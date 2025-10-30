Đầu tư gần 9.500 tỷ đồng cho hạ tầng điện Thanh Hóa

Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch đầu tư gần 9.500 tỷ đồng cho hạ tầng điện giai đoạn 2026–2030. Nguồn vốn tập trung vào nâng cấp lưới truyền tải, trạm biến áp, hệ thống trung – hạ thế và ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng hiện đại...

Mục tiêu là bảo đảm cung ứng điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng nhanh của các khu công nghiệp, khu kinh tế Nghi Sơn, đô thị mới và vùng sản xuất trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển bền vững đến năm 2030.

ĐẨY NHANH ĐẦU TƯ NGUỒN – LƯỚI, ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG

Theo kế hoạch do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty Điện lực Thanh Hóa xây dựng, tổng vốn đầu tư hạ tầng điện toàn tỉnh giai đoạn 2026–2030 đạt gần 9.500 tỷ đồng, gồm 4.575 tỷ đồng cho 44 dự án lưới điện 110 kV và 4.919 tỷ đồng cho hệ thống trung – hạ thế. Các dự án tập trung tại thành phố Thanh Hóa, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn và Hà Trung – những khu vực có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Hiện Thanh Hóa có 5 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất khoảng 2.500 MVA, 45 trạm 110 kV tổng công suất hơn 3.400 MVA và hơn 7.600 km đường dây trung thế. Tuy nhiên, phụ tải tăng nhanh 10–15% mỗi năm tại nhiều khu vực khiến hệ thống truyền tải và phân phối đối mặt áp lực lớn.

Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ nâng cấp các tuyến 110 kV Nghi Sơn – Quảng Xương, Bỉm Sơn – Hà Trung, Đông Sơn – Lam Sơn; xây mới trạm biến áp Quảng Xương 3, Nghi Sơn 5, Tĩnh Hải 4, Nam Thành và nhiều trạm đấu nối phục vụ cụm công nghiệp mới. Hệ thống trung – hạ thế được mở rộng tại hơn 100 xã, phường, thị trấn, ưu tiên vùng ven đô và khu vực quy hoạch đô thị loại IV–V.

Một hạng mục quan trọng là lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) tại 10 trạm, công suất 95 MW/190 MWh, giúp lưu trữ điện năng khi phụ tải thấp, phát điện trong giờ cao điểm, giảm tổn thất truyền tải, nâng cao ổn định và khả năng tự điều chỉnh của hệ thống.

Tại khu vực miền núi, tỉnh sẽ cải tạo lưới điện trung áp, thay dây trần bằng cáp bọc, bổ sung máy biến áp phân phối và mở rộng mạng hạ thế đến 100% hộ dân, phục vụ sinh hoạt, y tế, giáo dục và sản xuất.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cho rằng Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm chiến lược của khu vực Bắc Trung Bộ. EVNNPC sẽ huy động nguồn lực tối đa, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, cho biết ngành điện tỉnh đã chủ động rà soát toàn bộ lưới hiện hữu, xác định các khu vực có phụ tải tăng nhanh để bố trí dự án đầu tư hợp lý. Nhiều công trình đã được đưa vào danh mục ưu tiên, nhất là tại khu kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng, thành phố Thanh Hóa và vùng ven biển.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa

Theo ông Hải, ngoài nguồn vốn từ EVNNPC, đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh các hình thức đầu tư kết hợp, áp dụng công nghệ số trong điều độ, giám sát, tự động hóa trạm và quản lý dữ liệu tiêu thụ điện, tiến tới xây dựng lưới điện thông minh đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

Sản lượng điện thương phẩm 10 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7,34 tỷ kWh, tăng 12,23% so với cùng kỳ, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm gần 60%. Nhiều dự án quy mô lớn đang hoạt động hoặc mở rộng như Tổ hợp hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn 2, Nhà máy vật liệu mới Tĩnh Hải, các khu công nghiệp Hoàng Long, Lam Sơn – Sao Vàng, cùng hệ thống khu đô thị và khu dân cư mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh năng lượng là nguồn lực đặc biệt quan trọng, có vai trò trực tiếp trong phát triển kinh tế – xã hội. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong công tác quy hoạch, bố trí đất, cấp phép đầu tư và giải phóng mặt bằng, bảo đảm các dự án điện thực hiện đúng tiến độ. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ngành điện phát triển hạ tầng, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định nguyên tắc “điện phải đi trước một bước” là điều kiện tiên quyết cho phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Ông đề nghị ngành điện phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, xử lý kịp thời vướng mắc về mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng điện với giao thông, khu công nghiệp, khu dân cư và đô thị mới.

Thanh Hóa hướng tới hình thành hệ thống điện hiện đại, linh hoạt, tích hợp năng lượng tái tạo, vận hành tự động và áp dụng công nghệ số trong quản lý – giám sát. Các trạm biến áp mới sẽ được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, giám sát trực tuyến và cảnh báo sự cố, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và hiệu quả. Dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung toàn tỉnh.

Với quy mô đầu tư gần 9.500 tỷ đồng và sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh và ngành điện, Thanh Hóa đang từng bước hoàn thiện hạ tầng năng lượng, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân và khẳng định vai trò trung tâm năng lượng – công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ.