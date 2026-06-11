Chứng khoán Mỹ bán tháo khi xung đột ở Vùng Vịnh leo thang, giá dầu tăng mạnh

Các chỉ số đồng loạt sụt mạnh sau khi ông Trump nói rằng việc đàm phán để đi đến một thỏa thuận với Iran mất quá nhiều thời gian và giờ là lúc Iran “phải trả giá”...

Thị trường chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/6), sau khi Tổng thống Donald Trump tỏ ra mất kiên nhẫn với Iran và đe dọa có thêm hành động quân sự với nước này. Báo cáo lạm phát nóng của Mỹ cũng gây áp lực giảm không nhỏ lên giá cổ phiếu ở Phố Wall.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 953,33 điểm, tương đương giảm 1,87%, còn 49.918,78 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,62%, còn 7.266,99 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,98%, còn 25.169,5 điểm.

Các chỉ số đồng loạt sụt mạnh sau khi ông Trump nói rằng việc đàm phán để đi đến một thỏa thuận với Iran mất quá nhiều thời gian và giờ là lúc Iran “phải trả giá”. Sau đó, ông nói Mỹ sẽ tấn công Iran “rất mạnh” nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận hòa bình nào.

Vào cuối giờ chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này đã bắt đầu “mở thêm các cuộc tấn công mang tính phòng thủ nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran” theo chỉ đạo của ông Trump. Bài đăng của CENTCOM trên mạng xã hội X nói rằng đợt tấn công này “nhằm đáp trả sự gây hấn vô căn cứ và tiếp diễn của Iran”.

Về phía Iran, truyền thông nhà nước của nước này nói rằng Iran đã dùng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu bè của Mỹ ở eo biển Hormuz. Trước đó cùng ngày, Iran đã sử dụng các vũ khí như vậy tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,8%, đóng cửa ở mức 93,1 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,1%, chốt ở mức 90,03 USD/thùng.

“Câu chuyện về cuộc chiến Iran thực sự rất quan trọng. Hoặc là các nhà đầu tư sẽ được chứng minh là đúng, rằng không có gì phải lo lắng, ông Trump sẽ giải quyết vấn đề, Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với Iran và eo biển sẽ được mở cửa. Nhưng nếu không, có vẻ như giá dầu sẽ tăng rất nhiều”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management nhận định với hãng tin CNBC.

Cổ phiếu chip lại bị bán mạnh trong phiên này, đánh dấu phiên giảm thứ tư của nhóm này trong 5 phiên giao dịch trở lại đây. Loạt cái tên như Micron, AMD và Broadcom đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ.

Mối lo lạm phát tăng dẫn tới lãi suất cao hơn lâu hơn đang gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu ở Phố Wall, nhất là các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) - nhóm đã tăng mạnh và bền bỉ trong suốt thời gian qua.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,5% trong tháng 5 so với tháng 4 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Các mức tăng này đều phù hợp với dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, và tốc độ lạm phát hàng năm là cao nhất kể từ tháng 4/2023.

CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo là tăng 0,3%, và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo nhưng vượt xa mục tiêu lạm phát hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là 2%.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 67% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Ngày thứ Năm, Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) sẽ công bố một báo cáo lạm phát nữa là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI), một điểm dữ liệu quan trọng khác để làm căn cứ đánh giá về triển vọng lãi suất Fed.

Những biến động này của thị trường diễn ra trước thềm cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty khai phá vũ trụ SpaceX vào ngày thứ Sáu. Một số nhà phân tích cho rằng nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đã bán bớt cổ phiếu chip để có vốn mua cổ phiếu SpaceX.

Một số khác cho rằng sự suy yếu của thị trường gần đây chẳng qua chỉ là hệ quả của hoạt động chốt lời sau một thời gian tăng nóng. Nếu tính từ đầu năm, quỹ SOXX ETF chuyên cổ phiếu chip hiện đã tăng khoảng 80%.