Đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI ước lên tới 31,6 nghìn tỷ USD vào năm 2050

Theo Bloomberg, quy mô đầu tư này lớn hơn số vốn từng được bỏ ra để xây dựng hệ thống đường sắt, điện khí hóa hoặc Internet trong giai đoạn đầu hình thành. Tuy nhiên, khác với đường sắt, lưới điện hay hệ thống cáp quang, những hạ tầng có thể được sử dụng trong nhiều thập kỷ, đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI không phải khoản chi chỉ thực hiện một lần.
Thay vào đó, các nhà vận hành trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ phải thay mới GPU và các hạ tầng liên quan sau mỗi 4-6 năm.
Công nghệ GPU đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Nvidia, AMD và các nhà sản xuất khác liên tục đưa ra thế hệ sản phẩm mới, với chu kỳ khoảng 2-3 năm.
Theo Tom's Hardware, một kiến trúc sư của Google cho biết GPU trong các trung tâm dữ liệu có thể chỉ có thời gian sử dụng khoảng 1-3 năm. Điều này khiến một số chuyên gia lo ngại khấu hao GPU có thể trở thành cuộc khủng hoảng lớn tiếp theo đối với các công ty vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn.
Trong khi đó, báo cáo nhận định đường sắt, điện khí hóa, Internet, mỗi lĩnh vực đều đòi hỏi lượng vốn khổng lồ và định hình một thời đại. Chu kỳ đầu tư hạ tầng AI đang vượt qua cả ba. Chu kỳ này được làm mới sau mỗi 4-6 năm và chưa có dấu hiệu kết thúc.
Nvidia và các nhà sản xuất chip khác sẽ là những bên hưởng lợi lớn từ làn sóng chi tiêu này. Tuy nhiên, nhiều ngành công nghiệp phần cứng khác cũng có thể hưởng lợi, trong đó có thiết bị mạng và thậm chí cả đồng - vật liệu cần thiết để truyền tải và cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu.
PwC cho rằng triển vọng này có cơ sở, đặc biệt khi cả nguồn vốn lẫn nhu cầu xây dựng hạ tầng AI đều đang hiện hữu.
Báo cáo cũng phân bổ dự báo đầu tư theo từng khu vực. Mỹ được dự báo sẽ dẫn đầu với 15,1 nghìn tỷ USD, tiếp theo là khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, với 8,2 nghìn tỷ USD.
Châu Âu có thể chi 5,6 nghìn tỷ USD, tiếp đến là Trung Đông với 1,1 nghìn tỷ USD và châu Phi với 255 tỷ USD.
Tuy nhiên, làn sóng xây dựng hạ tầng AI cũng đi kèm không ít rủi ro. Báo cáo chỉ ra một số yếu tố có thể tác động đến tốc độ xây dựng, trong đó có khả năng cung cấp điện, yêu cầu về chủ quyền dữ liệu và nguồn cung chip.
Chẳng hạn, các trung tâm dữ liệu tại Mỹ được dự báo có thể tiêu thụ 20% tổng nguồn cung điện của nước này vào năm 2035. Đây là một trong những lý do các nhà vận hành đang chuyển sang sử dụng tua-bin khí tự nhiên để tự cung cấp điện tại chỗ.
Tuy nhiên, nhu cầu tăng cao cũng kéo theo tình trạng thiếu tua-bin, với thời gian chờ giao hàng có thể kéo dài đến năm 2030.
Trong bối cảnh đó, SpaceX thậm chí đã bắt đầu tự sản xuất cánh tua-bin nhằm tăng công suất của các máy phát điện chạy bằng khí để tự phục vụ các trung tâm dữ liệu AI. Cách làm này được cho là có thể rút ngắn thời gian chờ máy phát điện tới 18 tháng.
Báo cáo cũng cảnh báo những căng thẳng địa chính trị, chẳng hạn các biện pháp kiểm soát thương mại đối với đất hiếm và chip cao cấp, có thể khiến dự báo đầu tư AI toàn cầu giảm khoảng 20%.
Bên cạnh những rủi ro về hạ tầng và địa chính trị, vẫn tồn tại những lo ngại rằng làn sóng đầu tư AI hiện nay có thể hình thành một bong bóng và cuối cùng sẽ vỡ.
Mối lo ngại càng gia tăng khi một số công ty công nghệ AI hiện được cho là đang có khoảng 1,65 nghìn tỷ USD “khoản nợ ẩn”, trong khi chi phí vận hành AI cũng bắt đầu tăng khi các công ty như OpenAI phải tìm kiếm những con đường mới để kiếm lợi nhuận.
Dù vậy, Nvidia vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái AI. Công ty đang hợp tác với nhiều đối tác để xây dựng các quỹ cơ sở hạ tầng AI với tổng quy mô lên tới 500 tỷ USD, nhằm cung cấp nguồn vốn cho các dự án đầu tư AI trong thời gian tới.
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