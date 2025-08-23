Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Hoài Thu

23/08/2025, 10:51

Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…

Từ phải sang: Chủ tịch Fed Jerome Powell, Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOE) Kazuo Ueda, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BOE) Andrew Bailey tại Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế Jackson Hole của Fed ở Kansas, bang Wyoming, ngày 22/8 - Ảnh: Bloomberg
Từ phải sang: Chủ tịch Fed Jerome Powell, Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOE) Kazuo Ueda, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BOE) Andrew Bailey tại Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế Jackson Hole của Fed ở Kansas, bang Wyoming, ngày 22/8 - Ảnh: Bloomberg

Tuần qua có nhiều sự kiện quan trọng như cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine, hội nghị thường niên của Fed hay thỏa thuận khung về thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU)...

Dưới đây là một số thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 17-23/8/2025 do VnEconomy điểm lại:

Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng giảm lãi suất trong tháng 9

Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị thường niên của Fed tại Jackson Hole cho thấy cơ quan này để ngỏ khả năng giảm lãi suất trong phiên họp chính sách tháng 9. Ông cho biết kịch bản chính của triển vọng kinh tế và sự dịch chuyển cán cân rủi ro có thể đặt ra điều kiện để Fed điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ.

Phát biểu có phần mềm mỏng của ông Powell giải tỏa tâm lý căng thẳng của giới tài chính trước thềm hội nghị thường niên Fed. Nhiều nhà phân tích dự báo khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tới là rất thấp.

Mỹ mở rộng danh mục áp thuế quan nhôm và thép

Bộ Thương mại Mỹ bổ sung 407 sản phẩm chứa nhôm và thép chịu thuế quan 50%, có hiệu lực từ ngày thứ Hai (18/8). Quyết định này được cho là ngăn chặn tình trạng lách luật và đảm bảo sự phục hồi liên tục của ngành công nghiệp nhôm và thép của Mỹ.

Mỹ giảm thuế quan cho ô tô, gỗ và con chip EU còn 15%

Với thỏa thuận khung về thương mại được ký kết ngày 21/8, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế quan 15% với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ EU, bao gồm ô tô, chất bán dẫn và gỗ. Đây là điều EU mong đợi sau thời gian chờ Washington thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại mà hai bên đạt được ở Scotland vào cuối tháng 7.

Ấn Độ không nhượng bộ dù thuế quan trừng phạt của Mỹ cận kề

Ông Vinay Kumar, đại sứ Ấn Độ tại Nga, cho biết New Delhi sẽ vẫn tiếp tục mua dầu Nga nếu vẫn có lợi ích tài chính từ việc này. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thuế quan trừng phạt 25% của Mỹ với hàng hóa Ấn Độ vì mua dầu Nga dự kiến có hiệu lực vao ngày 27/8 tới. Các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ hiện đã nối lại nhập khẩu dầu Urals của Nga sau một thời gian tạm dừng ngắn vào đầu tháng này.

Ông Trump muốn đẩy nhanh tiến trình hòa bình ở Ukraine

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng đầu tuần này, Tổng thống Trump cho biết sẽ thúc đẩy nhanh cuộc gặp giữa ông Zelenskiy và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Ukraine - Nga sẽ là một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Mỹ.

Mỹ sẽ không phê duyệt các dự án điện gió và mặt trời

Ông Trump cho rằng điện gió và điện mặt trời gây tổn hại cho nông dân Mỹ và khẳng định “những ngày tháng xuẩn ngốc đã kết thúc trên đất Mỹ” vì chính quyền của ông sẽ không phê duyệt các dự án điện gió và mặt trời. Tổng thống Mỹ cũng đổ lỗi cho năng lượng tái tạo là nguyên nhân khiến giá điện ở Mỹ tăng dù nguyên nhân chính được cho là do nhu cầu điện tăng cao.

Kinh tế Đức giảm sâu trong quý 2

Số liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho thấy GDP quý 2 của nước này giảm 0,3% so với quý đầu năm. Trong quý 1, kinh tế Đức tăng 0,3% so với quý trước đó. Nguyên nhân chính cho sự sụt giảm tăng trưởng là sản xuất, xây dựng và xuất khẩu đều yếu.

So với quý 2/2024, kinh tế Đức vẫn tăng 0,2% nhưng tăng trưởng ì ạch trong 2 năm qua có thể thấy sự trì trệ của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trung Quốc cân nhắc cho phép phát hành stablecoin neo vào nhân dân tệ

Nếu được triển khai, kế hoạch đưa vào sử dụng đồng stablecoin của Trung Quốc sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận tài sản kỹ thuật số của nước này. Từ năm 2021 đến nay, nước này cấm giao dịch tiền số trong nước do lo ngại về các nguy cơ với hệ thống tài chính.

Chính phủ Mỹ sẽ nắm 10% cổ phần Intel

Ông Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần nhà sản xuất chip Intel thông qua việc chuyển các khoản tài trợ thành cổ phiếu. Tổng giá trị thương vụ này 8,9 tỷ USD, được lấy các khoản tài trợ dành cho Intel nhưng chưa được chi trả. Thương vụ đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ.

Boeing đàm phán bán 500 máy bay cho Trung Quốc

Nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đang tiến tới thỏa thuận cung cấp khoảng 500 máy bay cho Trung Quốc. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ là một trọng tâm của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên vẫn đang tạm thời “đình chiến” thương mại để đàm phán thuế quan.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng sẽ giúp Boeing có được đơn hàng lớn đầu tiên với Trung Quốc kể từ tháng 11/2017 trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Trump tới Trung Quốc.

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Giá vàng “nín thở” đợi phát biểu của Chủ tịch Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Giá vàng “nín thở” đợi phát biểu của Chủ tịch Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

Từ khóa:

Ấn Độ dấu ấn kinh tế thế giới fed kinh tế thế giới thuế quan Mỹ Vneconomy

Đọc thêm

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: