Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…

Tuần qua có nhiều sự kiện quan trọng như cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine, hội nghị thường niên của Fed hay thỏa thuận khung về thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU)...

Dưới đây là một số thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 17-23/8/2025 do VnEconomy điểm lại:

Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng giảm lãi suất trong tháng 9

Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị thường niên của Fed tại Jackson Hole cho thấy cơ quan này để ngỏ khả năng giảm lãi suất trong phiên họp chính sách tháng 9. Ông cho biết kịch bản chính của triển vọng kinh tế và sự dịch chuyển cán cân rủi ro có thể đặt ra điều kiện để Fed điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ.

Phát biểu có phần mềm mỏng của ông Powell giải tỏa tâm lý căng thẳng của giới tài chính trước thềm hội nghị thường niên Fed. Nhiều nhà phân tích dự báo khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tới là rất thấp.

Mỹ mở rộng danh mục áp thuế quan nhôm và thép

Bộ Thương mại Mỹ bổ sung 407 sản phẩm chứa nhôm và thép chịu thuế quan 50%, có hiệu lực từ ngày thứ Hai (18/8). Quyết định này được cho là ngăn chặn tình trạng lách luật và đảm bảo sự phục hồi liên tục của ngành công nghiệp nhôm và thép của Mỹ.

Mỹ giảm thuế quan cho ô tô, gỗ và con chip EU còn 15%

Với thỏa thuận khung về thương mại được ký kết ngày 21/8, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế quan 15% với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ EU, bao gồm ô tô, chất bán dẫn và gỗ. Đây là điều EU mong đợi sau thời gian chờ Washington thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại mà hai bên đạt được ở Scotland vào cuối tháng 7.

Ấn Độ không nhượng bộ dù thuế quan trừng phạt của Mỹ cận kề

Ông Vinay Kumar, đại sứ Ấn Độ tại Nga, cho biết New Delhi sẽ vẫn tiếp tục mua dầu Nga nếu vẫn có lợi ích tài chính từ việc này. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thuế quan trừng phạt 25% của Mỹ với hàng hóa Ấn Độ vì mua dầu Nga dự kiến có hiệu lực vao ngày 27/8 tới. Các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ hiện đã nối lại nhập khẩu dầu Urals của Nga sau một thời gian tạm dừng ngắn vào đầu tháng này.

Ông Trump muốn đẩy nhanh tiến trình hòa bình ở Ukraine

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng đầu tuần này, Tổng thống Trump cho biết sẽ thúc đẩy nhanh cuộc gặp giữa ông Zelenskiy và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Ukraine - Nga sẽ là một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Mỹ.

Mỹ sẽ không phê duyệt các dự án điện gió và mặt trời

Ông Trump cho rằng điện gió và điện mặt trời gây tổn hại cho nông dân Mỹ và khẳng định “những ngày tháng xuẩn ngốc đã kết thúc trên đất Mỹ” vì chính quyền của ông sẽ không phê duyệt các dự án điện gió và mặt trời. Tổng thống Mỹ cũng đổ lỗi cho năng lượng tái tạo là nguyên nhân khiến giá điện ở Mỹ tăng dù nguyên nhân chính được cho là do nhu cầu điện tăng cao.

Kinh tế Đức giảm sâu trong quý 2

Số liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho thấy GDP quý 2 của nước này giảm 0,3% so với quý đầu năm. Trong quý 1, kinh tế Đức tăng 0,3% so với quý trước đó. Nguyên nhân chính cho sự sụt giảm tăng trưởng là sản xuất, xây dựng và xuất khẩu đều yếu.

So với quý 2/2024, kinh tế Đức vẫn tăng 0,2% nhưng tăng trưởng ì ạch trong 2 năm qua có thể thấy sự trì trệ của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trung Quốc cân nhắc cho phép phát hành stablecoin neo vào nhân dân tệ

Nếu được triển khai, kế hoạch đưa vào sử dụng đồng stablecoin của Trung Quốc sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận tài sản kỹ thuật số của nước này. Từ năm 2021 đến nay, nước này cấm giao dịch tiền số trong nước do lo ngại về các nguy cơ với hệ thống tài chính.

Chính phủ Mỹ sẽ nắm 10% cổ phần Intel

Ông Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần nhà sản xuất chip Intel thông qua việc chuyển các khoản tài trợ thành cổ phiếu. Tổng giá trị thương vụ này 8,9 tỷ USD, được lấy các khoản tài trợ dành cho Intel nhưng chưa được chi trả. Thương vụ đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ.

Boeing đàm phán bán 500 máy bay cho Trung Quốc

Nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đang tiến tới thỏa thuận cung cấp khoảng 500 máy bay cho Trung Quốc. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ là một trọng tâm của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên vẫn đang tạm thời “đình chiến” thương mại để đàm phán thuế quan.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng sẽ giúp Boeing có được đơn hàng lớn đầu tiên với Trung Quốc kể từ tháng 11/2017 trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Trump tới Trung Quốc.