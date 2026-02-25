Hơn 3.100 Trung tâm hành chính công cấp xã đã hoạt động ổn định, hiệu quả

Đến giữa tháng 2/2026, 34/34 địa phương đã xây dựng đề án kiện toàn Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; hàng nghìn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu được rà soát, sắp xếp, điều động...

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp đã được kiện toàn đồng bộ, vận hành ổn định, nề nếp, thông suốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, 3.193 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tại 33/34 địa phương và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp tại Hà Nội đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện 34/34 tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh. Trong đó, 23/34 địa phương đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh.

Cùng với đó, 25/34 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp xã; 21/34 địa phương đã bố trí cán bộ khuyến nông cấp xã; 14/34 tỉnh, thành phố ban hành quy chế phối hợp công tác khuyến nông.

Tính đến ngày 13/02/2026, đã rà soát, sắp xếp, điều động đối với 8.779/22.471 sĩ quan, 4.622/9.195 quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu; trong đó, đã sắp xếp 3.319/3/319 chỉ huy trưởng (chiếm 100%), 1.330/3.319 Phó Chỉ huy trưởng (chiếm 40%), 1.785/3.319 Chính trị viên phó (chiếm 53,8%), 2.345/12.514 Trợ lý (chiếm 18,7%).

Công tác điều động, tiếp nhận, biệt phái cán bộ, công chức về cấp xã được nhiều địa phương thực hiện với quy mô lớn góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở cơ sở, như Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai….

Trong tháng 2, các địa phương tập trung cao độ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức bầu cử đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đây là lần đầu tiên bầu cử được tổ chức trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên yêu cầu đặt ra cao hơn về tính đồng bộ, chính xác và đúng pháp luật.

Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng “cầm tay chỉ việc”, bám sát thực tiễn, làm rõ quy trình, thẩm quyền, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh. Qua đó, vừa bảo đảm tổ chức bầu cử dân chủ, an toàn, hiệu quả, vừa nâng cao năng lực đội ngũ, củng cố nền tảng vận hành ổn định của chính quyền cơ sở.

Trong thời gian tới, triển khai nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chính quyền địa phương 2 cấp, các bộ, ngành tiếp tục phối hợp rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực, kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm: tài chính – ngân sách; đất đai và quy hoạch; cải cách hành chính, chuyển đổi số; khoa học và công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách; giáo dục và đào tạo. Đồng thời chú trọng hiện đại hóa hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã và sắp xếp lại đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ mới.