tăng mạnh, đồng thời làm gia tăng lượng nhiệt phát sinh trong quá trình vận hành.
Riêng tại Việt Nam, một số dự báo cho thấy thị trường AI trong nước có thể tăng trưởng bình quân 15,8%/năm, đạt quy mô khoảng 1,52 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời đóng góp tới 130 tỷ USD cho nền kinh tế vào năm 2040.
Tuy nhiên, đà bùng nổ của AI cũng kéo theo áp lực lớn về tiêu thụ năng lượng. Theo các chuyên gia, một truy vấn AI cơ bản có thể tiêu tốn lượng điện năng gấp khoảng 10 lần so với một lượt tìm kiếm thông thường trên Google.
Ước tính đến năm 2028, AI có thể chiếm 15–20% tổng mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu, tăng mạnh so với mức khoảng 8% ghi nhận năm 2023.
Hiện cả nước có hơn 40 trung tâm dữ liệu thương mại, với tổng công suất thiết kế ước đạt khoảng 221 MW. Làn sóng đầu tư vào lĩnh vực này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, khi nhu cầu hạ tầng số bùng nổ cùng sự phát triển nhanh của AI, điện toán đám mây và kinh tế số.
Đại diện một số doanh nghiệp đang vận hành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam cho hay Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng đối với các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực siêu trung tâm dữ liệu (hyperscale), nhờ lợi thế về chi phí đất đai, nhân công cạnh tranh và đặc biệt là nguồn năng lượng sạch dồi dào so với mặt bằng khu vực Đông Nam Á.
Nhiều nhà đầu tư từ Mỹ và khu vực đang tìm hiểu cơ hội phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam.
Điện đang là “nút thắt” của các dự án trung tâm dữ liệu
19:00, 21/03/2026
TP. Hồ Chí Minh sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỉ USD
14:27, 11/03/2026
Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran
Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...
Apple ở tuổi 50: Bài toán AI và áp lực tạo ra “cú đột phá tiếp theo”
Kỷ niệm 50 năm thành lập, Apple đứng trước bước ngoặt lớn với AI, khi công nghệ này đặt ra câu hỏi liệu “biểu tượng Thung lũng Silicon” có còn tạo được những cuộc cách mạng định hình lối sống như trước...
Hoàn thiện “bản đồ dữ liệu quốc gia” với 20 cơ sở dữ liệu trọng yếu
Cơ sở dữ liệu danh tính điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo là hai trong số 20 loại cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia vừa được ban hành...
Sàn tiền số OKX muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ – tài chính tại Việt Nam
Chủ tịch công ty OKX đánh giá Việt Nam là thị trường năng động và đề xuất tiếp tục tham gia trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số bền vững…
Gián đoạn nguồn cung heli sản xuất bán dẫn, quốc gia nào hưởng lợi?
Các nhà sản xuất heli tại Bắc Mỹ, khu vực hiện nắm thị phần lớn nhất, được dự báo sẽ hưởng lợi từ tình trạng gián đoạn nguồn cung của Qatar. Tuy nhiên, Nga, nhà cung cấp lớn thứ ba thế giới, cũng đang nổi lên như “tay buôn” đáng chú ý...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: