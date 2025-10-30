Dự án cao tốc Vũng Áng – Cha Lo hơn 26.000 tỷ đồng: Hà Tĩnh và SCIC bàn hướng hợp tác đầu tư

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Thiên Anh
30/10/2025, 07:47
Ngày 29/10/2025, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp và làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về định hướng hợp tác đầu tư tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 26.000 tỷ đồng...
Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong phát triển tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo và các lĩnh vực hạ tầng khác như khu công nghiệp, đô thị, năng lượng, logistics. Đoàn công tác SCIC do ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng Giám đốc – dẫn đầu, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và đại diện các sở, ngành liên quan.
Hà Tĩnh được xác định là địa bàn có vị trí chiến lược khi vừa có 165 km đường biên giới giáp Lào, vừa sở hữu 137 km bờ biển với cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, một trong những cảng lớn nhất khu vực có thể tiếp nhận tàu 300.000 tấn. Hệ thống giao thông gồm 8 tuyến quốc lộ, cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Bắc – Nam và các tuyến kết nối quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế đối ngoại.
Hiện tỉnh có hai khu kinh tế trọng điểm (Vũng Áng, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo), 12 khu công nghiệp và 45 cụm công nghiệp, thu hút nhiều dự án lớn như Formosa Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vũng Áng I-II, sản xuất pin lithium, ô tô điện Vinfast, KCN VSIP, Vinhomes cùng các dự án năng lượng tái tạo.
Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo dài khoảng 115 km, điểm đầu tại cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 27.600 tỷ đồng. Tuyến đường này được xem là hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng Bắc Trung Bộ với Lào và Đông Bắc Thái Lan, mở rộng không gian phát triển kinh tế và thương mại biên giới.
Tại buổi làm việc, SCIC trình bày hai phương án đầu tư sơ bộ. Phương án 1 có chiều dài 100,5 km, tổng vốn 26.759 tỷ đồng; phương án 2 dài 116,5 km, tổng vốn 30.486 tỷ đồng. Cả hai phương án đều hướng đến quy mô 4 làn xe, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao tốc hiện đại.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Hà Tĩnh luôn coi phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông đề nghị SCIC phối hợp với các sở, ngành đánh giá khả năng đầu tư, lựa chọn mô hình hợp tác phù hợp, bảo đảm tính hiệu quả và bền vững.
Cũng tại buổi làm việc, SCIC ủng hộ nhân dân Hà Tĩnh 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão số 10. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí hợp tác, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thu hút các dự án hạ tầng chiến lược, hướng đến mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm kết nối quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước giai đoạn 2025–2030.
Tuyến tàu điện đô thị, một hợp phần của dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) Phú Quốc, có tổng mức đầu tư hơn 8.950 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khởi công cuối năm nay và hoàn thành vào giữa năm 2027 để kịp đưa vào phục vụ Hội nghị APEC-2027...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...
Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã nơi có tuyến đường sắt đi qua khẩn trương rà soát, thống kê diện tích đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt; lập hồ sơ quản lý và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định...
Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) 2025, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 03 đến 05 tháng 11 năm 2025. Với chủ đề “Quan hệ Đối tác Đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và tòan cầu”, sự được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy các hợp tác thiết thực, đồng bộ hóa chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy tăng trưởng bền vững...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: