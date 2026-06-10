TP.HCM thu hút chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu với mức thu nhập lên tới 120 triệu/tháng

Chính sách đãi ngộ của TP. Hồ Chí Minh rất hấp dẫn với mức thu nhập từ 30 triệu đến 100 triệu đồng/người/tháng, cùng với các khoản hỗ trợ nghiên cứu khoa học và tiền thuê nhà; đối với lãnh đạo các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, mức thu nhập có thể lên đến 120 triệu đồng/tháng…

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra một chương mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bằng việc triển khai chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài hàng đầu, nhằm tạo ra đột phá trong các ngành công nghệ cao và lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh…

Chính sách mới của UBND TP. Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào việc thu hút mà còn trọng dụng và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Thành phố đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các chính sách đãi ngộ, tạo môi trường làm việc hiện đại và duy trì đối thoại thường xuyên với các chuyên gia.

Đặc biệt, từ năm 2027, Thành phố sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý chuyên gia và nhà khoa học, phục vụ công tác tuyển dụng và đánh giá nhân lực.

Cụ thể, các lĩnh vực ưu tiên bao gồm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng đô thị và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao, Thành phố cũng tập trung thu hút nhân tài phục vụ các chương trình nghệ thuật trọng điểm và sự kiện quốc gia, quốc tế.

Đặc biệt, chính sách đãi ngộ của TP. Hồ Chí Minh rất hấp dẫn với mức thu nhập hằng tháng từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người/tháng, cùng với các khoản hỗ trợ nghiên cứu khoa học và tiền thuê nhà. Đối với lãnh đạo các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, mức thu nhập có thể lên đến 120 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào kết quả hoạt động.

Việc thu hút nhân tài không chỉ dừng lại ở trong nước mà còn mở rộng ra cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. TP. Hồ Chí Minh cũng đang tích cực kết nối với đội ngũ trí thức này nhằm thu hút họ tham gia vào các chương trình phát triển của Thành phố.

Theo đánh giá của các chuyên gia, chính sách thu hút chuyên gia và nhà khoa học của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là một cam kết mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Thành phố.

Với những chính sách đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hiện đại, Thành phố đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn đóng góp vào sự phát triển của một trong những đô thị năng động nhất Việt Nam.

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG AI TRONG ĐÀO TẠO

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố then chốt để TP. Hồ Chí Minh duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhận thức được điều này, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn trong đào tạo” năm 2026, đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp.

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển các nền tảng học tập trực tuyến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), nhằm cá nhân hóa quá trình đào tạo. Điều này không chỉ giúp người lao động tiếp cận kiến thức và kỹ năng phù hợp với năng lực và nhu cầu nghề nghiệp mà còn đáp ứng xu hướng của thị trường lao động.

Đến cuối năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tối thiểu 50% trường cao đẳng, trung cấp được trang bị thiết bị số có kết nối internet cùng các nền tảng tích hợp AI.

Để đảm bảo hiệu quả triển khai, TP. Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn từ 5 đến 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thí điểm các mô hình đào tạo có ứng dụng AI, kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến. Đây là bước đi quan trọng nhằm kiểm chứng hiệu quả của mô hình học tập cá nhân hóa trước khi nhân rộng. Đồng thời, thành phố cũng sẽ phát triển kho học liệu số dùng chung và ngân hàng câu hỏi trực tuyến, phấn đấu đến cuối năm 2026, ít nhất 60% cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng AI trong xây dựng học liệu.

Việc triển khai Đề án không chỉ góp phần hiện đại hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp mà còn tạo động lực quan trọng để xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng cao trong môi trường số. Điều này đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong giai đoạn mới.

Thực tế, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng mọi thách thức của thời đại số hóa. Đây không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm của Thành phố trong việc dẫn dắt và định hình tương lai của nền kinh tế tri thức.