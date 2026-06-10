Giá trị tài sản thực được mã hóa tăng gần 600%

Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ trái phiếu mà còn bao gồm cả bất động sản và kim loại quý được mã hóa...
Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu áp lực từ những bất ổn kinh tế vĩ mô và chính sách, các tài sản thực được mã hóa (Real World Assets - RWA) lại nổi lên như một trong những điểm sáng hiếm hoi của ngành blockchain.
Theo báo cáo mới nhất của Binance Research, giá trị các tài sản RWA đang hoạt động đã tăng tới 589% trong giai đoạn từ đầu năm 2025 đến tháng 6/2026. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ trái phiếu mà còn bao gồm cả bất động sản và kim loại quý được mã hóa.
Trong số đó, trái phiếu và các quỹ thị trường tiền tệ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị tăng thêm khoảng 6,5 tỷ USD, tương đương mức tăng 83%. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng, cổ phiếu được mã hóa ghi nhận mức tăng trưởng nhanh hơn với vốn hóa thị trường tăng tới 422%.
Bên cạnh đó, các kim loại quý được mã hóa cũng tiếp tục thu hút dòng tiền của nhà đầu tư. Trong giai đoạn trên, danh mục này tăng thêm khoảng 1,5 tỷ USD giá trị, tương đương tăng 39%. Phần lớnđà tăng trưởng nàydiễn ra trong hai tháng đầu năm khi căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn tăng mạnh.
Nhờ đó, giá trị vàng được mã hóa từng vượt mốc 6 tỷ USD trước khi hạ nhiệt cùng với đà điều chỉnh của giá vàng thế giới.
Theo Binance Research, sự phát triển hiện nay cho thấy quá trình token hóa tài sản thực đang bước sang một giai đoạn trưởng thành hơn.
Đà tăng trưởng của RWA diễn ra trong bối cảnh Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung suy yếu mạnh trong những tuần đầu tháng 6. Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, những bất định liên quan đến dự luật cấu trúc thị trường tiền số CLARITY tại Mỹ, cùng với phản ứng của thị trường sau khi Strategy bán ra 32 BTC.
Việc SpaceX ra mắt cổ phiếu được mã hóa gần đây đã tiếp tục thu hút sự chú ý đối với lĩnh vực token hóa tài sản. Theo Cointelegraph, sàn giao dịch Kraken hiện cho phép nhà đầu tư tiếp cận các cổ phiếu SpaceX được mã hóa thông qua nền tảng xStocks. Nền tảng này cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý khi tổng khối lượng giao dịch tích lũy đã vượt 25 tỷ USD chỉ sau khoảng 8 tháng đi vào hoạt động.
Xu hướng token hóa hiện cũng không còn giới hạn trong các sản phẩm đầu tư mà đang dần mở rộng sang hạ tầng tài chính cốt lõi. Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đang nghiên cứu và triển khai các mạng lưới tiền gửi được mã hóa nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán, đồng thời cạnh tranh với sự phát triển nhanh chóng của stablecoin.
Theo The Wall Street Journal, The Clearing House, đơn vị vận hành hệ thống thanh toán thuộc sở hữu của các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America, BNY Mellon và Wells Fargo, dự kiến sẽ triển khai một mạng lưới tiền gửi được mã hóa vào năm tới.
Nếu được đưa vào vận hành đúng kế hoạch, đây sẽ là một bước tiến đáng chú ý trong quá trình đưa công nghệ token hóa tiến sâu hơn vào hệ thống ngân hàng truyền thống, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và thế giới tài sản số.
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