Thứ Năm, 30/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Dự án cao tốc Vũng Áng – Cha Lo hơn 26.000 tỷ đồng: Hà Tĩnh và SCIC bàn hướng hợp tác đầu tư

Thiên Anh

30/10/2025, 07:47

Ngày 29/10/2025, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp và làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về định hướng hợp tác đầu tư tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 26.000 tỷ đồng...

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong phát triển tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo và các lĩnh vực hạ tầng khác như khu công nghiệp, đô thị, năng lượng, logistics. Đoàn công tác SCIC do ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng Giám đốc – dẫn đầu, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và đại diện các sở, ngành liên quan.

Hà Tĩnh được xác định là địa bàn có vị trí chiến lược khi vừa có 165 km đường biên giới giáp Lào, vừa sở hữu 137 km bờ biển với cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, một trong những cảng lớn nhất khu vực có thể tiếp nhận tàu 300.000 tấn. Hệ thống giao thông gồm 8 tuyến quốc lộ, cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Bắc – Nam và các tuyến kết nối quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế đối ngoại.

Hiện tỉnh có hai khu kinh tế trọng điểm (Vũng Áng, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo), 12 khu công nghiệp và 45 cụm công nghiệp, thu hút nhiều dự án lớn như Formosa Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vũng Áng I-II, sản xuất pin lithium, ô tô điện Vinfast, KCN VSIP, Vinhomes cùng các dự án năng lượng tái tạo.

Ông Đinh Việt Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) phát biểu tại buổi làm việc
Ông Đinh Việt Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) phát biểu tại buổi làm việc

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo dài khoảng 115 km, điểm đầu tại cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 27.600 tỷ đồng. Tuyến đường này được xem là hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng Bắc Trung Bộ với Lào và Đông Bắc Thái Lan, mở rộng không gian phát triển kinh tế và thương mại biên giới.

Tại buổi làm việc, SCIC trình bày hai phương án đầu tư sơ bộ. Phương án 1 có chiều dài 100,5 km, tổng vốn 26.759 tỷ đồng; phương án 2 dài 116,5 km, tổng vốn 30.486 tỷ đồng. Cả hai phương án đều hướng đến quy mô 4 làn xe, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao tốc hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Hà Tĩnh luôn coi phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông đề nghị SCIC phối hợp với các sở, ngành đánh giá khả năng đầu tư, lựa chọn mô hình hợp tác phù hợp, bảo đảm tính hiệu quả và bền vững.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại bão số 10.
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại bão số 10.

Cũng tại buổi làm việc, SCIC ủng hộ nhân dân Hà Tĩnh 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão số 10. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí hợp tác, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thu hút các dự án hạ tầng chiến lược, hướng đến mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm kết nối quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước giai đoạn 2025–2030.

SVEF 2025 tại Đà Nẵng: Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái toàn cầu

19:03, 29/10/2025

SVEF 2025 tại Đà Nẵng: Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái toàn cầu

TP.Hồ Chí Minh siết quy định bảo đảm an toàn đường sắt

19:11, 29/10/2025

TP.Hồ Chí Minh siết quy định bảo đảm an toàn đường sắt

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng hạ tầng giao thông Hà Tĩnh Khu kinh tế Vũng Áng SCIC tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo

Đọc thêm

An Giang đầu tư gần 9.000 tỷ đồng làm tuyến tàu điện tại Phú Quốc

An Giang đầu tư gần 9.000 tỷ đồng làm tuyến tàu điện tại Phú Quốc

Tuyến tàu điện đô thị, một hợp phần của dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) Phú Quốc, có tổng mức đầu tư hơn 8.950 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khởi công cuối năm nay và hoàn thành vào giữa năm 2027 để kịp đưa vào phục vụ Hội nghị APEC-2027...

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...

TP.Hồ Chí Minh siết quy định bảo đảm an toàn đường sắt

TP.Hồ Chí Minh siết quy định bảo đảm an toàn đường sắt

Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã nơi có tuyến đường sắt đi qua khẩn trương rà soát, thống kê diện tích đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt; lập hồ sơ quản lý và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định...

SVEF 2025 tại Đà Nẵng: Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái toàn cầu

SVEF 2025 tại Đà Nẵng: Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái toàn cầu

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) 2025, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 03 đến 05 tháng 11 năm 2025. Với chủ đề “Quan hệ Đối tác Đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và tòan cầu”, sự được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy các hợp tác thiết thực, đồng bộ hóa chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy tăng trưởng bền vững...

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Bản đồ dưới đây thể hiện mức nợ công của từng quốc gia/vùng lãnh thổ so với quy mô nền kinh tế (tỷ lệ nợ công trên GDP), qua đó phác họa bức tranh về độ bền vững và rủi ro tài khóa trên toàn cầu...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam đạt con số ấn tượng sau 5 năm phát triển tài chính toàn diện

Tài chính

2

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Thế giới

3

Thời trang và khoa học “gặp gỡ” ở trang phục thông minh

Đẹp +

4

Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung

Tài chính

5

Chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại: Tập trung vào 3 chiến lược cốt lõi

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy