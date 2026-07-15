Bang đầu tiên của Mỹ cấm các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn

Bang New York (Mỹ) sẽ tạm dừng cấp phép cho các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong một năm, đồng thời cũng xem xét bãi bỏ ưu đãi thuế đối với các dự án...

Một trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại Virginia - Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul vừa ký ban hành Đạo luật Phát triển Trung tâm Dữ liệu có Trách nhiệm (Responsible Data Center Development Act), quy định tạm dừng một năm cấp phép các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên toàn bang.

Giải thích về quyết định này, Thống đốc Kathy Hochul cho biết: "Khi sự phát triển của các trung tâm dữ liệu có nguy cơ làm tăng hóa đơn điện, gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên và tạo ra những bất ổn cho người dân New York, tôi có trách nhiệm phải hành động và đi đầu trong việc giải quyết vấn đề”.

Theo Reuters, đây là bang đầu tiên của Mỹ áp dụng lệnh cấm tạm thời trên phạm vi toàn bang với các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn, có công suất từ 50 MW trở lên. Trong thời gian lệnh cấm có hiệu lực, Sở Bảo tồn Môi trường bang New York sẽ không cấp thêm giấy phép cho các dự án thuộc diện này nếu chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Bên cạnh lệnh tạm dừng cấp phép, Thống đốc bang New York cũng cho biết chính quyền bang đang thúc đẩy một dự luật khác - bãi bỏ các chính sách miễn, giảm thuế dành cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Trong một năm tạm cấm các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, chính quyền bang Chính quyền bang New York sẽ xây dựng Tuyên bố tác động môi trường chung (Generic Environmental Impact Statement - GEIS) đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Báo cáo này sẽ thiết lập một bộ tiêu chuẩn thống nhất để đánh giá các dự án, xem xét toàn diện tác động của quá trình xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu đến môi trường, hệ thống điện và tài nguyên thiên nhiên.

Mặc dù thời hạn tạm dừng được quy định là một năm, Văn phòng Thống đốc New York cho biết lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ ngay sau khi bang hoàn tất việc xây dựng GEIS, thay vì phải chờ hết thời hạn nếu quá trình đánh giá được hoàn thành sớm.

Đáng chú ý, Nhà Trắng gần đây đã công bố Kế hoạch hành động về AI (AI Action Plan) với mục tiêu đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng phục vụ AI, trong đó có các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên khắp nước Mỹ.

Tuy nhiên, theo Tom’s Hardware, làn sóng đầu tư này cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Việc hàng loạt trung tâm dữ liệu AI đi vào hoạt động khiến nhu cầu đối với bộ nhớ và các loại chip lưu trữ tăng mạnh, gây áp lực lên chuỗi cung ứng. Đồng thời, nhiều địa phương cũng phải đối mặt với tình trạng lưới điện quá tải, chi phí điện tăng cao, tiêu thụ nước lớn và ô nhiễm môi trường.

Tại bang Virginia, một quận đã phải yêu cầu các cơ quan quản lý thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện do chi phí năng lượng tăng mạnh, phần lớn xuất phát từ nhu cầu phục vụ các trung tâm dữ liệu AI.

Ngoài áp lực lên hệ thống điện, nhiều dự án trung tâm dữ liệu còn vấp phải sự phản đối của cộng đồng vì tiêu thụ lượng nước khổng lồ để làm mát máy chủ, đồng thời phát sinh tiếng ồn và khí thải từ các hệ thống phát điện dự phòng.

Làn sóng phản đối ngày càng gia tăng đã khiến nhiều địa phương siết chặt việc cấp phép hoặc tạm dừng các dự án mới. Chỉ trong nửa đầu năm nay, hơn 75 dự án trung tâm dữ liệu với tổng giá trị khoảng 130 tỷ USD đã bị trì hoãn. New York trở thành bang đầu tiên của Mỹ áp dụng lệnh cấm tạm thời trên phạm vi toàn bang đối với các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Trước đó một tháng, thành phố Seattle, nơi đặt trụ sở của Amazon và Microsoft, cũng ban hành lệnh tạm dừng kéo dài một năm đối với các dự án tương tự.

Mặc dù việc hàng loạt dự án bị đình hoãn có thể ảnh hưởng đến năng lực hạ tầng tính toán phục vụ AI của Mỹ trong những năm tới. Song điều này cũng sẽ tạo áp lực để các tập đoàn công nghệ phải phát triển những giải pháp vận hành trung tâm dữ liệu hiệu quả và bền vững hơn.

Để giải quyết bài toán năng lượng, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đang đẩy nhanh việc phát triển các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR). Công nghệ này được kỳ vọng có thể cung cấp nguồn điện ổn định cho các trung tâm dữ liệu mà không làm gia tăng ô nhiễm không khí hoặc tạo thêm áp lực lên lưới điện hiện hữu.

Song song với đó, các tập đoàn công nghệ như Microsoft và Nvidia cũng đang đầu tư vào các công nghệ giúp giảm mức tiêu thụ điện và nước của trung tâm dữ liệu.